Buenas noticias en Chicago: la opción oficial ante el fin del SNAP para garantizar alimentos con subsidio

Brandon Johnson, alcalde de Chicago, anunció que 67 organizaciones recibieron subvenciones como parte de una iniciativa para ampliar el acceso de alimentos a las personas afectadas por los recortes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). La propuesta cuenta con una inversión de US$300.000.

Qué se sabe del programa en Chicago que beneficia a los afectados del SNAP

El alcalde presentó los resultados de la iniciativa en el Malcolm X College, donde participó en una mesa redonda con proveedores y voluntarios para discutir sobre el impacto real de los recortes al SNAP en comunidades específicas.

El alcalde detalló que buscaría cooperar con organizaciones e instituciones religiosas para otorgar comida a las familias que más lo necesitan Facebook Chicago Mayor's Office

En dicho encuentro, aseguró que cada institución contaba con un “espíritu de responsabilidad” y que continuará cooperando con ellas para proteger a los residentes de Chicago.

“Vamos a colaborar con organizaciones sin fines de lucro, bancos de alimentos, grupos comunitarios e instituciones religiosas para llevar alimentos a los barrios donde más se necesitan, mientras trabajamos para proteger a los habitantes de los peores efectos de los recortes de Trump", señaló el alcalde.

Los financiamientos se otorgaron bajo el amparo de una orden ejecutiva firmada en octubre del año pasado. La medida destacaba medidas de emergencia para agilizar la asignación de recursos municipales a las familias afectadas por los recortes.

“No podemos aceptar que los habitantes de Chicago pasen hambre como consecuencia de la guerra del gobierno de Trump contra los pobres y los trabajadores”, dijo el alcalde al presentar la orden ejecutiva.

Cuáles son los detalles financieros y operativos del programa

La conocida “Ciudad de los Vientos” ha destinado una inversión total de más de US$300 mil para ayudar a las familias más vulnerables. De este monto, cada una de las 67 organizaciones recibió una microsubvención de US$4500.

La conocida “Ciudad de los Vientos” ha destinado una inversión total de más de US$300 mil para ayudar a las familias más vulnerables Anna Zielinska

Este capital está destinado para que las asociaciones puedan ampliar sus operaciones y aumentar el apoyo a poblaciones vulnerables en sus respectivos barrios. Entre las sociedades incluidas se encuentran:

Salud y Alimentación : Centro de Salud Familiar de Chicago e Inc., ChiFresh Kitchen y Veggie Mijas.

: Centro de Salud Familiar de Chicago e Inc., ChiFresh Kitchen y Veggie Mijas. Solidaridad y Derechos: Red de Solidaridad del Lado Noroeste, Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones y Madres y Hombres Contra los Asesinatos Sin Sentido.

Red de Solidaridad del Lado Noroeste, Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones y Madres y Hombres Contra los Asesinatos Sin Sentido. Iniciativas Locales: El Frigorífico del Amor de Chicago, Granja Star Chicago, Colectivo de Cultivadores Urbanos y el Proyecto de Solidaridad Unida de Chicago (CUSP).

Estatus actual del SNAP

De acuerdo con un documento presentado por el Departamento de Agricultura en EE.UU. (USDA), el SNAP se encontraba en un estado de “incertidumbre legal” tras el pasado cierre de gobierno en noviembre del año pasado.

El USDA había ordenado a los estados emitir beneficios parciales equivalentes al 65% de la asignación máxima para noviembre de 2025 (una reducción del 35%).

A fines de 2025, se había ordenado una reducción del 35% de los beneficio del SNAP

Para marzo de este año, la secretaria de Agricultura, Brooke L. Rollins, y el secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., publicaron un artículo de opinión conjunto en Fox News en el que anunciaban la modernización del programa con el fin de “reforzar los estándares de abastecimiento”.

“Esta norma final, aún pendiente de aprobación, se alinea con las últimas Guías Alimentarias para los Estadounidenses, que recomiendan consumir alimentos naturales, al garantizar que los estadounidenses de bajos ingresos tengan acceso a opciones saludables dondequiera que compren”, escribió Rollins.