Sueño americano frustrado: es venezolana y migró a EE.UU. por seguridad, pero el ICE la obligó a huir otra vez

En 2025, la venezolana Mariángel Carrillo tomó una difícil decisión. Tras siete años en Weston, Florida, decidió abandonar Estados Unidos. La migrante explicó que las políticas migratorias del segundo mandato de Donald Trump y los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la empujaron a salir del país norteamericano.

La venezolana que huyó de la inseguridad y trabajó 7 años como bróker en Florida

Carrillo se mudó a la ciudad de Weston, en el condado de Broward, Florida, junto a gran parte de su familia. Tomó esa decisión ante la creciente inseguridad en su ciudad natal, Barquisimeto, Venezuela, según explicó en CNN.

En Florida, se dedicó durante los primeros cuatro años a ser trabajadora social en una clínica. Luego, obtuvo una licencia y se incorporó al sector de los seguros.

Sobre esa etapa, explicó que le “fue muy bien” y sostuvo que se sentía “muy agradecida del tiempo vivido”. Según afirmó, Estados Unidos le dio “una tranquilidad que no tenía” en su tierra natal.

El impacto de los operativos del ICE en su decisión de abandonar Estados Unidos

Carrillo relató que con el inicio del segundo mandato de Trump y el refuerzo de los operativos de ICE “de un momento a otro” se sintió “perseguida”.

En esa línea, afirmó que tenía “mucho miedo de estar en la calle, de hablar” y de dar su opinión. Según remarcó, este fue el mismo motivo que la llevó a salir de Venezuela.

Durante su estadía en Florida trabajó primero como trabajadora social y luego como bróker de seguros tras obtener una licencia Captura de CNN

Además, la migrante latina señaló que su trabajo como bróker de seguros, que exigía recorrer calles y buscar clientes, le provocaba intranquilidad en ese contexto.

La mujer afirmó que su preocupación era compartida por otros miembros de la comunidad hispana. Además, advirtió que les “quieren hacer ver que solo persiguen a la gente que hace daño o que está ilegal y no es así”.

¿Qué estatus migratorio tenía y qué reclamó sobre las políticas?

Carrillo contaba con permiso de trabajo vigente hasta 2030, según explicó a CNN. Aun así, aseguró que el temor la paralizaba.

En tanto, aseguró que han sido perseguidas “personas trabajadoras”, personas que contribuyen “con impuestos”, y agregó que los “están tratando como criminales”.

Antes de dejar el país norteamericano, intentó bajar el perfil. Durante un tiempo cambió su coche por el de su hermana, que describió como un automóvil de gama superior.

Sobre esto, explicó que le daba miedo estar en su auto anterior, porque el ICE suele detener ese tipo de vehículos.

También retiró una imagen de una Virgen que llevaba en el vidrio del vehículo e indicó que otras personas le decían que no era conveniente exhibir esas imágenes porque la “tipificaba como miembro de un grupo latino”.

Esa experiencia le recordó situaciones vividas en Venezuela. Allí, señaló, ocurría lo contrario: “Tenías que bajar de gama de automóvil para que no te secuestraran”.

Atribuyó su salida al clima generado por la política migratoria del segundo mandato de Donald Trump y a los operativos de ICE Captura de CNN

Su nueva residencia en España tras dejar Estados Unidos

Ante ese contexto, decidió salir de Estados Unidos y viajar a España. Llegó a Madrid en septiembre de 2025, tras obtener una visa de nómada digital, que le permite residir durante tres años mientras trabaja de forma remota para empresas extranjeras.

Sobre su nueva etapa, afirmó que el país europeo le “regresó esa seguridad, esa tranquilidad” y aseguró que la han “tratado muy amablemente”. Así, añadió que solo puede decir “cosas buenas” desde su llegada.

Carrillo expresó que siente que España trata mejor a los migrantes. “Empezar una nueva vida, a cierta edad, ya es difícil”, sostuvo.

En la capital española se siente realizada y a gusto. Sus planes a mediano plazo contemplan permanecer en Madrid.

A largo plazo, la mujer dejó abierta la posibilidad de regresar a Venezuela. Dijo que espera que algún día pueda volver “como todos”.

Mientras tanto, manifestó su intención de continuar con esta nueva etapa y dijo que le pide a Dios que “todo siga bien”.