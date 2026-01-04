El outlet de Florida donde se puede encontrar calzado para niños desde US$15

Un creador de contenido compartió uno de sus mayores hallazgos para cuidar de la economía y lo que llamó una de las tiendas de outlet de calzado más económicas de todo Estados Unidos. El lugar se encuentra en Florida y aunque tiene diferentes tipos y marcas de zapatos, los tenis infantiles se venden en solo US$15.

Así es el outlet más barato de zapatos en Florida

En el video compartido por el usuario @jf_store_usa se precisa que la tienda es Foot Locker outlet de Orlando y tiene liquidación de zapatillas en distintos modelos de marcas como Lacoste, Nike, Jordan, Reebok, Adidas, y muchas más.

Outlet en Florida vende calzado para niños en solo US$15

Los descuentos que se pueden encontrar son aplicados y adicionalmente existe un 50% de rebaja sobre el precio de oferta. Algunas piezas cuyo costo original era de casi US$200 pueden costar hasta US$60, con los dos precios de rebaja aplicados.

Aunque una de las cosas que más se destaca es el calzado para niños, con la mayoría de modelos por solo US$15, todos de marcas reconocidas y con diseños de personajes de caricaturas y otros modelos.

En las secciones de adultos también se encuentran zapatillas económicas, aunque los precios cambias según el modelo y la marca, generalmente los precios van desde los US$35 hasta los US$60.

Foot Locker tiene un outlet en Orlando con calzado de diferentes marcas y diseños hasta en US$15 (Foot Locker)

Otros outlets de calzado en el Estado del Sol y dónde se ubican

Una alternativa a las tiendas de Foot Locker son los outlets de las marcas, en calzado se pueden encontrar diferentes fabricantes en los centros comerciales de rebajas más famosos, según Trip Advisor:

Orlando International Premium Outlets

Orlando Vineland Premium Outlets

Miromar Outlets

Orlando Outlet Marketplace

Silver Sands Premium Outlets

Tampa Premium Outlets

Ellenton Premium Outlets

Lake Buena Vista Factory Stores

Florida Keys Outlet Marketplace

Tanger Outlets Daytona

Los usuarios de la plataforma calificaron a estas plazas comerciales como las mejores en descuentos en Florida. Algunos de los puntos principales a favor son las rebajas de hasta el 65% y la gran variedad de marcas que se pueden encontrar.

Los outlets en Florida son una de las mejores opciones para ahorrar en la compra de ropa, calzado y otros artículos (ARCHIVO-Photo by: Jeffrey Greenberg/Education Images/Universal Images Group via Getty Images) getty images - Universal Images Group Editorial

Por otra parte, las tiendas Foot Locker también son una opción para las compras con descuentos y tiene dos direcciones en Orlando y una en Miami, Florida.

El sitio web de la empresa indica que las ubicaciones exactas de sus tiendas en El Estado del Sol son:

Orlando (Outlet) , en 4973 International Drive, Suite 3f, Orlando, FL 32819.

, en 4973 International Drive, Suite 3f, Orlando, FL 32819. Orlando (Florida Mall) , en 8001 S Orange Blossom Trail, Space 996.

, en 8001 S Orange Blossom Trail, Space 996. Miami (Bayside), en 401 Biscayne Blvd, Space N-206.

Además, la lista de las marcas que se pueden encontrar ahí es muy amplia y son:

Nike

Jordan

Adidas

New Balance

Puma

Asics

UGG

Timberland

On

Crocs

Vans

Converse

Saucony

Under Armour

Reebok

LCKR

Pro Standard

New Era

Hoka

47 Brand

Birkenstock

Ventajas y consejos para comprar en un outlet

Comprar en tiendas de outlet tiene múltiples ventajas si se realiza de manera adecuada, de acuerdo con Practical Money Skills.

La primera virtud y la más evidente de este tipo de comercios son los precios muchas veces significativamente más bajos sobre el precio original, especialmente en prendas de diseñador o accesorios que son muy costosos.

Algunos outlets ofrecen más del 50% de descuento sobre el precio original en productos de calidad, pero de temporadas pasadas (Pexels/Karola G)

Aunque se tenía la creencia popular de que en los outlets solo se encuentran artículos supuestamente defectuosos, la realidad es que existen muchas prendas y calzado de calidad, aunque sí pertenecen a temporadas pasadas.

Otra de las ventajas es que cada vez existen más artículos en liquidación y la venta ya no es exclusiva de ropa. Además, es una oportunidad para realizar compras en familia y ahorrar.

Por otro lado, se aconseja comparar precios entre tiendas, ya que pueden existir productos cuyos precios aún estén elevados y no se alineen con los objetivos de ahorro.