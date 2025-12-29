El único tipo de condominio que se mantiene al alza en ventas en Miami-Dade
Varios factores como el precio y la ubicación explican esta preferencia por parte de los compradores en el sur de Florida
El mercado inmobiliario del sur de Florida atravesó un período de resultados desiguales, pero no todos los segmentos se movieron al mismo ritmo. En el condado de Miami-Dade, los condominios ubicados en edificios antiguos lograron sostener la demanda y destacarse por una rotación más rápida, especialmente dentro del rango de precios accesibles.
Condominios antiguos lideran las ventas en Miami
Las unidades en edificios con más de 30 años permanecieron menos tiempo publicadas que aquellas en construcciones más nuevas, de acuerdo a los datos de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami (Miami Realtors, por sus siglas en inglés) sobre noviembre de 2025.
La información acumulada del año reveló que hubo 66 días disponibles en el mercado para los condominios antiguos, frente a los 81 días para los edificios de hasta 29 años. A su vez, las ventas de condominios en Miami-Dade con valores entre 200 mil y 400 mil dólares aumentaron 21% interanual en noviembre de 2025: subieron de 135 a 164 operaciones.
Por qué los condominios antiguos ganan demanda en Miami
Desde Miami Realtors atribuyeron este comportamiento a una combinación de factores estructurales y de precio. “Las nuevas regulaciones estatales sobre condominios hacen que los de Miami sean más resilientes, financiables, fuertes y seguros. Y los compradores saben que los edificios antiguos ofrecen ubicación, valor y accesibilidad”, expresó Eddie Blanco, presidente del consejo directivo.
Además, el especialista remarcó el atractivo urbano de estas propiedades: “Muchos de los condominios antiguos de Miami se ubican en zonas privilegiadas, en un mercado donde la tierra resulta limitada”.
“Algunos tienen mucho encanto y excelentes distribuciones, y la clave es la accesibilidad. Los condominios siempre fueron la puerta de entrada al sur de Florida para los compradores de su primera vivienda”, agregó el experto.
Las leyes de Florida que impulsan los condominios antiguos
Desde enero de 2025, Florida aplicó nuevas exigencias para edificios de condominios antiguos. La normativa impuso inspecciones obligatorias y reservas suficientes para reparaciones estructurales, explicó la firma.
Este cambio permitió que inmuebles antes excluidos del financiamiento pasaran a ser aptos para créditos. El ajuste amplió la base de compradores y reforzó la actividad en el segmento de menor valor.
El derrumbe de 2021 que cambió todo para los condominios de Florida
Miami Realtors hace referencia a los cambios que se impusieron en el Estado del Sol en la Sección 553.899 de los Estatutos de Florida, también conocida como Ley de Seguridad de Condominios.
Estas nuevas disposiciones legales fueron impulsadas luego del derrumbe del edificio Champlain Towers South en 2021. Estos son los puntos más relevantes de la ley de Florida, según lo que dispuso el Senado local:
- Exige que los condominios y cooperativas de tres o más pisos realicen inspecciones estructurales obligatorias (inspecciones de hito) cuando el inmueble cumple 30 años de antigüedad y cada diez años después.
- Si un edificio estaba ya en esa condición antes de julio de 2022, debía completar la primera inspección antes de diciembre de 2024; aquellos que alcanzan los 30 años entre 2022 y 2024 deben inspeccionarse antes de diciembre de 2025.
- Además, la ley exige que las asociaciones de condominios mantengan reservas adecuadas de fondos para reparaciones estructurales, basadas en estudios de integridad estructural que se realizan cada diez años.
