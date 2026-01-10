Superó a Tesla: la marca de autos eléctricos con más ventas en el mundo
Una firma china superó a la compañía de Elon Musk y se quedó con el primer lugar del mercado global
- 3 minutos de lectura'
Tesla perdió en 2025 su posición como el mayor fabricante de autos eléctricos del mundo. La compañía de Elon Musk fue superada por una firma china, en medio de caídas consecutivas en ventas, problemas de imagen pública y cuestionamientos sobre la confiabilidad de sus modelos.
Cuál es la marca que superó a Tesla en ventas de autos eléctricos
De acuerdo con AP, la empresa china BYD se convirtió en el mayor vendedor de vehículos eléctricos (EV) del mundo en 2025, desplazando a Tesla de un liderazgo que parecía inamovible.
La empresa china vendió un total de 2,26 millones de vehículos de EV en 2025, lo que lo convirtió en el líder en ventas de ese segmento.
Mientras que Tesla alcanzó la cifra de 1,64 millones de unidades en el mismo periodo, lo que se tradujo en un 9% menos que en 2024.
Elon Musk dijo a comienzos del año pasado que la compañía había registrado un fuerte repunte en las ventas. Sin embargo, al no ver que esa mejora se concretara, los inversores se mostraron indiferentes y, según el medio, interpretaron que Musk estaba enfocándose en otras áreas de negocio.
Por qué cayeron las ventas de Tesla en 2025
La disminución en las ventas de Tesla ocurrió pese a intentos de respaldo político y mediático.
A inicios de 2025, el presidente Donald Trump elogió públicamente a Elon Musk como un “patriota” y anunció la compra de uno de sus vehículos, rompiendo la tradición presidencial de no promover marcas privadas. Sin embargo, el gesto no logró impulsar las ventas.
Asimismo, los analistas prevén que, para los resultados del cuarto trimestre de 2025, que se publicarán a finales de enero de este año, Tesla registre una caída de 3% en sus ventas y de casi 40% en las ganancias por acción.
No obstante, los analistas prevén que la tendencia a la baja en las ventas de la firma y en las ganancias se reviertan a lo largo de 2026.
A pesar de los múltiples problemas financieros y de imagen que enfrenta la empresa, los inversionistas apuestan a que Musk podrá cumplir con su proyecto de convertir a Tesla en el líder del servicio de robotaxis y de robots humanoides para tareas del hogar.
No es Tesla: estas son las marcas más confiables para 2026
Un estudio de calidad, elaborado por Consumer Reports, reveló cuál es la marca de autos con los coches más confiables para 2026, y no se trata de Tesla.
El listado es encabezado por las firmas asiáticas, quienes se posicionaron como las más fiables y de mayor calidad para quienes buscan una unidad este año.
En el Top 10 de las empresas más confiables, Toyota encabeza el ranking, seguido de Subaru, Lexus (la submarca de Toyota en el segmento de lujo) aparece en el tercer puesto, seguido de Honda y BMW, que ocupan los primeros cinco lugares.
Tesla aparece hasta el escaño número 9, por debajo de la estadounidense Buick y por encima de la surcoreana Kia. El listado completo queda de la siguiente manera:
- Toyota
- Subaru
- Lexus
- Honda
- BMW
- Nissan
- Acura
- Buick
- Tesla
- Kia
- Vado
- Hyundai
- Audi
- Mazda
- Volvo
- Volkswagen
- Chevrolet
- Cadillac
- Mercedes-Benz
- Lincoln
- Génesis
- Chrysler
- GMC
- Jeep
- RAM
- Rivian
Otras noticias de Agenda EEUU
"Veo cosas horribles". Quién es Trisha Paytas, la influencer de California que quiere ser candidata a la Cámara de Representantes
Wild card. Ronda de comodines: a qué hora se jugarán los últimos partidos de la NFL rumbo al Super Bowl 2026 en EE.UU.
Últimas actalizaciones. Noticias de Florida: DeSantis busca prohibir las remesas de migrantes indocumentados
- 1
El reto del boricua Luis Guzmán tras la muerte de una mujer a manos del ICE: “Tenemos que recuperar nuestro país”
- 2
La banda mexicana que pide bajar todas sus canciones de Spotify por “patrocinar al ICE”: la respuesta de la plataforma
- 3
Noticias del sur de Florida: la ciudad de Miami revisará la cooperación con el ICE
- 4
Escasas liberaciones, opacidad e incertidumbre: crece la frustración tras el anuncio del chavismo sobre los presos políticos