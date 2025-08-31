El famoso aeropuerto de Florida que tiene el récord mundial de maletas perdidas

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés) fue señalado como el peor del mundo en el manejo de equipaje, tras un análisis que reveló un récord de maletas extraviadas. Según datos de Arka, proveedor de empaques personalizados de California, en MIA se pierden unas 5.5 maletas por cada 1000 pasajeros.

Miami y el ranking mundial de maletas perdidas

El informe de Arka, publicado en Travel + Leisure, ubicó al aeropuerto de Miami en el último lugar global por su gestión de equipaje. Esta terminal aérea es un punto crítico para los viajeros en Estados Unidos debido a la enorme cantidad de vuelos diarios.

El informe de Arka ubicó a la terminal de Florida en el último puesto del ranking mundial por la gran cantidad de valijas que no llegan a destino Aeropuerto Internacional de Miami

En segundo puesto quedó el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (ORD, por sus siglas en inglés), seguido por el Aeropuerto Changi de Singapur (SIN, por sus siglas en inglés), que fue el primer centro internacional en aparecer en la lista. También se mencionan las terminales aéreas de Denver (DIA, por sus siglas en inglés) y el de Dallas/Fort Worth (DFW, por sus siglas en inglés).

El estudio consideró el volumen de pasajeros y las búsquedas en línea relacionadas con “servicios de objetos perdidos”. Los datos se ajustaron por millón de viajeros para asegurar comparaciones entre los diferentes aeropuertos.

Perder el equipaje: las advertencias de los especialistas

Un portavoz de Arka señaló: “Perder el equipaje puede arruinar rápidamente un viaje, y algunas terminales aéreas claramente tienen más dificultades que otras en lo que respecta al manejo de maletas”.

“Es importante que los viajeros sean conscientes de dónde existen estos problemas, para que puedan planificar en consecuencia y tomar precauciones adicionales”, alertó. Además, instó a que las terminales “inviertan en mejorar sus sistemas para garantizar que las pertenencias de los pasajeros lleguen de manera segura y a tiempo”.

El análisis indicó que en Miami se pierden en promedio 5,5 maletas por cada 1000 pasajeros transportados Facebook/IflyMIA

Perder el artículo facturado es un riesgo potencial sin importar el destino. Por eso, conviene tomar precauciones en cualquier aeropuerto, tales como:

Dar más tiempo entre vuelos de conexión

Invertir en dispositivos de rastreo, como los AirTags

Arka estimó que en las distintas terminales aéreas del mundo se pierden alrededor de 26 millones de maletas cada año, lo que convierte al extravío de equipaje en una de las mayores frustraciones de los pasajeros.

¿Cuáles son las razones detrás de los problemas en el equipaje?

Aunque la pérdida de valijas representa la principal queja, existen múltiples causas que pueden retrasar su llegada a la cinta transportadora. De acuerdo a Travel + Leisure, entre ellas destacan:

Las tormentas eléctricas

El clima es una de las principales razones por las que las maletas pueden tardar más en llegar al área de reclamo. Cuando hay relámpagos, se ordena a las cuadrillas de tierra que se resguarden bajo techo por motivos de seguridad, lo que significa que demorarán más en recoger el equipaje y llevarlo dentro.

El tamaño del aeropuerto

Así como demora más caminar por un aeropuerto grande, los bultos facturados también necesitan más tiempo para recorrer la distancia desde el avión hasta la cinta transportadora.

El estudio consideró el volumen anual de pasajeros y la cantidad de búsquedas en internet sobre objetos perdidos para construir la comparación global Marta Lavandier - AP

La capacidad de pasajeros

En vuelos con ocupación completa hay más valijas que procesar, lo que aumenta el tiempo de espera. Según la regla aplicada por muchas aerolíneas, “primero en subir, primero en bajar”, los pasajeros que realizan el check-in con anticipación suelen recibir su equipaje antes.

El estado del aeropuerto

Mientras algunos aeropuertos cuentan con robots y sistemas avanzados para agilizar el manejo de maletas, otros todavía dependen de procedimientos manuales, lo que eleva el riesgo de errores.