Immigration news in USA: últimas actualizaciones del ICE y la CBP en diciembre 2025

Las últimas acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) durante diciembre de 2025 reflejan la continuidad de la estrategia migratoria promovida por la administración Trump. Entre los operativos en varias ciudades y el avance del sistema biométrico, el panorama muestra una combinación de nuevas regulaciones y despliegues federales en distintos estados.

ICE y CBP intensifican operativos en diciembre: qué está pasando en EE.UU.

Las dos entidades federales clave del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) incrementaron significativamente su presencia en diversas regiones estadounidenses.

Ambas agencias son responsables de llevar a cabo las estrategias de Donald Trump de deportación masiva Flickr ICE/Facebook CBP

El ICE, encargado de supervisar infracciones migratorias dentro del territorio nacional, y la CBP, responsable de controlar puertos de entrada y zonas limítrofes, ejecutaron diversas acciones coordinadas bajo las directrices de la administración federal.

Los acontecimientos registrados a inicios del último mes del año revelaron un patrón de intervenciones simultáneas en múltiples estados.

Estas operaciones ocurrieron en un contexto donde la administración federal mantiene una política migratoria de control intensivo, con énfasis en acciones dirigidos y el uso creciente de tecnología para identificar a personas con estatus irregular.

Las actividades simultáneas generaron respuestas diversas a nivel local. En Nueva York, Carolina del Norte, Minnesota y Luisiana se registraron episodios vinculados tanto a la presencia de agentes federales como a la reacción de organizaciones comunitarias y funcionarios estatales.

Operativo federal en Minnesota: quiénes están bajo el ojo del ICE y por qué

La región metropolitana de Minneapolis-St. Paul se convirtió en escenario de operaciones dirigidas durante la primera semana de diciembre. Según documentos obtenidos por The New York Times, aproximadamente 100 funcionarios federales fueron trasladados desde diversas regiones de EE.UU. para participar en acciones centradas principalmente en personas de origen somalí con órdenes de remoción definitivas, aunque las advertencias oficiales indicaron que individuos en proceso de regularización también podrían ser detenidos.

El operativo, que inició el 2 de diciembre, movilizó equipos especializados conformados por agentes migratorios y otros funcionarios federales. Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, le dijo al medio estadounidense que el criterio determinante para identificar objetivos es la presencia irregular en el país norteamericano y no su etnia o raza.

Esta intervención se produjo luego de las declaraciones del presidente Trump que hacían referencia a poblaciones somalíes residentes en EE.UU. “No les queda mucho tiempo”, había anticipado el mandatario en su comunicado.

Aproximadamente 250 agentes de la CBP participan en la acción, que fue liderada por Gregory Bovino Matt Kelley - FR171845 AP

Llegan 250 agentes federales a Luisiana: temor y cambios en la comunidad migrante

La ciudad de Nueva Orleans se preparó para recibir a 250 agentes federales a partir del 1° de diciembre. El despliegue, bajo la dirección del alto funcionario de la CBP, Gregory Bovino, fue caracterizado por autoridades locales como generador de confusión y ansiedad debido a la ausencia de información detallada sobre objetivos y procedimientos específicos.

El impacto inmediato en la comunidad local fue tangible. Según lo retomado por CNN, representantes municipales reportaron que varias familias solicitaron información sobre posibilidad de educación remota para menores, mientras establecimientos comerciales redujeron horarios operativos, debido al temor generalizado de circular públicamente.

“Para los inmigrantes en la ciudad hay mucha ansiedad e incertidumbre porque han visto lo que está pasando en otras ciudades. Y mucha gente tiene miedo y se esconde”, aseguró José Almendares, dueño de un restaurante hondureño, a CNN.

Carolina del Norte recibe alertas sobre operación prolongada del ICE

Organizaciones civiles en Carolina del Norte emitieron avisos basados en información que consideraron confiable sobre planes de despliegue migratorio. Los reportes indicaron la llegada proyectada de 50 agentes adicionales para ejecutar operaciones a partir del 1° de diciembre.

“Espero que estos planes no se lleven a cabo o que el ICE cambie sus planes para las personas que conocemos, muchas de las que incluso después del despliegue de la CBP todavía no se sienten seguras de salir de sus hogares”, dijo Nikki Marín Baena, codirectora de la organización Siembra NC.

Los detalles específicos que brindó Siembra NC sobre estos operativos incluyeron:

Reservaciones de vuelos chárter entre aeropuertos de Charlotte y Jacksonville, Florida, programados entre el 2 y 6 de diciembre.

Detenciones durante paradas vehiculares.

Arrestos en instalaciones penitenciarias facilitados por una legislación estatal.

Detenciones durante citas de supervisión condicional.

Comparecencias en tribunales migratorios.

Intervenciones en lugares laborales.

Colaboración con departamentos policiales locales.

Este patrón de actuación había sido documentado en operaciones anteriores durante 2025, por lo que grupos comunitarios mantienen redes de monitoreo y comunicación para proteger a poblaciones vulnerables.

La organización comunitaria Siembra NC informó que recibió reportes creíbles sobre un operativo migratorio que podría incrementar la presencia de agentes del ICE en Carolina del Norte a partir del 1° de diciembre Flickr/usicegov

Manifestantes en Nueva York bloquean vehículos federales

El 29 de noviembre, aproximadamente 200 personas impidieron la salida de vehículos gubernamentales desde un estacionamiento cercano a Chinatown en Nueva York. De acuerdo con The Guardian, los manifestantes emplearon barricadas improvisadas con bolsas de basura y barreras metálicas, para obstaculizar el desplazamiento de oficiales que preparaban su segunda operación de gran escala en Lower Manhattan.

La confrontación resultó en arrestos múltiples tras los enfrentamientos con las fuerzas policiales locales. Los agentes federales, pertenecientes a la CBP, el DHS y el ICE, finalmente abandonaron el despliegue planeado.

Expansión tecnológica y nuevas regulaciones biométricas de la CBP

El 26 de diciembre de 2025 entrará en vigor la nueva norma federal que amplía el Programa de Entrada y Salida Biométrica. La CBP quedó autorizada a recopilar datos faciales de todos los no ciudadanos que ingresen o salgan del país norteamericano.

La regla se aplicará en aeropuertos, fronteras terrestres, puertos marítimos y otros puntos habilitados. También incluye salidas en embarcaciones privadas y vehículos, así como a personas que viajan a pie.

La norma eliminará exenciones que antes aplicaban a diplomáticos y a la mayoría de visitantes canadienses. Los residentes permanentes legales son procesados bajo los criterios establecidos para extranjeros y deberán someterse a la verificación biométrica al cruzar la frontera.

Paralelamente, la CBP ya incorporó sistemas de lectores automáticos de matrículas en diversas zonas de ese país. Esta herramienta clasifica vehículos y rutas mediante un algoritmo que identifica patrones de desplazamiento considerados inusuales. La información recopilada se integra al enfoque de vigilancia que la agencia utiliza en áreas interiores.