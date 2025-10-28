El fenómeno climático en EE.UU. que mantiene al huracán Melissa lejos de Florida

El poderoso huracán Melissa, que alcanzó la categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 180 millas por hora (290 km/h), avanza hacia el noreste del Caribe. Mientras tanto, un patrón atmosférico inusual evita que se acerque a Florida. A pesar de su fuerza devastadora y del peligro que representa para Jamaica, Cuba y las Bahamas, un sistema de baja presión en el sureste de Estados Unidos actúa como una especie de “escudo climático” que desviará al ciclón mar adentro.

La influencia de los sistemas atmosféricos para desviar a Melissa

El desplazamiento de Melissa no depende solo de su potencia, sino también de un patrón climático persistente que se estableció en el este de Estados Unidos desde agosto. David Roth, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) citado por USA Today, explicó que un extenso sistema de bajas presiones en el sureste y una vaguada en altura funcionarán como una especie de “corriente en chorro” que empujará el huracán hacia el Atlántico Norte.

En lugar de desplazarse hacia el Estado del Sol, al ciclón se lo desviará por estas corrientes hacia el noreste, lo que permitirá que el territorio continental de Estados Unidos quede fuera de su trayectoria. Este patrón también favoreció lluvias históricas en la península floridana durante los últimos días:

En Eustis , en el condado de Lake, se reportaron más de 19 pulgadas (48 centímetros) de lluvia en apenas 24 horas.

Aunque estas tormentas no guardan relación directa con Melissa, son parte del mismo sistema atmosférico que ayuda a desviar el huracán hacia el océano.

El huracán Melissa impactará en Jamaica este martes 28 de octubre

Melissa presentó un ojo circular de unas 10 millas náuticas (18 kilómetros) de diámetro rodeado por una pared de nubes simétricas, según el último parte del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) emitido desde Miami. Los radares en Jamaica detectaron la posible formación de una segunda pared ocular, un proceso que indicaría que el ciclón atraviesa un ciclo de reemplazo, característico de los huracanes más intensos.

Durante la madrugada, los aviones caza huracanes de la Fuerza Aérea estadounidense registraron una presión mínima central de 896 milibares, una cifra extremadamente baja que confirma la potencia del sistema. El organismo meteorológico sostuvo que el ciclón aún avanzará lentamente hacia el norte y noreste, desplazándose a una velocidad de siete millas por hora (11 km/h).

El pronóstico indica que Melissa tocará tierra en la costa sur de Jamaica durante la mañana de hoy martes, para luego atravesar el oriente de Cuba en la madrugada del miércoles. En su trayecto posterior, se desplazará sobre las Bahamas centrales y orientales antes de pasar cerca de Bermudas entre la noche del jueves y la mañana del viernes.

El NHC advirtió que “las condiciones en Jamaica se deteriorarán rápidamente”, con lluvias torrenciales, deslizamientos de tierra y marejadas que generarán olas de gran altura y riesgo de inundaciones.

Las ráfagas de viento podrían superar las 180 millas por hora (290 km/h), situación que provocará daños estructurales severos, cortes masivos de electricidad y la posible destrucción total de edificaciones en el área del impacto directo en Jamaica.

Impactos secundarios de Melissa en Estados Unidos

Aunque el huracán no tocará el territorio continental, los meteorólogos no descartan efectos secundarios leves a lo largo de la costa este. Melissa podría generar oleaje fuerte y corrientes de resaca después de pasar por las Bahamas, especialmente en las playas de Florida y las Carolinas. No obstante, Roth señaló que “por el ángulo y la velocidad con que se desplazará hacia el noreste, los impactos en el litoral estadounidense serán breves y limitados”.

Hasta el momento, la temporada ciclónica del Atlántico solo registró un impacto directo en Estados Unidos: la tormenta tropical Chantal, que tocó tierra en Carolina del Sur y atravesó Carolina del Norte el 6 de julio. Desde entonces, otros sistemas causaron erosión y daños costeros, pero ninguno fue de gran magnitud.