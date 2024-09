Disfrutaba de un crucero, fue arrestada por equivocación en Florida y ahora cuenta su calvario: “Te humillan, te degradan”

La Navidad de 2022 para Jennifer Heath Box fue una pesadilla: la vivió tras las rejas. Después de haber pasado unas vacaciones familiares en un crucero, fue arrestada por error en Fort Lauderdale, Florida. La mujer, de 50 años, pasó tres días en una cárcel del condado de Broward. Ahora demanda a la Oficina del Sheriff. “Te sientes completamente destrozado cuando te arrestan, porque te humillan, te degradan”, lamentó.

Unas vacaciones con el peor final en Florida

Jennifer había planeado el viaje en crucero como una celebración para su hermano, un oficial de policía de Georgia que acababa de finalizar un tratamiento contra el cáncer. Visitaron las Bahamas, Jamaica y Haití, para luego regresar al puerto de Fort Lauderdale el 24 de diciembre de 2022 y celebrar Navidad con su hijo mayor, quien estaba a punto de ser enviado a Japón con los Marines.

Sin embargo, al bajar del crucero, sus planes se hicieron pedazos. Cuando escanearon su identificación en el puerto, se activó una alerta. “Apareció automáticamente una advertencia”, explicó durante una conferencia de prensa.

Los agentes policiales la rodearon de inmediato. “Me preguntaron si era Jennifer Heath y me pidieron que me quitara las joyas”, recordó. Sin entender qué ocurría, la mujer preguntó el motivo de su arresto y le respondieron que era por “poner en peligro a un niño”. Por más que explicó que ella no tenía hijos pequeños y que se encontraba de viaje con su hermano, la detuvieron y se la llevaron esposada delante de todos los pasajeros del crucero.

El motivo por el que quedó detenida

Jennifer fue detenida por una confusión: había una orden de arresto emitida en el condado de Harris, Texas, contra una mujer llamada Jennifer del Carmen Heath, a quien buscaban por un caso grave que involucraba a dos niños pequeños.

Sin embargo, Jennifer Heath Box no tenía relación con ese caso, solo compartía parte del nombre con la sospechosa. Pero las diferencias entre las mujeres eran más grandes que sus similitudes: “Heath Box tenía 23 años más que la mujer buscada, era más alta y tenía el pelo y los ojos de color diferente”, señaló su abogada, Bobbi Taylor, en diálogo con los periodistas. De todos modos, el oficial Peter Peraza, del condado de Broward, la arrestó.

La denuncia por trato humillante y su liberación

Heath Box fue trasladada a la cárcel del condado de Broward, donde denunció que fue tratada de manera humillante. “Me desnudaron, me registraron y me pusieron esposas”, contó. Durante su estadía en la cárcel, que duró tres días, incluidas Noche Buena y Navidad, tuvo que soportar condiciones que describió como degradantes: una celda fría con el aire acondicionado en niveles extremos y uniformes livianos que no correspondían con las temperaturas. Para evitar el frío, ella y su compañera de celda dormían juntas, espalda con espalda.

Después de tres días, las autoridades del condado de Broward descubrieron el error y Heath Box fue liberada. Como única explicación, la mujer contó que las autoridades simplemente dijeron que “estas cosas pasan”.

Ahora, Heath Box busca justicia. Por eso, inició una demanda civil, alegando que los agentes de la Oficina del Sheriff ignoraron múltiples discrepancias entre ella y la persona buscada en la orden de arresto. “Había al menos 10 diferencias obvias entre la mujer buscada y mi clienta, pero los agentes ignoraron todas ellas”, explicó su abogada.

