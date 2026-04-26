El Uscis refuerza el vetting: qué impacto tiene en las solicitudes de green card desde mayo 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció cambios en sus procedimientos de selección y verificación en trámites migratorios. Esto incluye revisión (vetting) de todas las solicitudes de asilo pendientes y de redes sociales.

Una por una: las restricciones del Uscis para migrantes

Las normativas actuales fueron confirmadas por la agencia federal el pasado 30 de marzo. Los memorandos ordenan la suspensión (hold) y revisión de diversas solicitudes:

PM-602-0192: asilos pendientes y cualquier beneficio del Uscis presentado por extranjeros de países considerados de “alto riesgo”.

asilos pendientes y cualquier beneficio del Uscis presentado por extranjeros de países considerados de “alto riesgo”. PM-602-0193: ajuste de estatus bajo el Programa de Visas de Diversidad .

ajuste de estatus bajo el Programa de . PM-602-0194: beneficios presentados por extranjeros de países de “alto riesgo adicionales”.

Los memorandos ordenan la suspensión (hold) y revisión de asilos pendientes más Ajuste de Estatus bajo el Programa de Visas de Diversidad Imagen ilustrativa generada con IA

Estas medidas prevén “erradicar el fraude en el sistema de inmigración” y asegurar que solo las personas elegibles y verificadas reciban beneficios migratorios.

“Estas acciones reflejan el compromiso que tiene la administración Trump de garantizar seguridad en Estados Unidos. El Uscis se mantendrá vigilante y proactivo para proteger al país de terroristas extranjeros, inmigrantes con antecedentes penales, personas que cometen fraude y otras amenazas”, dijo la agencia federal en uno de comunicados.

Quiénes no se verán afectados por las suspensiones

El Uscis podría levantar estas suspensiones en casos específicos tras una revisión exhaustiva:

Personas verificadas a través de la Operación PARRIS.

Ciertas peticiones presentadas por ciudadanos estadounidenses.

Formularios de adopción internacional y ciertas ceremonias de juramento reprogramadas.

Solicitudes de asilo provenientes de países que no son considerados de alto riesgo .

. Registros de refugiados para ciudadanos de Sudáfrica y ciertas peticiones de visas de inmigrantes especiales.

Verificación biométrica y estudio de redes sociales: más medidas implementadas por el Uscis

Con la emisión de estos memorandos, el Uscis implementó medidas operativas para fortalecer la integridad del sistema. En principio, se acortaron los periodos de validez de ciertos EAD para obligar a realizar controles de seguridad con mayor frecuencia:

Refugiados (A03)

Asilados (A05)

Destinatarios de la suspensión de expulsión (A10)

Solicitantes de asilo o de suspensión de expulsión (C08)

Solicitantes de ajuste de estatus bajo la INA 245 (C09)

Solicitantes de suspensión de deportación, cancelación de expulsión o alivio bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano (C10)

La administración Trump acortó los periodos de validez de ciertos EAD para obligar a realizar controles de seguridad con mayor frecuencia Freepik/Uscis - Freepik/Uscis

Por su parte, se actualizaron las políticas de fotografías para incluir la verificación de identidad biométrica (incluso cuando se reutilizan huellas dactilares) y se incrementó la revisión de redes sociales.

A-3 : trabajadores domésticos de funcionarios gubernamentales extranjeros.

: trabajadores domésticos de funcionarios gubernamentales extranjeros. C-3 : trabajadores domésticos en tránsito.

: trabajadores domésticos en tránsito. G-5 : trabajadores domésticos de empleados de organizaciones internacionales o de la OTAN.

: trabajadores domésticos de empleados de organizaciones internacionales o de la OTAN. H-3 : aprendices o visitantes que participan en un intercambio educativo especial.

: aprendices o visitantes que participan en un intercambio educativo especial. H-4 (dependientes de H-3) : familiares directos de los solicitantes de visa H-3.

: familiares directos de los solicitantes de visa H-3. K-1 : prometidos de ciudadanos estadounidenses.

: prometidos de ciudadanos estadounidenses. K-2 : hijos de solicitantes de visa K-1.

: hijos de solicitantes de visa K-1. K-3 : cónyuges de ciudadanos estadounidenses que esperan la aprobación de una petición de inmigrante.

: cónyuges de ciudadanos estadounidenses que esperan la aprobación de una petición de inmigrante. Q : visitantes de intercambio cultural internacional.

: visitantes de intercambio cultural internacional. R-1 : trabajadores religiosos.

: trabajadores religiosos. R-2 : dependientes de trabajadores religiosos (visa R-1).

: dependientes de trabajadores religiosos (visa R-1). S : testigos o informantes.

: testigos o informantes. T : víctimas de trata de personas.

: víctimas de trata de personas. U: víctimas de actividad criminal.

Con relación a este último punto, el Departamento de Estado (DOS) confirmó que los solicitantes deben informar todas sus cuentas en línea utilizadas en los últimos cinco años. Durante la tramitación, dichas redes deben mantenerse públicas.

El Uscis advirtió que revisará más minuciosamente los perfiles de redes sociales de solicitantes en busca de "contenido antiestadounidense" Freepik

“Estados Unidos debe mantenerse vigilante durante el proceso de emisión de visados ​​para garantizar que quienes solicitan la admisión no tengan intención de perjudicar a los estadounidenses ni a nuestros intereses nacionales”, destacó el DOS en un comunicado.