De ingeniero a pastelero en Florida: el venezolano que rehizo su vida y hoy triunfa con su negocio en Coral Gables

Máximo Mendoza, un venezolano de 78 años conocido como “Grandpa Max”, reconstruyó su vida en Florida y hoy vende tartas artesanales en Coral Gables. Luego de trabajar como ingeniero civil en Venezuela y atravesar una etapa de búsqueda laboral sin éxito en Miami, encontró un nuevo camino profesional diferente.

De ingeniero en Venezuela a empezar de cero en Estados Unidos

Mendoza desarrolló su carrera en la construcción en Venezuela, donde realizaba obras y remodelaciones. En 2018 llegó a Estados Unidos junto a su esposa con la intención de asistir a la primera comunión de una de sus nietas y terminó quedándose, contó a Local 10.

Sin experiencia previa en la cocina, decidió aprender desde cero y comenzó a practicar hasta perfeccionar la técnica Captura local10

Según relató Mendoza en una entrevista con la youtuber Camila Canabal, su hija le advirtió que “no podía regresar” a Venezuela debido a la situación del país sudamericano y le retiró los pasajes. A partir de ese momento, inició una etapa de adaptación marcada por la necesidad de encontrar nuevas oportunidades.

En ese proceso, el hombre venezolano intentó insertarse en el mercado laboral, pero no logró conseguir empleo. “Traté de trabajar en muchos sitios”, señaló. Incluso fue repartidor para Uber durante casi dos años junto a su esposa, una experiencia que describió como positiva porque les permitió compartir más tiempo juntos.

A pesar de esos esfuerzos, las oportunidades no llegaban. El hombre realizó un curso vinculado a paneles solares, pero tampoco logró insertarse en ese sector. En ese contexto, su hija le propuso un cambio: “Papá, haz tartas”.

La sugerencia resultaba disruptiva. Mendoza reconoció que nunca había cocinado en su vida. Sin embargo, decidió intentarlo.

A los 78 años, volvió a empezar en una actividad completamente distinta. Sus manos, que antes levantaban edificios, hoy preparan tartas. El hombre destacó a Local 10 el carácter artesanal del trabajo en repostería y subrayó que “todo es manual”.

El proceso de aprendizaje no fue inmediato. “Se me espaturraban, se me rompían”, recordó. Durante un mes practicó hasta lograr el resultado deseado.

Actualmente, consolidó su negocio con ventas a través de Instagram y WhatsApp Captura local10

Una vez que perfeccionó la receta, el ahora emprendedor comenzó a vender sus tartas en un mercadito local. Según explicó, allí ofrecía sus preparaciones los fines de semana y los clientes no solo compraban en el momento, sino que también realizaban pedidos adicionales para otros días.

El crecimiento se consolidó a través de las redes sociales. A partir de ese momento, las ventas se expandieron y los pedidos llegaron a alcanzar las 250 tartas en una sola solicitud.

Sus productos incluyen tartas de distintos sabores y tamaños, con precios que varían entre US$10 y US$55 Captura local10

¿Qué vende Grandpa Max y cuánto cuestan sus productos?

Entre las variedades que Mendoza ofrece se destacan las tartas de chocolate, uno de los sabores más elegidos, y las de guayaba, que incluyen una mermelada casera elaborada durante el proceso. Sus productos se comercializan en dos tamaños:

Tartas personales: US$10

Tartas grandes: US$55, para compartir entre 12 personas

Además, el hombre proyecta abrir una panadería, pero por ahora recibe pedidos a través de WhatsApp y de su cuenta de Instagram.