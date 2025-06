El lugar en Florida que puede ser “una emboscada” para migrantes indocumentados, según un abogado

En medio de las políticas implementadas por Donald Trump en Estados Unidos, un abogado de inmigración dio una advertencia a los extranjeros que viven en Florida y señaló un lugar como posible foco de “emboscadas”. “No salgan”, apuntó.

Qué zona de Florida puede ser una “emboscada” para migrantes indocumentados

En diálogo con la comunicadora de Telemundo Gloria Ordaz, el representante legal Avelino J. González, quien posee un estudio jurídico en Miami, aconsejó a los habitantes del Estado del Sol que no viajen a los Cayos de Florida.

El experto indicó que no se viaje a esta área de Florida si se es inmigrante indocumentado Facebook/Los Cayos de la Florida

El experto, enfocado en temas de inmigración, familia, demandas, estafas y deportaciones, según señala en su página web propia, indicó: “Yo le digo a aquellos migrantes que tengan una situación no definida, que no salgan de Miami y que no viajen a los Cayos”.

Sobre el lugar turístico y su advertencia, argumentó: “La gente piensa que, como son bares... No. La policía de los Cayos es lo peor que has visto en tu vida”. Y sentenció: “La gente cae presa por manejar con la licencia suspendida sin saberlo, cuando en Miami-Dade es una multa de 258 dólares”.

El abogado de inmigración señaló a los agentes que operan en la zona como “muy peligrosos”.

A su vez, dio una serie de recomendaciones a los extranjeros sin estatus legal en ese país: “No viajen, no se monten en un avión, no vayan al aeropuerto, no vayan a las oficinas de inmigración. No vayan ni siquiera a pedir ayuda, porque la ayuda puede trastocarse en un perjuicio para ellos”.

Los Cayos de Florida es un lugar turístico y popular tanto para migrantes como locales Facebook/Los Cayos de la Florida

La advertencia del abogado a los extranjeros en Florida sobre las citas migratorias

En las últimas semanas, expertos advirtieron de la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los juzgados y tribunales. La estrategia de los oficiales fue la de identificar a los solicitantes de permisos migratorios en esos lugares.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (ICE) realiza redadas en todo ese país ARchivo

En medio de las políticas migratorias implementadas por Trump, con redadas en todo EE.UU. por parte de agencias federales, suspensión o eliminación de ciertos permisos y un mayor control en las fronteras, González contextualizó los casos que vio y tuvo a su cargo.

Consultado por la comunicadora sobre si los solicitantes de permisos migratorios deben acudir a las citas migratorias a pesar de los peligros que advirtió, el especialista dijo: “Ese es el problema, incluso si el juez les dice que tienen que ir por tal cosa. Hay que ir preparados porque te hacen una emboscada”.

“No puedes darle una representación adecuada a tu cliente. Yo soy un oficial de la Corte, como miembro del Colegio de Abogados de la Florida, me deben un respeto a mí también. Además están poniendo a los abogados en un estado de indefensión porque no van preparados”, denunció.

A fines de mayo pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ordenó el incremento del objetivo de detenciones diarias de migrantes por parte del ICE. La cifra escaló de entre 1200 y 1500 a 3000.