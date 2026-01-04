El outlet de Florida donde se puede encontrar calzado para niños desde US$15
Es uno de los más económicas en todo el país y cuentan con zapatos de todo tipo de marcas
Un creador de contenido compartió uno de sus mayores hallazgos para cuidar de la economía y lo que llamó una de las tiendas de outlet de calzado más económicas de todo Estados Unidos. El lugar se encuentra en Florida y aunque tiene diferentes tipos y marcas de zapatos, los tenis infantiles se venden en solo US$15.
Así es el outlet más barato de zapatos en Florida
En el video compartido por el usuario @jf_store_usa se precisa que la tienda es Foot Locker outlet de Orlando y tiene liquidación de zapatillas en distintos modelos de marcas como Lacoste, Nike, Jordan, Reebok, Adidas, y muchas más.
Los descuentos que se pueden encontrar son aplicados y adicionalmente existe un 50% de rebaja sobre el precio de oferta. Algunas piezas cuyo costo original era de casi US$200 pueden costar hasta US$60, con los dos precios de rebaja aplicados.
Aunque una de las cosas que más se destaca es el calzado para niños, con la mayoría de modelos por solo US$15, todos de marcas reconocidas y con diseños de personajes de caricaturas y otros modelos.
En las secciones de adultos también se encuentran zapatillas económicas, aunque los precios cambias según el modelo y la marca, generalmente los precios van desde los US$35 hasta los US$60.
Otros outlets de calzado en el Estado del Sol y dónde se ubican
Una alternativa a las tiendas de Foot Locker son los outlets de las marcas, en calzado se pueden encontrar diferentes fabricantes en los centros comerciales de rebajas más famosos, según Trip Advisor:
- Orlando International Premium Outlets
- Orlando Vineland Premium Outlets
- Miromar Outlets
- Orlando Outlet Marketplace
- Silver Sands Premium Outlets
- Tampa Premium Outlets
- Ellenton Premium Outlets
- Lake Buena Vista Factory Stores
- Florida Keys Outlet Marketplace
- Tanger Outlets Daytona
Los usuarios de la plataforma calificaron a estas plazas comerciales como las mejores en descuentos en Florida. Algunos de los puntos principales a favor son las rebajas de hasta el 65% y la gran variedad de marcas que se pueden encontrar.
Por otra parte, las tiendas Foot Locker también son una opción para las compras con descuentos y tiene dos direcciones en Orlando y una en Miami, Florida.
El sitio web de la empresa indica que las ubicaciones exactas de sus tiendas en El Estado del Sol son:
- Orlando (Outlet), en 4973 International Drive, Suite 3f, Orlando, FL 32819.
- Orlando (Florida Mall), en 8001 S Orange Blossom Trail, Space 996.
- Miami (Bayside), en 401 Biscayne Blvd, Space N-206.
Además, la lista de las marcas que se pueden encontrar ahí es muy amplia y son:
- Nike
- Jordan
- Adidas
- New Balance
- Puma
- Asics
- UGG
- Timberland
- On
- Crocs
- Vans
- Converse
- Saucony
- Under Armour
- Reebok
- LCKR
- Pro Standard
- New Era
- Hoka
- 47 Brand
- Birkenstock
Ventajas y consejos para comprar en un outlet
Comprar en tiendas de outlet tiene múltiples ventajas si se realiza de manera adecuada, de acuerdo con Practical Money Skills.
La primera virtud y la más evidente de este tipo de comercios son los precios muchas veces significativamente más bajos sobre el precio original, especialmente en prendas de diseñador o accesorios que son muy costosos.
Aunque se tenía la creencia popular de que en los outlets solo se encuentran artículos supuestamente defectuosos, la realidad es que existen muchas prendas y calzado de calidad, aunque sí pertenecen a temporadas pasadas.
Otra de las ventajas es que cada vez existen más artículos en liquidación y la venta ya no es exclusiva de ropa. Además, es una oportunidad para realizar compras en familia y ahorrar.
Por otro lado, se aconseja comparar precios entre tiendas, ya que pueden existir productos cuyos precios aún estén elevados y no se alineen con los objetivos de ahorro.
