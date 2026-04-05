Secuestró un autobús con 13 niños en Miami por una deuda con el IRS: el caso que reescribió las leyes escolares de Florida

El ciudadano de origen chino-dominicano Catalino Sang secuestró un autobús escolar con 13 niños el 2 de noviembre de 1995 en el condado de Miami-Dade. El atacante desvió el transporte de su ruta hacia la escuela primaria Blue Lakes para iniciar una huida de una hora por las calles de Florida. La policía abatió al sujeto tras una intensa persecución que mantuvo en vilo a las familias y autoridades de EE.UU.

Un lamentable recuerdo para los ciudadanos en Miami

Según reportó EdWeek, en aquel entonces, el hombre de 42 años entró a la fuerza al vehículo alrededor de las 8.30 hs.

Sang, quien enfrentaba una crisis personal tras su despido como camarero, afirmó que mantenía una disputa con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por propinas no declaradas.

Así fue el robo de un autobús lleno de niños en Miami

Durante el trayecto, el captor se mostró agresivo e incluso le ordenó al conductor que chocara contra un coche patrulla, mientras una llamada anónima alertaba a las unidades de emergencia.

Negociaciones y amenazas de explosivos en el autobús escolar

En la persecución, el secuestrador liberó a tres niños y a una madre en una parada intermedia.

Minutos después declararon que el hombre portaba un artefacto y amenazaba constantemente con lastimar a los estudiantes con discapacidad.

Para intentar establecer contacto, un oficial de policía arrojó un teléfono portátil por la ventanilla del autobús mientras el vehículo seguía en movimiento por las avenidas principales de Miami Beach.

“El sospechoso estaba armado con un artefacto que afirmaba ser una bomba, pero resultó ser mentira”, detalló la policía tras el desenlace.

Catalino Sang, el autor del hecho en Florida Captura YouTube Local 10 News

A pesar de que Sang aseguró inicialmente que se dirigía a una oficina del fisco, finalmente obligó al chofer a conducir hasta el restaurante de mariscos donde había trabajado anteriormente.

Al detenerse frente al establecimiento, las fuerzas de seguridad abrieron fuego para neutralizar la amenaza y proteger la integridad de los pequeños que permanecían dentro de la unidad escolar.

El saldo del tiroteo en Miami Beach

El operativo terminó con la muerte de Sang frente al restaurante Joe’s Stone Crab. Según información de Associated Press, el hombre utilizó a los niños como escudos humanos para protegerse de los francotiradores.

“Fuimos rehenes porque él le debía dinero al gobierno”, declaró al portal citado Nubia Castellanos, una madre que fue obligada a subir al autobús mientras ayudaba a su hijo.

Tras el tiroteo, los niños rescatados fueron llevados al interior del restaurante, donde recibieron papas fritas y helado para intentar calmar su angustia.

Fred Taylor, entonces director de la policía, señaló que Sang no actuaba de forma racional y había pedido a su esposa que rezara por él antes del ataque.

El operativo terminó con la muerte de Sang Captura YouTube Local10 News

El artefacto que el captor aseguraba que era una bomba resultó ser, en realidad, un respirador perteneciente a uno de los estudiantes con discapacidad.

El impacto de este hecho obligó a las autoridades escolares a replantear los protocolos de seguridad en los transportes de estudiantes.

Desde aquel noviembre de 1995, la implementación de sistemas de comunicación con la policía y el entrenamiento especializado para choferes se convirtieron en normas estrictas para evitar escenarios que pongan en riesgo la vida de las personas.