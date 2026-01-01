En pleno Brickell: así serían los microdepartamentos que se construirán en Miami

Los microdepartamentos, característicos de ciudades como Nueva York, ahora toman forma en Miami. Un proyecto aprobado en el popular barrio de Brickell, en Miami, abre la puerta a estas unidades de dimensiones reducidas dentro de una torre residencial de gran escala, con el objetivo de ampliar la oferta habitacional en una de las zonas más demandadas del sur de Florida.

Cómo son los departamentos compactos que llegan a Miami

El plan corresponde a un edificio llamado 250 SW Brickell, que recibió luz verde del Comité de Revisión de Desarrollo Urbano de Miami.

El nuevo complejo de microdepartamentos de Miami estará ubicado en la intersección de Southwest Seventh Street y Third Avenue, en Brickwell, Miami Google Street View

La votación permitió avanzar con una propuesta de zonificación para una torre de 42 pisos ubicada en la intersección de Southwest Seventh Street y Third Avenue, según destacó un informe del Miami Herald.

El desarrollo inmobiliario surge a partir de los incentivos del Live Local Act, una ley estatal que habilita a los constructores a sortear ciertas restricciones urbanísticas si destinan al menos el 40% de las unidades a vivienda asequible.

En este caso, el proyecto contempla 1011 apartamentos en total, de los cuales 599 entran en la categoría de microdepartamentos.

Los microdepartamentos son un tipo de construcción ya establecido en Nueva York

Esta clase de viviendas prolifera en ciudades de EE.UU. como Nueva York. De acuerdo a un estudio de Storage Cafe realizado en junio de 2025, en la Gran Manzana el 43,3% de las unidades en construcción corresponde a estas mini unidades.

Cómo son los microdepartamentos de Miami y a quiénes apuntan

Las unidades más pequeñas miden entre 320 y 424 pies cuadrados (29,7 y 39,4 metros cuadrados). Para su inclusión, el proyecto necesitó una autorización especial del municipio, que se otorgó durante la misma reunión del miércoles.

Según explicó Christina Attiyeh, directora de diseño y project manager de Namdar Group, en diálogo con Miami Herald, estos departamentos incluyen lavandería dentro de la unidad y armarios amplios, a pesar de su tamaño reducido.

Los departamentos incluirán lavandería dentro de la unidad y armarios amplios, a pesar de su tamaño reducido X@FloridianDev

“En un mercado de alta demanda como Brickell, estas unidades eficientes ofrecen una solución habitacional de alta calidad y accesible para profesionales que priorizan la ubicación y el estilo de vida por sobre los metros cuadrados que no se usan”, dijo Attiyeh.

El 40% de los apartamentos del edificio tendrá alquiler regulado. Esa proporción combina microdepartamentos y unidades de tamaño estándar.

Las viviendas asequibles quedan disponibles para inquilinos con ingresos de hasta el 120% del ingreso medio local. De acuerdo con los topes más recientes del condado de Miami-Dade, una persona soltera con ingresos cercanos a los 100 mil dólares anuales podría calificar. En tanto, Attiyeh aclaró que el proyecto aún no definió el rango de precios de los alquileres.

Tras el aval de la junta, el proyecto deberá iniciar el trámite de permisos ante la ciudad, una etapa que demandará cerca de seis meses, según explicó Iliana Lince, gerente sénior de proyectos en Behar Font. Luego de completar ese proceso, la obra del edificio tendría un plazo estimado de alrededor de un año y medio.

Menos estacionamientos y debate por el diseño de los microdepartamentos de Miami

El esquema del edificio incluye solo 260 espacios de estacionamiento residencial, una cifra baja en relación con la cantidad total de unidades que tendrá. Las normas de la ciudad no exigen mayores cupos de parking en zonas bien conectadas por transporte público.

Las unidades más pequeñas miden entre 320 y 424 pies cuadrados (29,7 y 39,4 m²) X@FloridianDev

Brian Dombrowski, abogado de Greenberg Traurig, sostuvo que los inquilinos de microdepartamentos suelen prescindir de un vehículo. También mencionó la cercanía con la estación Brickell del Metrorail y la presencia de espacios para bicicletas dentro del edificio.