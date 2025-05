Es ciudadana estadounidense, hija de migrantes y revela el calvario que vivió al regresar a Florida: “CBP me detuvo”

Una joven estadounidense denunció en sus redes sociales el calvario que vivió al aterrizar en Florida tras unas vacaciones en Europa. Ciudadana por nacimiento, pero hija de un migrante panameño naturalizado, contó que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Miami. Según relató, la retuvieron durante horas, examinaron su celular sin orden judicial y le hicieron preguntas sobre su trabajo, sus ingresos y su familia.

Es ciudadana de EE.UU., la CBP la detuvo al volver a Miami y vivió una pesadilla

En un video que publicó en su cuenta de TikTok @eyesofsav, la joven contó que regresó a Miami desde Europa el pasado 26 de abril por la noche. “Estuve cerca de un mes en España”, comentó. Tras escanear su rostro en un dispositivo de reconocimiento facial y exhibir su documentación, un oficial le pidió que se apartara de la fila. A partir de ese momento, su entrada a Estados Unidos se convirtió en una pesadilla. “CBP me detuvo”, denunció.

La joven relató que el agente le preguntó de dónde venía y a qué se dedicaba. Ella contestó que regresaba de España y que era creadora de contenido en redes sociales. A pesar de que no tuvo objeciones a sus respuestas ni tampoco a sus documentos, según le dijo a Miami New Times, los oficiales la escoltaron a una sala dentro del aeropuerto y, después, la trasladaron a una zona más aislada.

Allí continuaron las preguntas sobre otros aspectos, como el estatus migratorio de su padre, un migrante de Panamá pero naturalizado estadounidense, y sus ingresos económicos por TikTok.

La tiktoker señaló que luego de esas preguntas, “normalmente veía a la gente irse” de la oficina, pero a ella no la dejaron marcharse. “Otro oficial me escoltó hasta las escaleras mecánicas, a dónde hay una especie de zona de recogida de equipaje”, relató. Luego de que le retuvieran sus valijas, fue llevada a otra sala, donde todo se complicó aún más.

La joven afirmó que los agentes de CBP revisaron su equipaje. "Tiraron todo, no abrieron nada", dijo TSA

Así revisaron su teléfono: el análisis de sus redes sociales y qué buscaron en su equipaje

Una vez allí, los oficiales le quitaron el celular. “Me pidieron que les proporcione mis cuentas de redes sociales para que revisen mi TikTok, mi Snapchat, mi Instagram, mi Facebook”, afirmó. Según comentó, vio cómo los agentes analizaban sus videos y publicaciones relacionadas con viajes recientes.

Otra vez le consultaron a qué se dedicaba y cuánto ganaba. Ella les mostró incluso los últimos depósitos que le habían hecho por su contenido en TikTok. Luego le tocó el turno a su equipaje. “Me preguntaron si yo era la única persona que había empacado mis maletas. Por supuesto que dije que sí”, explicó.

Entonces comenzaron a revisar sus valijas. “Fue la peor búsqueda que he visto en toda mi vida. Lo tiraron todo. No abrieron nada”, agregó. La joven contó que llevaba ”frascos de pastillas", pero que no les interesó su contenido. “No entiendo qué buscaban”, resaltó.

Tras esa revisión, los agentes centraron su interrogatorio en qué haría en el futuro. “Me preguntaron si tenía algún viaje planeado, cuándo, dónde y por qué”, comentó. Como ella no tenía previsto viajar, contestó que aún no sabía, pero el oficial no le creyó. “Él procedió literalmente a gritarme en la cara cuatro veces y yo le dije que no cada vez”, recordó.

Toda esa situación duró “de dos horas y media a tres horas”, hasta que finalmente la dejaron irse del aeropuerto. “Fue aterrador”, comentó.

La joven relacionó su detención en el aeropuerto con su marca de indumentaria con mensajes anti Trump web: https://trumpforthedump.com/

Por qué cree que la retuvo CBP en el aeropuerto: ser hija de inmigrantes y su postura política

En sus redes sociales, la chica intentó dar una explicación sobre por qué la detuvieron en el aeropuerto y le hicieron tantas preguntas, aunque fuera ciudadana estadounidense. Su conclusión fue que se debió a que es hija de inmigrantes y también por el contenido político de sus redes sociales, contrario a la postura de Donald Trump.

“Tengo una marca de ropa llamada Trump for the Dump, que me hace camisetas y ropa de (Donald) Trump y es una organización sin fines de lucro, así que donamos a organizaciones que él está desfinanciando”, explicó.

En algunas prendes de indumentaria de su marca, como buzos y remeras, se leen frases como: “Al carajo Trump. Y al carajo tú también por votar por él”.