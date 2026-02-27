Desde el 1° de julio de 2026: la ley HB 991 que busca cambiar el padrón electoral en Florida y genera polémica

Este año en Florida serán las elecciones que determinarán al próximo gobernador, junto con otros cargos importantes para el estado. En las últimas sesiones legislativas, se presentó el proyecto de ley HB 991, que impondría requisitos más estrictos para sufragar. Entre las modificaciones a la legislación actual, se exigiría una verificación de la ciudadanía y se definirían procedimientos claros para la remoción de votantes inelegibles del padrón electoral.

Padrón electoral 2026 en Florida: la ley que busca cambiar el sistema

La HB 991 funciona como una enmienda a la legislación electoral con el propósito de introducir cambios significativos en el sistema. Una de las partes que genera más polémica se refiere al mantenimiento de las listas de votantes. La ley obliga a una inspección más rigurosa de los padrones electorales.

Según el documento legal de la HB 991:

Uso de Listas de Jurados Federales : los tribunales federales proporcionarán nombres de personas descalificadas para ser jurados (por no ser ciudadanos, ser fallecidos o convictos) para que el estado inicie el proceso de remoción de la lista de votantes .

: los tribunales federales proporcionarán (por no ser ciudadanos, ser fallecidos o convictos) para que el . Procedimientos de remoción: si el supervisor determina que un sufragante es potencialmente inelegible (por muerte, condena penal o falta de ciudadanía), debe notificarlo por correo; el elector tiene un plazo para responder o solicitar una audiencia antes de ser removido.

La propuesta también establecería un plazo de prescripción de cinco años para procesar delitos graves bajo el Código Electoral. En cuanto al recuento, se mantiene la posibilidad de “curar” deficiencias de firma en boletas de voto por correo hasta las 17 hs del segundo día después de la elección. Esto corresponde a subsanar errores para asegurar que el sufragio sea contabilizado.

Una de las críticas provino de la representante Ashley Gantt, demócrata de Miami, quien afirmó: “Impondrá trámites y burocracia adicionales a los sufragantes que no tengan una licencia de conducir de Florida o una identificación estatal e impondrá requisitos de documentación onerosos a cualquier votante sin pasaporte o Real ID de Florida, lo que afectará desproporcionadamente a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidades”.

Por su parte, la representante Anna Eskamani, demócrata de Orlando, cuestionó la parte que invalida las identificaciones de entidades de educación superior.

“Más adelante en el proyecto de ley se dice que se aceptan las identificaciones oficiales, excepto las de las instituciones públicas de educación superior. Por lo tanto, me veo obligada a concluir que solo queremos dificultar el voto de los estudiantes”, manifestó, citada por el Florida Phoenix.

Nuevos requisitos para votar en Florida bajo la HB 991

Otro de los puntos más importantes corresponde al requisito de la verificación de elegibilidad para sufragar, con una revisión detallada de la ciudadanía. El proyecto de ley hace un énfasis renovado en asegurar que solo los ciudadanos estadounidenses se registren y voten:

Juramento de Registro : al registrarse, el solicitante debe jurar solemnemente que es ciudadano y que entiende que proporcionar información falsa puede resultar en multas, prisión y deportación .

: al registrarse, el solicitante debe y que . Verificación con el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (DHSMV, por sus siglas en inglés): el sistema de registro en línea comparará los datos con los registros del DHSMV para corroborar el estatus legal de ciudadanía.

con el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (DHSMV, por sus siglas en inglés): el sistema de registro en línea para corroborar el estatus legal de ciudadanía. Estatus de “Votante no Verificado” : si la ciudadanía no puede ser confirmada por el DHSMV, el solicitante será registrado como “unverified voter” (votante no verificado) y no podrá sufragar hasta que presente evidencia documental ante el supervisor de elecciones

: si la ciudadanía no puede ser confirmada por el DHSMV, el (votante no verificado) y no podrá sufragar hasta que presente evidencia documental ante el supervisor de elecciones Identificación en la licencia: para el 1° de julio de 2027, las licencias de conducir e identificaciones de Florida para ciudadanos deberán incluir explícitamente la designación de “United States Citizen”.

La ley HB 991 modificaría las revisiones del padrón electoral, así como también prohibiría los aportes de ciudadanos extranjeros Freepik

Ley HB 991: cómo cambiaría el conteo y validación de votos en Florida

La propuesta legislativa, aún en discusión, modifica la forma en que se revisan los resultados tras una elección de la siguiente manera:

Validación de votos automatizada : reemplazaría el requisito anterior de auditoría manual por un proceso de validación de sufragios independiente y automatizado que debe realizarse antes de certificar la elección .

: reemplazaría el requisito anterior de auditoría manual por un que debe . Revisión del sistema: si hay una discrepancia mayor al 0,5% entre el sistema de tabulación y la validación automatizada, el consejo de escrutinio (canvassing board) debe realizar una revisión del sistema antes de la certificación oficial.

Por el lado de los candidatos, impondría que estos estén registrados en su partido político (o sin afiliación) durante al menos 365 días consecutivos antes del inicio del periodo de calificación.

La legislación prohibiría estrictamente que nacionales extranjeros realicen contribuciones o gastos en conexión con cualquier elección en el estado. Establecería una pena de delito grave de tercer grado y multas civiles del triple del monto contribuido.

En caso de aprobarse, la entrada en vigor se daría de forma escalonada según la sección específica. Ciertas disposiciones comenzarían a ser válidas en cuanto la norma sea promulgada. Esto incluye la forma del juramento de los candidatos y la autoridad del Departamento de Estado para comenzar a dictar reglas sobre los nuevos procesos de validación de votos.

El 1° de julio de 2026, antes de las elecciones generales del 3 de noviembre, entrarían en vigor las siguientes modificaciones:

La obligación de las autoridades de proporcionar información sobre ciudadanos y no ciudadanos.

Las nuevas limitaciones y plazos de prescripción para procesar el fraude electoral.

Las restricciones y sanciones sobre contribuciones de extranjeros en las elecciones.

La actualización de la definición de “actividad de crimen organizado” (racketeering) para incluir fraudes en la recolección de firmas.

Para que se convierta en ley, aún falta la aprobación del Senado. El miércoles pasado, la Cámara de Representantes votó a favor con una abrumadora mayoría.

Si la versión que pasa el Senado es diferente a la de la Cámara, los legisladores pueden necesitar una conferencia o acuerdo para crear un texto final que pueda ser votado de nuevo por ambas cámaras.