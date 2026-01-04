LA NACION

El outlet de Florida donde se puede encontrar calzado para niños desde US$15

Es uno de los más económicas en todo el país y cuentan con zapatos de todo tipo de marcas

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
Es una de las tiendas de rebajas de calzado más económicas de todo Estados Unidos y solo vende marcas reconocidas (TikTok/@jfstore)
Es una de las tiendas de rebajas de calzado más económicas de todo Estados Unidos y solo vende marcas reconocidas (TikTok/@jfstore)

Un creador de contenido compartió uno de sus mayores hallazgos para cuidar de la economía y lo que llamó una de las tiendas de outlet de calzado más económicas de todo Estados Unidos. El lugar se encuentra en Florida y aunque tiene diferentes tipos y marcas de zapatos, los tenis infantiles se venden en solo US$15.

Así es el outlet más barato de zapatos en Florida

En el video compartido por el usuario @jf_store_usa se precisa que la tienda es Foot Locker outlet de Orlando y tiene liquidación de zapatillas en distintos modelos de marcas como Lacoste, Nike, Jordan, Reebok, Adidas, y muchas más.

Outlet en Florida vende calzado para niños en solo US$15
Outlet en Florida vende calzado para niños en solo US$15

Los descuentos que se pueden encontrar son aplicados y adicionalmente existe un 50% de rebaja sobre el precio de oferta. Algunas piezas cuyo costo original era de casi US$200 pueden costar hasta US$60, con los dos precios de rebaja aplicados.

Aunque una de las cosas que más se destaca es el calzado para niños, con la mayoría de modelos por solo US$15, todos de marcas reconocidas y con diseños de personajes de caricaturas y otros modelos.

En las secciones de adultos también se encuentran zapatillas económicas, aunque los precios cambias según el modelo y la marca, generalmente los precios van desde los US$35 hasta los US$60.

Foot Locker tiene un outlet en Orlando con calzado de diferentes marcas y diseños hasta en US$15 (Foot Locker)
Foot Locker tiene un outlet en Orlando con calzado de diferentes marcas y diseños hasta en US$15 (Foot Locker)

Otros outlets de calzado en el Estado del Sol y dónde se ubican

Una alternativa a las tiendas de Foot Locker son los outlets de las marcas, en calzado se pueden encontrar diferentes fabricantes en los centros comerciales de rebajas más famosos, según Trip Advisor:

  • Orlando International Premium Outlets
  • Orlando Vineland Premium Outlets
  • Miromar Outlets
  • Orlando Outlet Marketplace
  • Silver Sands Premium Outlets
  • Tampa Premium Outlets
  • Ellenton Premium Outlets
  • Lake Buena Vista Factory Stores
  • Florida Keys Outlet Marketplace
  • Tanger Outlets Daytona

Los usuarios de la plataforma calificaron a estas plazas comerciales como las mejores en descuentos en Florida. Algunos de los puntos principales a favor son las rebajas de hasta el 65% y la gran variedad de marcas que se pueden encontrar.

Los outlets en Florida son una de las mejores opciones para ahorrar en la compra de ropa, calzado y otros artículos (ARCHIVO-Photo by: Jeffrey Greenberg/Education Images/Universal Images Group via Getty Images)
Los outlets en Florida son una de las mejores opciones para ahorrar en la compra de ropa, calzado y otros artículos (ARCHIVO-Photo by: Jeffrey Greenberg/Education Images/Universal Images Group via Getty Images)getty images - Universal Images Group Editorial

Por otra parte, las tiendas Foot Locker también son una opción para las compras con descuentos y tiene dos direcciones en Orlando y una en Miami, Florida.

El sitio web de la empresa indica que las ubicaciones exactas de sus tiendas en El Estado del Sol son:

  • Orlando (Outlet), en 4973 International Drive, Suite 3f, Orlando, FL 32819.
  • Orlando (Florida Mall), en 8001 S Orange Blossom Trail, Space 996.
  • Miami (Bayside), en 401 Biscayne Blvd, Space N-206. 

Además, la lista de las marcas que se pueden encontrar ahí es muy amplia y son:

  • Nike
  • Jordan
  • Adidas
  • New Balance
  • Puma
  • Asics
  • UGG
  • Timberland
  • On
  • Crocs
  • Vans
  • Converse
  • Saucony
  • Under Armour
  • Reebok
  • LCKR
  • Pro Standard
  • New Era
  • Hoka
  • 47 Brand
  • Birkenstock

Ventajas y consejos para comprar en un outlet

Comprar en tiendas de outlet tiene múltiples ventajas si se realiza de manera adecuada, de acuerdo con Practical Money Skills.

La primera virtud y la más evidente de este tipo de comercios son los precios muchas veces significativamente más bajos sobre el precio original, especialmente en prendas de diseñador o accesorios que son muy costosos.

Algunos outlets ofrecen más del 50% de descuento sobre el precio original en productos de calidad, pero de temporadas pasadas (Pexels/Karola G)
Algunos outlets ofrecen más del 50% de descuento sobre el precio original en productos de calidad, pero de temporadas pasadas (Pexels/Karola G)

Aunque se tenía la creencia popular de que en los outlets solo se encuentran artículos supuestamente defectuosos, la realidad es que existen muchas prendas y calzado de calidad, aunque sí pertenecen a temporadas pasadas.

Otra de las ventajas es que cada vez existen más artículos en liquidación y la venta ya no es exclusiva de ropa. Además, es una oportunidad para realizar compras en familia y ahorrar.

Por otro lado, se aconseja comparar precios entre tiendas, ya que pueden existir productos cuyos precios aún estén elevados y no se alineen con los objetivos de ahorro.

LA NACION
Más leídas
  1. El fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta tras la captura de Maduro
    1

    El fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

  2. Todo lo que no pasa por Ezeiza en el gobierno de Milei
    2

    Ropa, vehículos y tabaco lideran la lista de incautaciones a pasajeros en Ezeiza

  3. El comunicado del hijo de Maduro tras la captura de su padre
    3

    El comunicado del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre

  4. Un especialista en geopolítica internacional analizó la captura de Nicolás Maduro y dio su preocupante conclusión
    4

    Un especialista en geopolítica internacional analizó la captura de Nicolás Maduro y dio su preocupante conclusión

Cargando banners ...