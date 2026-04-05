La advertencia en Florida ante falsos agentes del FBI en Miami: cómo operan

La oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Miami emitió una alerta pública sobre estafadores que se hacen pasar por agentes federales para robar dinero y datos personales. Los delincuentes contactan a las víctimas bajo el pretexto de supuestas investigaciones por fraude o problemas bancarios.

Cómo son las estafas de los falsos agentes del FBI en Miami

En estas estafas, los sospechosos operan mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas o correos electrónicos desde ubicaciones dentro y fuera de Estados Unidos, según informó NBC Miami. En algunos casos, los criminales fingen ser empleados de bancos que colaboran con autoridades legítimas para obtener datos financieros.

Las estafas de falsos agentes del FBI pueden darse por diferentes vías de comunicación en Miami FBI / Freepik

En ese marco, el FBI aclaró que las fuerzas del orden federales nunca solicitan dinero ni datos personales por teléfono ni por internet.

Algunas señales de alerta para identificar estos casos son la presión inmediata para actuar y las declaraciones poco veraces.

Consejos de seguridad para prevenir las estafas de los falsos agentes del FBI en Miami

Las autoridades recomiendan desconfiar de cualquier contacto no solicitado y verificar la información de forma independiente, de acuerdo con NBC Miami.

A su vez, es crucial evitar el envío de dinero o información a personas sin una relación profesional previa y directa. El organismo sugiere finalizar cualquier comunicación sospechosa y mantener un registro de los mensajes recibidos para futuras investigaciones.

Viajaron a Miami desde Venezuela, pero los estafaron con los documentos y llevan una semana varados en el aeropuerto

Cualquier ciudadano con datos sobre estos fraudes puede comunicarse con el centro de atención oficial al número 1-800-CALL-FBI.

Más estafas en Miami: el FBI también alertó sobre los casos de soporte técnico

Recientemente, la oficina del FBI en Miami también emitió una alerta sobre las estafas en las que los implicados se hacen pasar por personal de soporte técnico. En estos casos, los victimarios pueden suplantar la identidad de cualquier tipo de personal que parezca ofrecer apoyo o asistencia para tareas como:

Soporte informático/antivirus

Renovación del software antivirus

Agente bancario

Sitios web de compras en línea

Compañías de servicios públicos

Seguridad (incluida la renovación del software antivirus)

GPS

Impresora

Compañías de cable e internet

Intercambios de criptomonedas

Los estafadores, que muchas veces operan desde centros de llamadas fraudulentas en todo el mundo, se hacen pasar por representantes de empresas legítimas y le dicen al usuario que hay un inconveniente con su dispositivo o cuenta.

El FBI alertó sobre el crecimiento de las estafas en Miami FBI

Pueden contactarse vía:

Llamadas telefónicas o mensajes de texto no solicitados

Ventanas emergentes de internet que piden llamar a un número de soporte técnico.

Sitios web o anuncios en línea que publicitan un número de soporte técnico

Instituciones financieras, compañías de servicios públicos o plataformas de intercambio de criptomonedas

Automáticamente, el estafador brindará una posible solución al problema para captar la atención de la víctima e invitarla a actuar con rapidez para luego quedarse con su información personal, datos bancarios o dinero.

“Los estafadores pueden pedirte que transfieras dinero en efectivo, una tarjeta de regalo o incluso criptomonedas como pago. Una vez que le otorgues acceso remoto a tu computadora o cuenta, robará tu información personal y/o dinero”, explicó la agencia federal.