El condado de Florida que podría perder millones de dólares si no cumple con la ley SB 1134 firmada por DeSantis

La Junta de Comisionados del condado de Leon aprobó una medida para realizar un estudio de daños históricos para recibir algún tipo de compensación por la esclavitud y la discriminación racial en el pasado. Sin embargo, la ordenanza se interpone a la ley de Florida SB 1134, lo que pone en riesgo subvenciones estatales por US$16,8 millones.

El Condado de Leon en Florida enfrenta riesgo de perder fondos estatales

La Junta de Comisionados del Condado de Leon votó a favor de reactivar la medida que ya estaba fuera de vigencia, según WCTV. La finalidad era identificar injusticias pasadas y financiar futuras medidas compensatorias.

Ron DeSantis cree que la DEI es pérdida de tiempo y dinero Governor Ron DeSantis

Luego, el personal del gobierno del condado pidió a los comisionados que evitaran hacerlo si no querían que León perdiera US$16,8 millones en subvenciones. También les advirtieron sobre el riesgo de ser destituidos de la junta, informó Tallahassee Democrat .

Los condados deben cumplir con la ley estatal aprobada en marzo , que prohíbe las iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en instituciones públicas y gobiernos locales.

, que prohíbe las iniciativas de en instituciones públicas y gobiernos locales. Los comisionados modificaron la redacción de su iniciativa para evitar que violara dicha ley: borraron cualquier referencia a la esclavitud, diversidad e inclusión.

“Creo firmemente que como condado estamos abordando esos errores del pasado sin convertirnos en un objetivo para que se vean afectados nuestros fondos estatales y los fondos del condado”, dijo la comisionada de Leon, Carolyn Cummings, según WCTV.

Una ley estatal evita que los condados financien acciones a favor de las DEI en Florida JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por su parte, el comisionado Nick Maddox insistió en que la medida no tiene que ver con la diversidad, la equidad y la inclusión. “Se trata de daños históricos y políticas públicas”, dijo.

Cummings, por otro lado, afirmó que la legislación contra las DEI representa peligro. Pese a que consideró que las modificaciones a la ordenanza eran viables, también cree que se debe tener cuidado al ponerla en vigencia.

“Mi historia es mi historia, mi forma de vida... pero tengo que dejar eso de lado... no puedo ignorar que tenemos legislación estatal y órdenes ejecutivas federales”, declaró Cummings.

Ron DeSantis impulsa restricciones a programas DEI en Florida

La ley estatal que se opone a las DEI ha sido uno de los temas principales en la agenda del gobernador Ron DeSantis. Desde su perspectiva, es un acto de “discriminación, exclusión y adoctrinamiento”, según Tallahassee Democrat.

En esa línea, Dean Black, representante republicano de Jacksonville, consideró que las DEI eran una “filosofía” que ha malgastado “millones de dólares de los contribuyentes”.

En tanto, el republicano consideró que “ha fomentado el resentimiento en lugar de la buena voluntad, la mediocridad en lugar del mérito”, según CBS.

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Ciudades como Evanston impulsan reparaciones por discriminación racial

Leon no es el único condado que busca ser indemnizado por daños históricos. Evanston, un suburbio de Chicago, en Illinois, llegó a pagar US$25.000 a residentes de raíz afroamericana por la discriminación racial.

Muchas ciudades tomaron ese caso como referencia e intentaron hacer lo mismo.

En consecuencia, tanto Evanston como San Francisco, California, y otras metrópolis que tomaron medidas similares, recibieron múltiples demandas.

“Esas ciudades deberían reconsiderar sus planes y darse cuenta de que, si quieren que los programas de reparación sean legales, tendrán que hacer algo diferente”, dijo Michael Bekesha, abogado de Judicial Watch a Fox.