De costa a costa: las mejores ciudades para conseguir empleo en EE.UU. en 2025

A menos de seis meses para que concluya 2025, aún hay muchas personas en busca de mejores empleos, ya sea en su lugar de residencia o bien en alguna otra ciudad de Estados Unidos. En un nuevo estudio se revelaron cuáles son las ciudades con mayor solidez para obtener una oportunidad laboral y estabilidad financiera.

Ciudades ideales para conseguir empleo en EE.UU. en 2025

Con datos de la Oficina del Censo de EE.UU., la Oficina de Estadísticas Laborales y la Oficina de Análisis Económico, Checkr logró determinar cuáles son las ciudades clave con mejores opciones para encontrar un nuevo empleo en el país.

El equilibrio entre buenos salarios, flexibilidad laboral y costo de vida, fueron piezas claver para el estudio (Pixabay) (Pixabay)

Para realizar el estudio, se tomaron en cuenta siete puntos clave, a fin de determinar en qué zonas se tiene una mayor posibilidad de encontrar un empleo mejor remunerado, entre las que se encuentran:

Tasa de desempleo

Crecimiento de la fuerza laboral

Tamaño de la fuerza laboral

Porcentaje de puestos de trabajo vacantes

Ingreso personal real per cápita

Crecimiento de los ingresos en 10 años

Porcentaje de hogares que ganan más de US$200 mil al año

Los hallazgos se encontraron marcados por el uso de las nuevas tecnologías, el costo de la vida e incluso por la forma de trabajo en Estados Unidos, a fin de determinar qué ciudades ofrecen un mejor equilibrio entre economía, disponibilidad de empleos y movilidad.

En este sentido, la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte, destacó como una de las mejores para encontrar un empleo estable. Y dejó de lado a grandes ciudades como Spokane, Washington o Rochester, Nueva York, como las peores para obtener un trabajo que brinde una estabilidad económica, según Checkr.

Raleigh, la ciudad de Carolina del Norte ideal para buscar empleo

Raleigh encabeza la lista debido al auge de las industrias tecnológicas y de ciencias de la vida, la cual se encuentra en la búsqueda de trabajadores calificados de universidades locales, así como un balance entre oportunidades laborales bien remuneradas y un nivel de vida asequible.

Las empresas relacionadas con la tecnología ganan terreno en la ciudad de Raleigh (Pixabay) (Pixabay)

Nashville

El estudio resaltó a esta ciudad de Tennessee, como capital de la salud, el entretenimiento y la educación. Esta zona destaca no solo por su crecimiento tecnológico, sino porque también se ha consolidado entre los mejores lugares para vivir de Estados Unidos por su asequibilidad.

Austin

Austin, Texas, fue reconocida por la empresa por la llegada de diversos conglomerados tecnológicos, que serán clave en este momento para la creación de empleos con sueldos bien pagados. Tal es el caso de la llegada de Elon Musk, quien eligió este lugar para instalar a empresas como X (antes Twitter), The Boring Company y SpaceX.

Salt Lake City

En esta ciudad de Utah, los salarios están en aumento de manera rápida con el establecimiento del sector tecnológico, sanitario y logístico. Salt Lake se posicionó como centro de negocios del oeste, entre las empresas que llegaron a este territorio se encuentran Cash App, Square, Block, Discover, PwC y Motorola Solutions.

Portland

La combinación de atención médica, atractivo del trabajo remoto e infraestructura comunitaria, la posicionaron en el quinto lugar de la lista. Las áreas urbanas de Maine tuvieron algunas de las tasas de desempleo más bajas del país en junio, de acuerdo con “Maine Public Org” que retomó información de la Oficina Federal de Estadísticas Laborales.

Dicha institución señaló que la tasa de desempleo en Portland-South Portland disminuyó del 2.8% en comparación del mes pasado. En Lewiston-Auburn, la tasa de desempleo bajó del 3.5%.

Denver

La ciudad de Colorado se destacó por el crecimiento de diversos sectores como salud, logística, energías renovables y finanzas. BAE Systems, Inc., Square, Monday.com, Duda, Inc., Slack y Salesforce son algunas de las compañías que cuentan con sede en la ciudad. Además, en Denver se aprobó el Programa Piloto de Asociación para Vivienda de Ingresos Medios, el cual busca otorgar un hogar a la fuerza laboral local.

Omaha

Cuenta con mercado laboral estable, costos de vida asequibles y economías locales diversificadas, que lo convierte en una ciudad de Nebraska atractiva para los trabajadores en busca de mejores oportunidades en el campo laboral. Esta ciudad se ubicó en el lugar número 10 en el ranking de Ciudades en ascenso realizado por Linkedln.

Charlotte

Charlotte, en Carolina del Norte, se posicionó en noveno lugar por su potencial financiero, con varias sedes de instituciones financieras más importantes del país.

Según un informe de investigación de mercado de Emulent, la ciudad cuenta con un promedio de ingreso familiar cercano a US$70.000, por encima de la media estatal, mientras el ingreso per cápita ronda US$50.000. Por lo tanto, existen sectores con salarios altos como el financiero y de servicios profesionales.

Charleston

En los últimos años, esta ciudad de Carolina del Sur tuvo una expansión portuaria, fabricación aeroespacial y del sector tecnológico. En diciembre del 2024, Boeing anunció el crecimiento de sus operaciones en esta ciudad con una inversión cercana a un millón de dólares, lo que generará alrededor de 500 empleos, de acuerdo con Sccomerce.

Charleston ganó terreno en el diseño, desarrollo, producción y mantenimiento de aeronaves (Pixabay) (Pixabay)

Indianápolis

Checkr destacó a esta zona de Indiana por su mercado laboral estable. De acuerdo con Csoonline, Indianápolis obtuvo una puntuación perfecta en el Índice de Empleos de Ciberseguridad de Upwin, por lo que arrojó el mayor aumento salarial interanual de todas las ciudades estudiadas con 17.2% de crecimiento.