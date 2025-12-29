El único tipo de condominio que se mantiene al alza en ventas en Miami-Dade

El mercado inmobiliario del sur de Florida atravesó un período de resultados desiguales, pero no todos los segmentos se movieron al mismo ritmo. En el condado de Miami-Dade, los condominios ubicados en edificios antiguos lograron sostener la demanda y destacarse por una rotación más rápida, especialmente dentro del rango de precios accesibles.

Condominios antiguos lideran las ventas en Miami

Las unidades en edificios con más de 30 años permanecieron menos tiempo publicadas que aquellas en construcciones más nuevas, de acuerdo a los datos de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami (Miami Realtors, por sus siglas en inglés) sobre noviembre de 2025.

Los condominios más modernos del condado de Miami-Dade permanecen más días disponibles en el mercado Shutterstock

La información acumulada del año reveló que hubo 66 días disponibles en el mercado para los condominios antiguos, frente a los 81 días para los edificios de hasta 29 años. A su vez, las ventas de condominios en Miami-Dade con valores entre 200 mil y 400 mil dólares aumentaron 21% interanual en noviembre de 2025: subieron de 135 a 164 operaciones.

Por qué los condominios antiguos ganan demanda en Miami

Desde Miami Realtors atribuyeron este comportamiento a una combinación de factores estructurales y de precio. “Las nuevas regulaciones estatales sobre condominios hacen que los de Miami sean más resilientes, financiables, fuertes y seguros. Y los compradores saben que los edificios antiguos ofrecen ubicación, valor y accesibilidad”, expresó Eddie Blanco, presidente del consejo directivo.

Además, el especialista remarcó el atractivo urbano de estas propiedades: “Muchos de los condominios antiguos de Miami se ubican en zonas privilegiadas, en un mercado donde la tierra resulta limitada”.

“Algunos tienen mucho encanto y excelentes distribuciones, y la clave es la accesibilidad. Los condominios siempre fueron la puerta de entrada al sur de Florida para los compradores de su primera vivienda”, agregó el experto.

Las ventas de condominios en Miami-Dade con valores entre US$200.000 y US$400.000 aumentaron 21% interanual en noviembre de 2025 GDA

Las leyes de Florida que impulsan los condominios antiguos

Desde enero de 2025, Florida aplicó nuevas exigencias para edificios de condominios antiguos. La normativa impuso inspecciones obligatorias y reservas suficientes para reparaciones estructurales, explicó la firma.

Este cambio permitió que inmuebles antes excluidos del financiamiento pasaran a ser aptos para créditos. El ajuste amplió la base de compradores y reforzó la actividad en el segmento de menor valor.

El derrumbe de 2021 que cambió todo para los condominios de Florida

Miami Realtors hace referencia a los cambios que se impusieron en el Estado del Sol en la Sección 553.899 de los Estatutos de Florida, también conocida como Ley de Seguridad de Condominios.

El derrumbe del condominio Champlain Towers South en 2021 modificó las legislaciones de Florida sobre esta clase de viviendas CHANDAN KHANNA - AFP

Estas nuevas disposiciones legales fueron impulsadas luego del derrumbe del edificio Champlain Towers South en 2021. Estos son los puntos más relevantes de la ley de Florida, según lo que dispuso el Senado local: