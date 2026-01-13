El origen latino de Marco Rubio, cómo influyó en la caída de Maduro y el debilitamiento del régimen cubano

El actual secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, consolidó su influencia en la política exterior a partir de una trayectoria marcada por el exilio cubano, su formación legislativa y un enfoque estratégico sobre Latinoamérica. Su rol en los acontecimientos recientes en Venezuela y su lectura sobre el futuro del régimen cubano se explican, en parte, por su historia familiar y su evolución dentro del Partido Republicano.

Marco Rubio: su origen cubano, su familia y su formación política

Nacido en 1971 en el sur de Florida, el secretario de Estado es hijo de Mario y Oriales Rubio, inmigrantes cubanos que abandonaron la isla en la década de 1950. Su padre trabajó en servicios de mesa y su madre desempeñó tareas en hoteles y fábricas.

La historia migratoria de la familia continuó con la llegada de su abuelo materno, Pedro Víctor García, quien ingresó a EE.UU. en 1962 tras dejar Cuba en un contexto de restricciones políticas y falta de libertades.

Durante varios años residió sin documentación regular y llegó a recibir una orden de deportación que no se ejecutó. Su situación fue revisada en 1967, lo que le permitió permanecer en ese país.

Marco Rubio es una de las figuras clave de la actual administración Trump Evan Vucci - AP

Durante su infancia, Marco Rubio creció inmerso en la comunidad cubano-estadounidense de Miami, donde los relatos sobre la isla ocupaban un lugar central en la vida cotidiana.

Escuchaba a su abuelo hablar sobre figuras históricas, procesos de independencia y la experiencia bajo el régimen comunista. Estas conversaciones marcaron su percepción temprana sobre política, poder y exilio.

“Alardeaba de que algún día lideraría un ejército de exiliados para derrocar a Fidel Castro y convertirme en presidente de una Cuba libre”, recordó Rubio en sus memorias de 2012, “An American Son”, retomadas por CNN.

En sus memorias, el republicano señaló que su abuelo fue una de las influencias más determinantes de su formación. “Mi mentor y mi amigo más cercano de la infancia”, detalló.

García sostenía una visión crítica del comunismo y atribuía al liderazgo de EE.UU. un rol clave en el equilibrio global. Admiraba la postura anticomunista de Ronald Reagan y cuestionaba decisiones de administraciones anteriores vinculadas a Cuba, como el desenlace de Bahía de Cochinos. Esa mirada se trasladó a la generación siguiente.

“Esos sentimientos, ampliamente compartidos entre los exiliados cubanos, han dado a los republicanos una ventaja en Florida y se convirtieron en influencias definitorias para mí en lo político”, señaló Rubio.

El recorrido de Rubio en el servicio público comenzó en el ámbito municipal y se extendió durante más de dos décadas antes de alcanzar la posición diplomática más alta de EE.UU. Facebook U.S. Department of State

La carrera política de Marco Rubio antes de llegar al Departamento de Estado

La trayectoria política de Marco Rubio comenzó a nivel local tras graduarse de la facultad de Derecho. Su primer cargo electivo fue como comisionado municipal en West Miami, donde inició su actividad pública en contacto directo con comunidades marcadas por el exilio latinoamericano.

Entre sus cargos se destacan:

Miembro de la Cámara de Representantes de Florida en 2000.

Presidente de la Cámara de Representantes de Florida en 2006.

Senador de EE.UU. por Florida en 2010, Rubio ocupó ese escaño durante tres mandatos consecutivos.

Secretario de Estado, desde enero de 2025.

Su gestión en el ámbito estatal le permitió construir redes políticas y posicionarse como una figura relevante dentro del Partido Republicano en Florida y en el resto de EE.UU.

El rol de Rubio en la caída de Nicolás Maduro

La reciente captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses marcó un punto de inflexión en la política hacia Venezuela. Según revelaron fuentes cercanas a la administración a CNN, Marco Rubio tuvo un papel central en el diseño de la estrategia que condujo a ese desenlace.

“Reconoció que el argumento ganador ya no era hablar de construcción de naciones, de derrocar a un dictador y traer la democracia, sino ir tras los narcotraficantes y frenar la influencia de Rusia y China”, dijo un republicano cercano a Rubio. “No cambió sus objetivos, pero sí reformuló su argumento”, agregó.

Este cambio permitió articular una narrativa de seguridad hemisférica que encontró mayor respaldo político interno. Rubio, por su conocimiento del contexto latinoamericano y su historia personal, se consolidó como el principal interlocutor del presidente Trump para los asuntos regionales.

Tras la captura de Maduro, Trump señaló públicamente que Rubio tendría un rol en la administración del proceso de transición en Venezuela. La afirmación reforzó la percepción de que el secretario de Estado no solo había influido en la estrategia, sino que también tendría responsabilidades en el escenario posterior.

“Vamos a dirigir Venezuela hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa”, dijo el mandatario estadounidense en una conferencia de prensa.

Marco Rubio asumió el cargo de secretario de Estado en enero de 2025 y se consolidó como una pieza fundamental en el equipo de política exterior del presidente Donald Trump Facebook U.S. Department of State

Venezuela y Cuba: la visión regional de Marco Rubio

Dentro del entorno político de Rubio, existe una lectura compartida sobre la relación entre Venezuela y Cuba. Según esta visión, el debilitamiento del gobierno en Caracas impacta directamente sobre el sistema político cubano, debido a los vínculos históricos, económicos y estratégicos entre ambos países.

El secretario de Estado expresó que los dirigentes en La Habana deberían observar con atención los acontecimientos recientes.

En su análisis, la pérdida de apoyo venezolano y la presión externa podrían generar condiciones internas que aceleren cambios en la isla.

“Si yo viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado”, dijo, según lo retomado por CNN.

Desde la Casa Blanca, Donald Trump planteó que la isla podría enfrentar un colapso sin intervención directa y mencionó la posibilidad de abrir negociaciones con el gobierno cubano para alcanzar algún tipo de acuerdo.

Estas declaraciones se alinean con la idea de que el escenario regional atraviesa una etapa de reconfiguración.