Se despide Ron DeSantis: qué dicen las encuestas y quién ganará las elecciones 2026 en Florida

Una encuesta reciente midió cómo está el panorama para las elecciones a gobernador de Florida. Dado que aún quedan varios meses para las primarias y que los candidatos finales para las generales no están claros, el sondeo evaluó cómo es la intención de voto dentro de los partidos. Mientras que en los republicanos Byron Donalds toma ventaja para aspirar a ser el sucesor de Ron DeSantis, en los demócratas todo es incertidumbre.

Byron Donalds toma ventaja entre los republicanos para las elecciones de Florida

Los datos se desprenden de una encuesta de Mason-Dixon, según las recopilaciones de 270 to Win y The New York Times. La investigación contó con una muestra de 800 personas: 400 republicanos y 400 demócratas.

Las elecciones primarias de Florida se celebrarán el 18 de agosto

En la encuesta, se preguntó a los votantes que se identifican como republicanos a quién apoyarían en las primarias de Florida, previstas para el 18 de agosto.

En lo que corresponde a intención de voto, estos fueron los porcentajes para la interna republicana de Florida:

Byron Donalds : 37%

: 37% Jay Collins : 7%

: 7% Paul Renner : 4%

: 4% James Fishback: 3%

Sin embargo, del sondeo también se desprende el dato de que casi la mitad de los que participaron aún se mantienen indecisos. Concretamente, el porcentaje de encuestados republicanos que manifestaron aún no saber a quién votar en las primarias fue del 49%.

Byron Donalds presenta una clara ventaja para elecciones primarias de Florida, según la encuesta Instagram @byrondonalds

Más allá de la intención de voto, Donalds (respaldado por Donald Trump para la elección) también muestra una ventaja clara en nivel de conocimiento.

El sondeo de Mason-Dixon midió cuánto conocían los encuestados a los precandidatos republicanos. En ese sentido, Donalds registró un 28% de desconocimiento, muy por debajo del resto: Collins tuvo 73%, Renner 74% y Fishback 81%

Las primarias demócratas de Florida presentan un panorama abierto

Contrario a lo que sucede en el lado republicano, la interna del Partido Demócrata en el Estado del Sol no presenta un favorito claro para las primarias del 18 de agosto.

Según la misma encuesta, estos son los porcentajes de intención de voto:

David Jolly : 23%

: 23% Jerry Demings: 19%

A estos porcentajes cerrados se suma el número de indecisos demócratas, que alcanzó el 58%. Entre esas cifras y que todavía faltan casi seis meses para las primarias, el panorama puede cambiar.

En cuanto a la identificación de sus nombres, ambos demócratas estuvieron parejos. Jolly presentó un nivel de desconocimiento del 55% y Demings del 60%.

David Jolly tuvo la ventaja en la interna demócrata de Florida, pero el panorama es incierto Chris O'Meara - AP

Todos los candidatos a gobernador de Florida para las elecciones 2026

Los comicios definirán al sucesor de DeSantis, que no puede presentarse porque ya fue elegido en dos ocasiones consecutivas.

Más allá de los candidatos que midió la más reciente encuesta, esta es la lista completa de nombres que se postulan oficialmente, según Ballotpedia:

Partido Republicano

Byron Donalds

William Todd Andros

Shea Cruel

Jay Collins

James Fishback

Jim Holcomb

Daniel Imperato

John Joseph Mercadante

William Reicherter

Paul Renner

Rachel Rodríguez

Caneste Succe

Bobby Williams Jr.

James Fishback presentó su candidatura a gobernador de Florida

Partido Demócrata

Faith E. Antonio

Evelyn Castillo-Bach

Richard Dembinsky

Jerry Demings

Thomas E. Fernández

Dayna Foster

Indony Jean Baptiste

David Jolly

Charles Lewis I

Donald Peterson

Christopher Powell

Jessica Vernekar

Independientes y otros partidos