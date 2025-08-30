En Florida: así es el calendario de pagos del Seguro Social en septiembre de 2025

Los beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), así como del programa del Seguro Social de Jubilación, Sobrevivientes y Discapacidad (RSDI, por sus siglas en inglés) que viven en Florida ya pueden consultar las fechas de pago del Seguro Social para septiembre de 2025.

Cuál es el calendario de pagos del Seguro Social en septiembre en Florida

Para el noveno mes del año, la Administración de Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés) ya presentó el calendario de fechas de pago para Florida, en el que recordó que el primer día de cada mes se depositan las ayudas del programa SSI, excepto cuando la fecha cae en fin de semana, por lo que se pagará el viernes previo.

Calendario de pagos del Seguro Social en 2025 (Pixabay/Unsplash)

Para el caso de los afiliados que cuentan con RSDI recibirán sus pagos conforme a la fecha de su nacimiento, que se dividirán en tres fechas, al iniciar a partir del segundo miércoles del mes. Con base en ello, los depósitos para este programa quedan de la siguiente manera:

Día de nacimiento del 1° al 10, el 10 de septiembre.

Día de nacimiento del 11 al 20, el 17 de septiembre.

Día de nacimiento del 21 al 30, el 24 de septiembre.

La dependencia detalló que hay dos casos en los que los beneficiarios recibirán sus pagos en fechas diferentes. Quienes están en el programa de Ingreso de Seguridad Suplementario, no recibirán su pago el 1 de septiembre, sino que se recorrerá hasta el 1° de octubre de 2025.

Mientras que las personas que reciben pagos del Seguro Social desde antes de mayo de 1997, o que están inscritos al programa de la SSA y SSI al mismo tiempo, recibirán su apoyo hasta el día 3 de septiembre.

Calendario de pagos del SSA para todo 2025

Para lo que resta del año, la dependencia también compartió el calendario con las fechas de depósitos para los programas de Ingreso Suplementario y de Jubilaciones y Discapacidad, que quedan de la siguiente forma:

Calendario de pagos del Seguro Social y SSI para el segundo semestre de 2025 (Web/SSA)

Los pagos del SSI se entregarán el 1° de octubre, 1° de noviembre, 29 de noviembre (correspondiente al 1° de diciembre) y el 31 de diciembre (correspondiente al 1° de enero de 2026).

En cuanto al RSDI, las fechas varían según el día de nacimiento del beneficiario:

Para quienes nacieron entre el 1° y el 10 , los pagos serán el 9 de octubre, 13 de noviembre y 11 de diciembre .

, los pagos serán el . Para los nacidos entre el 11 y el 20 , las fechas serán el 16 de octubre, 20 de noviembre y 18 de diciembre .

, las fechas serán el . Finalmente, los beneficiarios con fecha de nacimiento del 21 al 31 recibirán su depósito el 23 de octubre, 27 de noviembre y 24 de diciembre.

La SSA indicó que si los beneficiarios no reciben sus depósitos en las fechas estipuladas anteriormente, pueden llegar en las próximas 72 horas. En caso de no recibir el pago, los afectados deberán comunicarse con la dependencia para solucionar el problema.

Cómo afiliarse a los programas del Seguro Social

Las personas interesadas en formar parte de estos programas del Seguro Social, solo deben llenar una evaluación que toma alrededor de diez minutos en el portal oficial de la dependencia, para comprobar si son candidatos o no para obtener el apoyo gubernamental.

Los pagos de los diferentes tipos de Seguro Social se realizan los días miércoles (Pexels/Kaboompics.com) (Social Security Administration)

La SSA ofrece diferentes programas en apoyo a los ciudadanos de Estados Unidos, uno de ellos está enfocado en los jubilados que pagaron impuestos de seguridad social, mismo que se extiende para cónyuges o excónyuges del beneficiario, sobrevivientes cuyas parejas pagaron impuestos antes de perder la vida y para personas con alguna discapacidad.

En cuanto a este último apartado conocido como SSDI, el Seguro Social da un apoyo económico para personas con alguna discapacidad que les impide generar ingresos por su cuenta o con ceguera.