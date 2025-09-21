Llegó a su casa después del trabajo y se encontró con una serpiente que reptaba por la puerta: “Nunca lo olvidaré”

Una mujer vivió un momento aterrador al llegar a su casa después del trabajo en Oklahoma, Estados Unidos: encontró una serpiente que reptaba por el costado de su puerta principal. Según los expertos, estas especies son esenciales para el ecosistema del estado y pueden hallarse en toda la región.

Una mujer de Oklahoma se encontró con una serpiente en la puerta de su casa: “Nunca lo olvidaré”

Esta joven compartió en su cuenta de TikTok el video donde se ve una serpiente aferrada a la manija de la puerta de su casa. “No había luces encendidas, fui a tomar la manija y escuché algo, así que encendí la linterna del teléfono y esto fue lo que encontré. Nunca lo olvidaré”, escribió Sydney en la descripción de la publicación.

Una mujer se encontró con una serpiente en la puerta de su casa (TikTok: @mamasydfidd)

Este reptil era de tamaño mediano y de color marrón oscuro. Una de sus seguidoras comentó que ella probablemente habría gritado, a lo que la mujer le respondió que, de hecho, sí lo había hecho.

Cómo se pueden evitar encuentros de este tipo con serpientes

Según el Departamento de Conservación de Vida Silvestre de Oklahoma (ODWC, por sus siglas en inglés), las serpientes desempeñan un papel fundamental en el ecosistema local. Se pueden encontrar en todo el territorio, desde áreas urbanas hasta más rurales y salvajes, en madrigueras, entre rocas y arbustos, e incluso ocasionalmente en agua o árboles. En total, la región alberga 49 especies, la mayoría de las cuales no son venenosas.

En Oklahoma, estas especies habitan todo tipo de entornos, desde zonas urbanas hasta áreas rurales y silvestres, refugiándose en madrigueras, entre rocas y arbustos, e incluso de manera ocasional en el agua o en los árboles Tyler Albertson/ODWC

“Tener encuentros con serpientes es una experiencia que nadie querría repetir. Probablemente, se necesite prestar verdadera atención al hábitat que te rodea. ¿Por qué está ese animal ahí? ¿Qué le estás ofreciendo en términos de hábitat?”, comentó Jena Donnell, especialista en diversidad de vida silvestre.

La experta añadió que, si se tienen hojas caídas o material de jardinería cerca de los cimientos de la casa, probablemente sea necesario sacarlos y mantenerlos alejados. También mencionó que si hay restos de madera, latas u otros objetos, lo recomendable es limpiar esos elementos.

Por su parte, Ron Smith, supervisor regional de vida silvestre, y Scotty Webb, técnico del ODWC, señalaron que las serpientes pueden encontrarse en cualquier lugar, especialmente en zonas donde conejos y otros roedores tienen madrigueras o nidos.

Ante el encuentro con una serpiente, se recomienda alejarse y observar la conducta del animal antes de tomar cualquier acción Jena Donnell/ODWC

Asimismo, Smith advirtió que el otoño es una época especialmente activa para estos reptiles: “Para mí, de septiembre a octubre es el período más peligroso en nuestra zona. Las serpientes se preparan para regresar a sus madrigueras y acaban de tener muchas crías. Se acercan más a casas y graneros, donde no se las ve tanto en pleno verano”.

Cómo actuar ante la presencia de una serpiente venenosa

En caso de encontrarse con una serpiente cascabel, Smith y Webb aconsejaron alejarse con calma y asegurarse de dejar suficiente espacio para el animal. Lo recomendable es mantener la distancia y observar su comportamiento antes de decidir cualquier movimiento.

“Saber cuándo quedarse quieto y cuándo moverse depende de la conducta de la serpiente: si está relajada, tensa o en modo ataque. Lamentablemente, interpretar esto solo se logra con experiencia tras ver cómo reaccionan cientos de estos animales en la vida. Solo dale espacio suficiente para ver si se quedará allí o se moverá. Déjala seguir con su camino y luego toma otra dirección”, precisaron.