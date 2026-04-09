¿Qué pasa si no presento mi declaración de impuestos al IRS antes del 15 de abril de 2026 teniendo ITIN?

El Servicio de Impuestos Internos, conocido como IRS por sus siglas en inglés, determina el 15 de abril como la fecha límite para presentar la declaración de impuestos del año fiscal reciente. Esta normativa alcanza a los contribuyentes sin importar su estatus migratorio, por lo cual quienes poseen un ITIN deben cumplir con el proceso bajo las mismas reglas generales que el resto de los ciudadanos.

¿Qué es el ITIN y por qué es importante para el IRS?

El ITIN es el número de identificación personal del contribuyente (ver más en el sitio del IRS). Es una clave de nueve dígitos para quienes no poseen Número de Seguro Social SSN. Este número es fundamental para migrantes en Estados Unidos porque, además de facilitar el cumplimiento tributario, permite trámites como la compra de una vivienda. Sin embargo el temor al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lleva a muchos con ITIN a evitar declarar impuestos.

¿Qué ocurre si tengo un ITIN y no presento mi declaración antes del 15 de abril?

Si el contribuyente no presenta su declaración a tiempo y tampoco solicita una prórroga, el IRS aplica multas significativas. El recargo mensual por no declarar alcanza el 5% del impuesto adeudado por cada mes de retraso. Esta cifra se acumula hasta un máximo del 25% del monto total. Es fundamental recordar que estas sanciones generan intereses, los cuales incrementan la deuda de manera constante hasta el momento del pago efectivo.

¿Cómo calcula el IRS el monto de la multa por falta de presentación?

La entidad realiza un cálculo preciso del impuesto que debería figurar en la declaración. Luego, resta los impuestos pagados a tiempo y los créditos reembolsables disponibles. Sobre el resultado final, aplica el 5% mensual de penalidad. Si el contribuyente discrepa con la cifra impuesta, la entidad ofrece canales legales de reclamo a través de atención telefónica o correo postal.

Las consecuencias para migrantes de no presentar sus impuestos en Estados Unidos por temor al ICE Imagen ilustrativa generada con IA / ICE

¿Es posible solicitar más tiempo para presentar la declaración si tengo un ITIN?

Sí, el IRS permite obtener una extensión automática de seis meses mediante el envío del Formulario 4868. El contribuyente debe realizar este pedido antes de la fecha límite. Sin embargo, la agencia aclara que esta extensión solo sirve para el trámite de presentación y no para el pago de los impuestos. El contribuyente debe abonar el monto adeudado antes del 15 de abril para evitar intereses y multas adicionales.

<b>Concepto</b> Detalle clave Fecha límite 15 de abril (para el año fiscal anterior). Sujetos obligados Todos los contribuyentes (ciudadanos, residentes y usuarios de ITIN). Multa por No Declarar 5% del impuesto adeudado por cada mes de retraso. Multa por No Pagar 0,5% mensual sobre el saldo pendiente. Tope de Sanciones Hasta un 25% de la deuda total más intereses. Retraso > 60 días Multa mínima de $525 o el 100% del impuesto (lo que sea menor). Prórroga Se solicita con el Formulario 4868 (extiende 6 meses el trámite, no el pago). Diferencia Clave Declarar es informar ingresos; Pagar es liquidar la deuda.

¿Por qué es importante cumplir con el IRS independientemente del estatus migratorio?

El IRS exige que toda persona que cumpla con ciertos requisitos de ingresos presente su declaración y pague el monto correspondiente al gobierno de Estados Unidos. La normativa aplica a los contribuyentes según sus ingresos anuales, sin diferenciar su estatus, lo que convierte al cumplimiento en una obligación legal ineludible para mantener los registros al día frente a la agencia impositiva federal.

El IRS es la oficina encargada de los impuestos en Estados Unidos. (Foto AP/Patrick Semansky, Archivo)

¿Existe una distinción entre la “obligación de declarar” y “la obligación de pagar”?

Sí, son conceptos diferentes. Deber declarar implica la obligatoriedad de presentar el formulario al superar ciertos niveles de ingresos. Deber pagar surge cuando existe un saldo a favor del IRS tras el cálculo final. La multa por falta de pago representa el 0,5% mensual del impuesto no saldado, con un límite del 25%.

¿Cómo se solicita una extensión de plazo para presentar la documentación?

El contribuyente utiliza el Formulario 4868 para solicitar seis meses adicionales, hasta el 15 de octubre de 2026. Este recurso no extiende el plazo para el pago, por lo que resulta necesario estimar el monto adeudado y enviarlo antes del vencimiento original para evitar recargos adicionales.

¿Qué impacto tiene el estatus migratorio o el uso de ITIN?

Las reglas fiscales operan por igual para ciudadanos y titulares de ITIN. La falta de un número de seguridad social no exime al trabajador de sus responsabilidades. Las deudas con el IRS afectan la aprobación de planes de pago, complican trámites migratorios y permiten al organismo retener futuras devoluciones para cubrir el saldo pendiente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.