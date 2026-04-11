“El número uno”: se acerca la fecha final del IRS y DeSantis presume que Florida es el más competitivo a nivel de impuestos
El gobernador del Estado del Sol celebró la posición de su sistema tributario en un ranking
- 3 minutos de lectura'
Mientras se acerca la fecha límite para presentar declaraciones al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), Ron DeSantis celebró la posición de Florida en un ranking que evalúa las estructuras tributarias de los estados en el país norteamericano. El sistema floridano se destacó entre los mejores en la categoría de renta individual.
Florida fue destacada en un ranking sobre sistemas de impuestos y DeSantis celebró
Mientras los contribuyentes transitan los últimos días antes de la fecha límite para la declaración de impuestos federales del IRS, dispuesta el 15 de abril, el gobernador de Florida se metió en la discusión.
A través de su cuenta de X, DeSantis compartió un listado de Tax Foundation y celebró el resultado que obtuvo el Estado del Sol en la evaluación. "Florida fue ubicado como número uno en competitividad fiscal entre los estados grandes“, expresó el mandatario en el mensaje.
El ranking ubicó a Florida en el quinto puesto a nivel global. La intención del informe es comparar distintos indicadores de los sistemas tributarios y evaluar su competitividad.
Este atributo se examina a partir de cuestiones como la accesibilidad y la simpleza de sus estructuras. En ese sentido, los cinco primeros lugares del ranking fueron:
- Wyoming
- Dakota del Sur
- New Hampshire
- Alaska
- Florida
Entre los estados con mayor población, también se destacó la aparición de Texas en el séptimo puesto.
En contraste, Nueva York y Nueva Jersey quedaron en los dos últimos lugares, con el puesto 50 y 49 respectivamente. Un resultado parecido tuvo California, calificado en el puesto 48 junto al Distrito de Columbia.
Florida obtuvo el primer puesto en el ítem de impuestos sobre la renta individual
Más allá del ranking global, el listado evaluó a los sistemas de impuestos y asignó las posiciones de los estados en cada una de ellas. Además de su quinto puesto en el listado general, el Estado del Sol destacó especialmente en este ítem.
Dentro del apartado de impuestos sobre la renta individual, siete jurisdicciones fueron las que ocuparon la cima de la lista y quedaron consideradas como los mejores sistemas tributarios en este aspecto:
- Florida
- Alaska
- New Hampshire
- Dakota del Sur
- Tennessee
- Texas
- Wyoming
Cuáles son las categorías y cómo se elabora el ranking de impuestos en el que destacó Florida
Además de compartir los resultados, la Tax Foundation también detalló el peso que tienen las categorías y cuáles son los factores que se evalúan dentro de cada una de ellas. Así fue la división:
- Impuestos sobre la renta individual (31,8% del ranking global): evalúa tasas marginales, la progresividad y si el código está indexado a la inflación.
- Impuestos sobre las ventas y consumos especiales (21,2%): analiza tasas estatales y locales y la base imponible.
- Impuestos corporativos (21,1%): en este apartado se evalúan tanto la tasa sobre la renta corporativa como sobre los ingresos brutos.
- Impuestos sobre la propiedad y la riqueza (14,5%): se analizan recargos inmobiliarios, sobre la propiedad personal tangible, herencias y sucesiones.
- Impuesto sobre el seguro de desempleo (11,4%): considera las tasas, base salarial imponible y solvencia de los fondos fiduciarios estatales.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Exportaciones: temen que se cierren mercados en ovinos y subproductos cárnicos por una enfermedad que investiga el Senasa
- 2
Diputados: crece la preocupación en el bloque libertario por el desgaste de Adorni y la oposición redobla su ofensiva
- 3
Jon Hamm: un personaje con doble vida, un sueño con Tom Cruise y qué piensa de un posible regreso de Mad Men
- 4
La megaobra argentina que lleva agua del mar a las minas de cobre de Chile ya está en su recta final