En Florida: el dramático momento en el que un hombre salva a dos niñas que caminaban solas en la carretera

Una situación dramática se vivió el domingo en la carretera estatal A1A en el condado de Brevard, en Florida, cuando un hombre, John Brittingham, rescató a dos niñas pequeñas que caminaban solas en medio de los autos en movimiento. Gracias a su acto, logró devolverlas con sus familiares.

El rescate en plena carretera de Florida

Brittingham relató que conducía hacia el sur por la A1A cuando advirtió que dos niñas se encontraban en medio de la vía. Explicó a WESH 2 que se detuvo de inmediato y corrió hacia ellas, ya que una de las menores estaba sobre la calzada. En pocos segundos, las tomó y las retiró del asfalto, un proceso que, según describió, demoró “unos seis segundos”.

El hombre aseguró que le “aterraba pensar en lo que podría haberles pasado” y agregó que, de no haber intervenido, el resto de su vida “habría quedado arruinado”.

Tras el rescate, contó que la adrenalina “se disparó”, que tuvo migraña al llegar a su casa y quedó “completamente agotado” durante el resto del día. El episodio fue registrado por las cámaras delantera y trasera instaladas en el tablero de su vehículo.

Sobre las menores, estimó, tenían “unos dos años o menos”, ya que todavía no hablaban.

¿Dónde estaban los familiares de las niñas mientras Brittingham las rescataba?

Tras retirar a las niñas de la carretera, Brittingham fue en busca de sus padres. Según su relato, localizó un alojamiento tipo Airbnb y llamó a la puerta, pero no obtuvo respuesta. Luego recorrió la vivienda mientras gritaba, sin recibir reacción alguna.

El hombre explicó que observó la puerta trasera, que se encontraba sin cerrar, y dedujo que por ese acceso habían salido las niñas sin que los adultos lo advirtieran.

Finalmente, fue atendido por una pareja de adultos mayores y una joven que se encontraban en el alojamiento. De acuerdo con su testimonio, reaccionaron con disculpas inmediatas, a lo que él respondió que se alegraba de haber podido devolver a las pequeñas. En ese intercambio, les señaló que ambas “estaban en la calle y la puerta de su casa estaba abierta”.

Tras el rescate, Brittingham buscó a los adultos responsables en un alojamiento tipo Airbnb Captura de WQAD News 8

Brittingham remarcó la importancia de cuidar a los niños. Él y su esposa tienen cinco hijos y también nietos.

¿Qué dice la ley de Florida sobre la negligencia infantil en casos como el rescate en la A1A?

De acuerdo con los Florida Statutes, el Capítulo 827, Sección 03 establece que existe negligencia infantil cuando un cuidador omite brindar supervisión o protección y esa falta genera o puede generar un riesgo grave para la vida o la integridad física o mental de un menor, incluso si se trata de un hecho aislado.

Las autoridades locales indicaron que no recibieron denuncias ni reportes formales sobre el incidente Captura de WQAD News 8

El estatuto precisa además las consecuencias penales según el resultado del episodio:

Delito grave de tercer grado , cuando hay negligencia sin lesiones graves.

, cuando hay negligencia sin lesiones graves. Delito grave de segundo grado , si la omisión provoca daño corporal grave, discapacidad permanente o desfiguración.

, si la omisión provoca daño corporal grave, discapacidad permanente o desfiguración. Delito grave de primer grado, en los supuestos de abuso infantil agravado.

La norma aclara que la calificación penal depende del nivel de riesgo o daño ocasionado y de la conducta atribuida al adulto responsable.