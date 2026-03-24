Cuál es el tiempo de espera en los controles de los aeropuertos de Florida con la llegada del ICE a Fort Myers

La situación en los aeropuertos de Florida atraviesa un momento de tensión e incertidumbre. En medio del cierre parcial del gobierno federal en Estados Unidos, la presencia de agentes de inmigración en terminales aéreas y la falta de pago a trabajadores de seguridad generan un escenario complejo para los viajeros.

Agentes del ICE se sumaron a los trabajadores del TSA

La administración del presidente Donald Trump ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en más de una docena de aeropuertos del país norteamericano, entre los cuales se incluyó uno en Florida.

A pesar de la vigilancia reforzada, el control de seguridad en Fort Myers registra un tiempo récord de apenas 60 segundos SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La medida busca aliviar la carga de trabajo de los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), que enfrentan una crisis laboral tras semanas sin cobrar sus salarios.

Este lunes 23 de marzo, los agentes comenzaron a ser vistos en el Aeropuerto Internacional Southwest Florida (RSW), en Fort Myers, donde patrullaban en grupos de tres a cinco personas y recorrían las áreas de embarque, explicó USA Today Network.

Este refuerzo por parte del ICE llega en un contexto delicado: más de 400 trabajadores de la TSA renunciaron en los últimos meses, agotados por la falta de pago, que ya se repitió tres veces en un lapso de seis meses.

Agentes Del ICE Detuvieron A Una Mujer En El Aeropuerto De San Francisco

Cuánto se espera en el aeropuerto de Fort Myers y el resto de Florida

A pesar del contexto adverso, los tiempos de espera actuales en algunos aeropuertos de Florida todavía se mantienen relativamente bajos.

En el caso específico del Aeropuerto Internacional Southwest Florida (RSW), en Fort Myers —donde se desplegaron agentes del ICE—, el control de seguridad registra un promedio de apenas un minuto.

Sin embargo, el proceso completo es más extenso: el check-in demora alrededor de 45 minutos y el control migratorio unos 11 minutos. Para quienes utilizan TSA PreCheck, la espera también es de aproximadamente un minuto.

En Fort Myers el proceso de check-in se extiende hasta los 45 minutos debido a la falta de personal SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El panorama en otros aeropuertos del estado es variado. Según informó USA Today Network:

En el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) , por ejemplo, el control de seguridad tiene una espera promedio de cuatro minutos , pero el trámite migratorio puede extenderse hasta 62 minutos , uno de los tiempos más altos registrados. El check-in, en tanto, ronda los 44 minutos.

, por ejemplo, el control de seguridad tiene una , pero el , uno de los tiempos más altos registrados. El check-in, en tanto, ronda los 44 minutos. En Orlando International Airport (MCO) , uno de los más transitados del estado, los controles de seguridad promedian nueve minutos, mientras que el check-in llega a 45 minutos y migraciones, a 11 .

, uno de los más transitados del estado, los controles de seguridad promedian nueve minutos, mientras que . En Tampa International Airport (TPA) , los pasajeros enfrentan unos diez minutos en seguridad, con procesos de check-in que también alcanzan los 45 minutos.

, los pasajeros enfrentan unos diez minutos en seguridad, con procesos de check-in que también alcanzan los 45 minutos. En Destin-Fort Walton Beach (VPS), la espera en seguridad es de apenas cuatro minutos, mientras que en Jacksonville (JAX) se ubica en torno a los nueve. Gainesville (GNV), por su parte, registra tiempos mínimos de entre uno y cinco minutos en los controles.

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) presenta uno de los escenarios más críticos del estado, con tiempos de espera en migraciones que alcanzan los 62 minutos SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Diferencias en la espera según el tipo de control

Un aspecto clave es la diferencia entre los distintos puntos del proceso aeroportuario. Mientras que los controles de seguridad suelen ser relativamente ágiles en muchos aeropuertos, los tiempos de check-in y, sobre todo, de migraciones pueden extender considerablemente la experiencia total del pasajero.

En líneas generales, los carriles TSA PreCheck ofrecen una alternativa más rápida, con esperas que van desde uno hasta nueve minutos según el aeropuerto. Esta opción resulta especialmente útil en el contexto actual, donde la disponibilidad de personal es limitada.