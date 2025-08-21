Es cubana, tiene green card y cuenta lo que le pasó en el aeropuerto de Miami tras llegar de su país

Con la administración Trump se intensificaron los controles en los aeropuertos de Estados Unidos, especialmente para quienes llegan desde Cuba y otros países. En este contexto, una cubana con residencia permanente en EE.UU. compartió en sus redes sociales cómo fue su llegada a Miami tras un vuelo desde la isla y contó que la llevaron al “cuartito” junto con otros pasajeros.

El relato de una pasajera cubana con green card al volver a EE.UU.

La usuaria @thalia_hr, quien se dedica a compartir videos de moda y consejos prácticos para la vida diaria, volvió del país caribeño a Estados Unidos este miércoles con American Airlines. “Esta es la tercera vez que llego de Cuba, nunca me habían metido al cuartito, ni me habían preguntado nada fuera de lo normal“, comentó.

En esta ocasión, casi todos los pasajeros de su vuelo, así como de vuelos de distintas aerolíneas procedentes de otros países, fueron llevados a la sala de inspección. “Había españoles, coreanos, tailandeses“, indicó.

Sin embargo, los turistas pasaban por un proceso de revisión que, según detalló la tiktoker, resultó rápido y sin complicaciones: “No te preguntaban nada de otro mundo. Te iban llamando por tu nombre y te entregaban de nuevo el pasaporte. Había personas a las que sí les preguntaban a qué vinieron, para dónde iban y cuántos días estuvieron, lo mismo que te preguntan al bajar del avión; pero las cuestionaban dentro del cuartito“.

La tiktoker explicó que, a pesar de que a todos los turistas los llevaron al cuartito, no les hicieron preguntas del "otro mundo" Captura de pantalla @thalia_hr

La usuaria indicó que a ella “no le dijeron nada” y señaló que no vio que a nadie le dijeran que no podían ingresar al país norteamericano. “No estoy diciendo que sea mentira lo que la gente dice sobre que la están metiendo al cuartito, estoy diciendo que en mi experiencia me fue todo bien. No creo que esto sea solo con los cubanos, porque había gente de todos lados", afirmó.

Otro caso de una cubana al llegar a Estados Unidos

El de Heidy Díaz Sosa es otro de los relatos de cubanos que, pese a contar con residencia legal en EE.UU., enfrentaron controles migratorios al llegar a aeropuertos de EE.UU. Según su propio testimonio, la mujer regresó a Estados Unidos el domingo pasado tras pasar tres días en la isla caribeña. “Cuando salí de Cuba fue todo bien, pero al entrar aquí, eso fue lo peor. Conmigo se demoraron cuatro horas”, relató en un video compartido en su perfil de TikTok.

Heidy Díaz Sosa, una migrante cubana que reside en Estados Unidos, contó su experiencia en el aeropuerto de Miami, en Florida TikTok/heidydiazsosa

Díaz Sosa tiene la CU6, que otorga la residencia legal en Estados Unidos a migrantes cubanos bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966. Sin embargo, detalló que, tanto ella como su esposo, fueron llevados al cuartito junto a otros pasajeros cubanos.

“Me quitaron el celular y tuve que darles la contraseña. Revisaron mi cuenta bancaria, la galería de fotos, los chats con mi familia… todo. Todavía estoy alterada, fue horrible”, relató.

La mujer viajó a Cuba por la enfermedad de su suegro, pero afirmó que las autoridades estadounidenses le informaron que no podría volver a Cuba. “Me dijeron que era la primera y la última vez. En el sistema pusieron que mi esposo y yo no podemos entrar más a Cuba”, señaló.