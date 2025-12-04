El drama vivido por una ciudadana americana con el ICE en Florida: “Por favor, ayúdenme”

El miércoles 3 de diciembre en Key Largo, Florida, se registró una escena que rápidamente se viralizó: una mujer vestida con uniforme médico fue forzada a salir de su auto por agentes migratorios federales, mientras gritaba reiteradamente que era ciudadana estadounidense.

El operativo del ICE que quedó registrado en Florida

El episodio, registrado en video por David Goodhue, periodista del Miami Herald, expuso cómo se desarrollan ciertas operaciones de control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Estado del Sol.

Agentes federales detuvieron a una ciudadana de Estados Unidos en Florida

El incidente ocurrió alrededor de las 9.15 hs en el tramo de la U.S. 1, ubicado frente a Pink Plaza.

Allí, agentes del ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza rodearon un Toyota Corolla blanco y luego ordenaron a su conductora detenerse.

De acuerdo con las imágenes, uno de los agentes sacó a la fuerza a la mujer del asiento del conductor.

En la grabación se escucha cómo ella grita: “Soy una ciudadana estadounidense, por favor ayúdenme, esto es injusto. ¿Por qué me hacen esto?”, mientras los oficiales intentaban esposarla en el suelo.

El despliegue formó parte de un operativo migratorio que desde temprano se había concentrado en el parque Rowell’s Waterfront. La actividad se extendió desde las 7 hasta las 11 hs.

“La mujer se negó a cooperar”: la explicación del gobierno de EE.UU.

Consultado por el Miami Herald, el vocero de la CBP, Alan Regalado, informó que la mujer “se negó a cooperar y a identificarse” ante los agentes migratorios.

“Se negó a entregar su licencia de conducir y tampoco bajó la ventanilla”, agregó el oficial.

Se registraron más operativos del ICE en Florida ICE - ICE

Regalado señaló también que, una vez retirada del vehículo, los agentes hallaron dentro su licencia de conducir y la verificaron en el sistema, donde constataron que efectivamente era ciudadana estadounidense. Aun así, evitó precisar cuáles eran los criterios utilizados para detener autos durante estas operaciones.

Minutos después de que la mujer fuera colocada dentro de un patrullero, las autoridades la liberaron.

Más operativos migratorios del ICE en Florida

La intervención del miércoles se dio pocos días después de que 12 personas fueran detenidas en Florida Keys, en el marco de estos operativos migratorios.

De acuerdo con otro informe del Miami Herald, se trató de migrantes provenientes de naciones latinas como Nicaragua, Cuba, Venezuela, Colombia y Guatemala.

La semana pasada un operativo del ICE concluyó con 12 migrantes detenidos en la zona de los Cayos de Florida Flickr/ICE - Flickr/ICE

Estos extranjeros fueron enviados a la estación de la Patrulla Fronteriza en Marathon, en los Middle Keys, para su posterior deportación a sus países de origen.

Según información que recogió el medio de la CBP, todos contaban con “antecedentes y condenas previas” por delitos que iban desde el reingreso a Estados Unidos tras una deportación, hasta manejar bajo los efectos del alcohol, además de porte ilegal de un arma oculta, posesión de estupefacientes con un arma, agresión y violencia doméstica.