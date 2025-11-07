Rebelión contra Ron DeSantis: quién es el exsheriff que lo enfrenta y quiere ser el próximo gobernador

A un año de las elecciones estatales que determinarán quién ocupará la gobernación de Florida a partir de 2026, se confirma la intención del alcalde del condado de Orange, Jerry Demings, de disputar el cargo. La apertura de su cuenta de campaña establece de manera formal su candidatura para la nominación demócrata, hecho que fue acompañado por un acto público en su ciudad de origen, donde convocó a simpatizantes y dirigentes partidarios.

El alcalde de Orange se postula a gobernador de Florida

Los comicios para la gobernación de Florida están programados para el 3 de noviembre de 2026, y la incorporación de Demings a la carrera abre un nuevo escenario en la competencia política estatal. La contienda se presenta particularmente relevante debido al posicionamiento del actual mandatario, Ron DeSantis, quien se convirtió en una figura central del Partido Republicano en los últimos años.

El actual alcalde de Orange, de 66 años, anunció su candidatura a gobernador de Florida, aunque afirmó que continuará con su actual mandato hasta su finalización en 2026 Facebook Orange County Mayor Jerry L. Demings

El precandidato demócrata estableció como prioridades de su proyecto político la mejora de los salarios, la expansión de programas de vivienda asequible y la ampliación de los servicios de salud mental. Según expresó, estos aspectos forman parte de las demandas más frecuentes que recibe en el ejercicio de su administración local.

“Este no es un momento de derecha o izquierda, sino un momento crucial en nuestra historia”, aseguró durante su acto de lanzamiento, según lo retomado por Politico. “El poder del pueblo es mayor que el de quienes ostentan el poder”, agregó.

Demings señaló que la elección de 2026 podría definirse por el tipo de liderazgo que los electores consideren necesario. Al ser consultado sobre diferencias con sus adversarios republicanos, sostuvo que su experiencia acumulada en administración pública, gestión de crisis, respuesta a emergencias, huracanes y situaciones de seguridad lo coloca en posición de ofrecer una dirección ejecutiva estable.

“Si votan por mí, votan por un nuevo estilo de liderazgo. Votan por el cambio. Votan por la democracia. Votan por la persona adecuada en el momento adecuado”, señaló. “Es hora de que haya un nuevo sheriff en la ciudad”, agregó al hacer referencia a una frase que DeSantis utilizaba en su lucha contra Walt Disney World.

Durante su interacción, el demócrata anunció que recorrerá el estado para escuchar demandas y posicionar su mensaje. Indicó también que permanecerá en el cargo de alcalde hasta completar su mandato en 2026.

Demings buscará representar al Partido Demócrata en las próximas elecciones en Florida Facebook Orange County Mayor Jerry L. Demings

Competencia interna en el Partido Demócrata y un escenario electoral complejo

Demings no será el único dentro del Partido Demócrata que buscará un escaño para la gobernación, la lista de precandidatos activos quedó conformada de la siguiente manera, según lo detallado por la División de Elecciones de Florida:

Partido Demócrata (DEM):

Jerry Demings

Fe E. Antonio

Richard Paul Dembinsky

Dayna Marie Foster

Donald J. Peterson

David Jolly

Bill Slater

La contienda primaria será significativa, ya que Florida experimentó un movimiento sostenido hacia posiciones republicanas durante los últimos ciclos electorales. Para este grupo los precandidatos registrados son:

Partido Republicano (REP):

William Todd Andros

Shea Cruel

Byron Donalds

Jim Holcomb

Daniel J. Imperato

Juan José Mercadante

Pablo Renner

Caneste Succe

Robert Edward “Bobby” Williams Jr.

También habrá otros sectores que buscarán un lugar en las boletas:

Sin afiliación partidista (NPA):

Surindar Singh Bedi

Molière Domingo

Insley Darris Corri Evans Sr.

Kyle Chaderwick Gibson

Neil J. Gillespie

Mourice “Mo” Hylton

Independiente (IND):

James Michael Brown

Andrea Lynn Klink

Reginald Byron Strachan

Voto por escrito (WRI):

Rodney Christopher Glover

Christopher Tavarus Powell

Partido Libertario de Florida (LPF):

Scott Jewett

Partido Constitucional de Florida (CPF):

Brandon L. McIntyre

El anuncio de Demings también marca un momento en el que, por primera vez, dos figuras afroamericanas tendrán campañas activas para la gobernación de Florida dentro del mismo ciclo. Por el lado republicano, el representante Byron Donalds es considerado el candidato con mayor apoyo, lo que incluye el respaldo del presidente Donald Trump.

El ex jefe de policía y sheriff del condado de Orange tuvo varios enfrentamientos con la administración de DeSantis en temas como las regulaciones de Covid, el gasto local y la política de inmigración Facebook Orange County Mayor Jerry L. Demings

¿Quién es Jerry Demings, el alcalde de Orange que busca ser candidato por la gobernación de Florida?

Jerry Demings inició su carrera pública en cuerpos policiales. De acuerdo con su perfil biográfico, en 1998 se convirtió en el primer jefe de policía afroamericano de la ciudad de Orlando. Diez años más tarde, en 2008, fue elegido sheriff del condado de Orange, puesto en el que fue reelegido en 2012 y 2016.

Desde 2018 ocupa la alcaldía del condado y en 2022 logró la reelección. Como jefe de la administración de Orange, supervisa a más de 8000 empleados y administra un presupuesto de aproximadamente US$7 mil millones.

Durante su periodo como alcalde, impulsó iniciativas vinculadas a vivienda, desarrollo urbano, transporte y sostenibilidad ambiental. Encabezó la creación del Grupo de Trabajo de Vivienda para Todos, cuyo objetivo fue diseñar una estrategia de accesibilidad ante el incremento sostenido de precios. También promovió la creación del Fondo Fiduciario de Vivienda del condado, con un compromiso de inversión de US$160 millones durante diez años para desarrollo de casas asequibles.

En materia de transporte y seguridad vial, en 2023 anunció un programa de inversión para obras de infraestructura orientadas a peatones, ciclistas y transporte público. Además, impulsó iniciativas para proteger áreas ambientales mediante la adquisición de tierras con fines de conservación.

La relación entre Demings y DeSantis estuvo marcada por diferencias políticas y administrativas. Una de las más recientes, está relacionada con la situación migratoria que se convirtieron en un tema de discusión en todo el país norteamericano.

El exsheriff estuvo involucrado en un debate con el gobierno estatal respecto a la colaboración del condado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mediante un acuerdo. Finalmente, firmó el documento bajo protesta e indicó que la decisión respondía a obligaciones institucionales y no a coincidencias políticas.

“Después de cuatro décadas y media de servicio público, me hicieron reaccionar”, indicó Demings tras confirmar su precandidatura a gobernador. La campaña se desarrollará durante los próximos meses en un ambiente competitivo dentro del estado.