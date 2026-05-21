Es cubana y sobrevivió al derribo de aviones de “Hermanos al Rescate”: “Para que haya paz, tiene que haber justicia”

A 30 años del derribo de aviones de “Hermanos al Rescate”, la organización que asistía a cubanos migrantes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó una acusación formal contra Raúl Castro. La sobreviviente Sylvia Iriondo, presidenta de MAR por Cuba (Madres y Mujeres contra la Represión en Cuba), enfatizó la necesidad de justicia por el caso, y sostuvo que los cargos no prescriben al afirmar que se trató de “un crimen de lesa humanidad”.

La cubana que sobrevivió al derribo de aviones de “Hermanos al Rescate” hace 30 años

El 24 de febrero de 1996, el gobierno cubano, tras varios incidentes y tensiones, derribó dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, que transportaba a cinco voluntarios.

Ante el ataque, Iriondo sobrevivió junto con su esposo porque viajaban en una tercera aeronave que logró escapar. Hoy, luego de tres décadas, enfatizó que la impunidad persiste.

Iriondo sobrevivió junto con su esposo al ataque contra los aviones de Hermanos al Rescate perpetrado en 1996 Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba

En diálogo con ABC, antes de la acusación formal del DOJ contra Castro, la mujer planteó que el encausamiento constituye “un paso importante hacia el cese de la impunidad en uno de los crímenes más horrendos de la dictadura comunista“.

Exiliada en Miami desde que era una adolescente en 1960, Iriondo viajaba con su marido en uno de los aviones que asistía a los balseros que cruzaban desde la isla a EE.UU.

Mientras cumplían con sus tareas humanitarias, fueron sorprendidos por dos cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana.

Como resultado del ataque, perdieron la vida Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Pena, los tres ciudadanos estadounidenses, y Pablo Morales, residente legal. En sus declaraciones, Iriondo definió el ataque como “una brutal masacre”.

Además, aseguró que fue perpetrada “en espacio aéreo internacional”, por parte del “régimen comunista de Cuba bajo las órdenes de Raúl Castro”. En esa línea, insistió con el pedido de justicia al afirmar que la acción comprendió un crimen de lesa humanidad, por lo que no prescribe.

La posible condena a Raúl Castro, analizada por la cubana que sobrevivió al derribo de aviones

En otra entrevista, con Diario de Las Américas, Iriondo reafirmó la necesidad de condenar a Castro por el crimen. “Es increíble que permanezca impune aún y que todavía no haya sido encausado Raúl Castro. Lo único que puede restaurar la paz es la justicia. Para que haya paz, tiene que haber justicia”, sostuvo.

La mujer, que preside la organización MAR por Cuba, resaltó la importancia de la presentación de cargos. “Esta Administración ha dado el paso adelante que debió haberse dado mucho antes. ¡Esperamos que haya justicia y el fin de la impunidad para este crimen de lesa humanidad!“, expresó.

Al ser consultada sobre los responsables, remarcó el rol de Castro. “Era el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en el momento del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y ministro de la FAR”, indicó.

La acusación formal de EE.UU. contra Raúl Castro por el derribo de aviones

El miércoles 20 de mayo, el DOJ publicó una acusación formal sustitutiva contra Raúl Modesto Castro Ruz y otros cinco coacusados vinculados al régimen cubano por su papel en el derribo de dos avionetas civiles desarmadas.

“Por primera vez en casi 70 años, altos cargos del régimen cubano han sido acusados ​​en Estados Unidos por presuntos actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses", destacó el fiscal general interino Todd Blanche.

El expresidente cubano Raul Castro fue acusado formalmente por el DOJ de Estados Unidos por el ataque a los aviones de Hermanos al Rescate Ismael Francisco - AP

Entre los cargos, figuran conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, dos cargos de destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato.

De ser declarados culpables, los acusados ​​se enfrentan a una pena máxima de muerte o cadena perpetua por los cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, especificaron las autoridades. Castro Ruz y Pérez-Pérez podrían pasar hasta cinco años de prisión por cada uno de los crímenes de destrucción de aeronaves.