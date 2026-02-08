Cuánto cuesta comer en el restaurante de Bad Bunny en Miami

La escena culinaria de Miami alcanzó una nueva dimensión de exclusividad con la apertura del establecimiento del que Bad Bunny es copropietario, un espacio donde la arquitectura se fusiona con una propuesta gastronómica de alto nivel. Este restaurante se destaca por ofrecer una experiencia completa, con un margen de costos que van de acuerdo con el sector competitivo de lujo de la ciudad.

Cuánto cuesta comer en el restaurante de Bad Bunny

El menú de Gekkō, restaurante de David Grutman y Bad Bunny, destaca por cortes de carne, sushi y mariscos. La oferta se complementa con un programa de cócteles, vinos y servicio de botellas, según su página oficial.

Gekko es un restaurante con influencia japonesa, desde la estética de su salón hasta la elaboración de su exclusiva carta (Archvo) Foto Facebook Gekkō

Algunos de los platos que más destacan en el lugar son los siguientes:

Platos principales: pollo ahumado en roble (US$36), langosta entera (US$90), lenguado de Dover (US$88), rubina chilena: (US$62) y fideos picantes con sésamo (US$28).

El menú de Gekko ofrece una amplia variedad de comida inspirada en la gastronomía japonesa (Archivo) Foto Facebook Gekkō

Cómo es el restaurante Gekkō, copropiedad de Bad Bunny

El establecimiento redefine el estándar de la hospitalidad de lujo al fusionar magistralmente la robustez de un steakhouse de alta gama con la delicadeza técnica de la gastronomía japonesa. Su diseño interior, se caracteriza por una atmósfera de opulencia íntima, emplea texturas personalizadas y una paleta cromática de tonos oscuros con acentos dorados que evocan un entorno nocturno sumamente exclusivo, destacan desde su sitio web.

La disposición estratégica de las mesas destaca por una iluminación tenue y sugerente, que se complementa con zonas posteriores y salones privados. La experiencia auditiva se equilibra con una selección de afro-house y reggaeton que impregnan el ambiente con el volumen preciso para garantizar la confidencialidad de las conversaciones, y permitir un diálogo fluido sin interferencias, señaló Business Insider.

El establecimiento no muestra un claro concepto sobre la figura de Bad Bunny. Por el contrario, la influencia del artista se manifiesta de forma sutil y discreta, lo que exige a los comensales una observación aguda para identificar los guiños estéticos que se integran a la propuesta.

El lugar combina iluminación, música y un clima acogedor, pero exclusivo (Gekko)

En el lugar hay una escultura cuya fisonomía, que, aunque no guarda una semejanza directa con el rapero, evoca su distintiva identidad visual a través de un vestuario que parece extraído de su colección personal. Esta faceta opta por exhibir la vertiente más sofisticada, cosmopolita y opulenta del cantante y su trayectoria global.

Dónde queda y quiénes son las celebridades que frecuentan el restaurante

El restaurante está en la calle SE 8th, Miami, Florida, a solo 16 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Miami. Está al frente a Brickell City Centre, un centro comercial lleno de gente con una amplia gama de minoristas. También está al lado de una gasolinera, y el tráfico hace que la intersección sea ruidosa y caótica, según Business Insider.

El recinto es un punto de encuentro para figuras de alto perfil, desde astros del deporte como Lionel Messi y los Beckham, hasta las Kardashian, DJ Khaled y Joe Jonas, quienes son clientes habituales, tanto por su nivel culinario como por su vibrante oferta de entretenimiento a cargo de DJ’s de renombre internacional.