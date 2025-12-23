En Estados Unidos, existen ciudades que destacan sobre otras por sus paisajes naturales o su oferta cultural, pero en Florida una región destaca por ser particularmente entretenida. Un nuevo estudio ubicó a Orlando como la segunda más divertida del país, por sus parques de atracciones y otras actividades llamativas.

Por qué Orlando es una de las ciudades más divertidas de Estados Unidos

Como cada año, el centro de investigación WalletHub elaboró un nuevo informe en el que analizó qué hace que una ciudad sea divertida. Según su definición, esto consiste en aquel lugar que ofrece “un poco de todo para todos”. Para realizar el estudio, los investigadores compararon más de 180 áreas metropolitanas en función de 65 métricas clave, y Orlando destacó por la diversidad de actividades.

Los autores del informe destacaron a Orlando, en Florida, como una de las ciudades más divertidas por su variedad de actividades Visit The USA

Con 64,88 puntos totales, obtuvo el tercer puesto en la clasificación de entretenimiento y recreación. Además, se ubicó en la misma posición en cuanto a la vida nocturna y fiestas.

Pero en lo que destaca principalmente la ciudad del Estado del Sol es:

Líder en parques de atracciones (como los icónicos Disney World y Universal Studios).

(como los icónicos Disney World y Universal Studios). Gran variedad de estadios de fútbol .

. Gran cantidad de estadios deportivos per cápita .

. Alta cantidad de gimnasios per cápita .

. Numerosos espacios de spas, teatros de artes escénicas, salas de juegos, salones de billar y salones.

Además, el sobreprecio de los parques de diversiones no se extiende necesariamente al resto de la ciudad. Según el informe, ocupa el 11.º puesto en la tarifa por noche más baja para una habitación de hotel de tres estrellas.

Qué hacer en Orlando, la ciudad de Florida elegida como “una de las más divertidas de EE.UU.”

De acuerdo con el sitio dedicado al turismo local VisitOrlando, las mejores actividades para realizar en Orlando son:

Parques temáticos : resaltan opciones como Walt Disney World, Universal Orlando, SeaWorld, Legoland, entre otras.

: resaltan opciones como Walt Disney World, Universal Orlando, SeaWorld, Legoland, entre otras. Comida : Trina Gregory-Propst Siete bocados (sirve comida gourmet casera y reconfortante), Prato (recomendado por la Guía MICHELIN, en Winter Park), Kabooki Sushi y The Ravenous Pig (galardonado con la distinción MICHELIN Bib Gourmand).

: Trina Gregory-Propst Siete bocados (sirve comida gourmet casera y reconfortante), Prato (recomendado por la Guía MICHELIN, en Winter Park), Kabooki Sushi y The Ravenous Pig (galardonado con la distinción MICHELIN Bib Gourmand). Bebidas y vida nocturna : The Courtesy Bar (bar de cócteles más dedicado de la ciudad), Cocktails & Screams (temática de terror en el City District del centro), Wine bar George (primer bar de vinos dirigido por un maestro sommelier), VINIA Wine & Kitchen (lugar favorito para citas románticas y celebraciones especiales), entre otros.

: The Courtesy Bar (bar de cócteles más dedicado de la ciudad), Cocktails & Screams (temática de terror en el City District del centro), Wine bar George (primer bar de vinos dirigido por un maestro sommelier), VINIA Wine & Kitchen (lugar favorito para citas románticas y celebraciones especiales), entre otros. Artes y entretenimiento : Dr. Phillips Center for the Performing Arts (más de 300 espectáculos durante todo el año), Orlando Museum of Art (proveedor líder de educación y experiencias de artes visuales), Orlando Family Stage (uno de los mejores teatros profesionales de EE.UU. para jóvenes y familias) y Creative City Project (produce experiencias inmersivas e interactivas).

: Dr. Phillips Center for the Performing Arts (más de 300 espectáculos durante todo el año), Orlando Museum of Art (proveedor líder de educación y experiencias de artes visuales), Orlando Family Stage (uno de los mejores teatros profesionales de EE.UU. para jóvenes y familias) y Creative City Project (produce experiencias inmersivas e interactivas). Naturaleza y aire libre: excursiones en hidrodeslizador, kayak, excursiones en lancha rápida y parques de aventuras, tirolesas y circuitos de cuerdas y ala delta.

Orlando fue resaltada como "una de las ciudades más divertidas de EE.UU." en gran parte por su enorme variedad de parques temáticos VisitOrlando

Ranking de las ciudades más divertidas de EE.UU.

En Estados Unidos, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), el ciudadano promedio gasta más de 3600 dólares en entretenimiento al año. Para evitar esto, el centro de investigación combinó factores como la variedad de actividades junto con opciones asequibles de diversión durante todo el año.

En base a la información compartida en el estudio de WalletHub, las siguientes metrópolis forman parte de la clasificación de las más divertidas del país norteamericano:

Las Vegas, Nevada : posee una enorme cantidad de atracciones y restaurantes con al menos 4,5 estrellas. Algunos de los lugares más populares incluyen spas, centros comerciales, estadios deportivos, festivales y salas de juego.

: posee una enorme cantidad de atracciones y restaurantes con al menos 4,5 estrellas. Algunos de los lugares más populares incluyen spas, centros comerciales, estadios deportivos, festivales y salas de juego. Orlando, Florida .

. Miami, Florida: conocida por sus playas, lidera en EE.UU. en cuanto a número de instalaciones de pesca, puertos deportivos, excursiones en barco y oportunidades para practicar deportes acuáticos per cápita.

Además, la clasificación ubicó a Atlanta, en el estado de Georgia, en el cuarto puesto, con una puntuación de 57,68. Se destacó en el quinto lugar a Nueva Orleans, Luisiana, con un puntaje de 56,56, con muchas alternativas para la vida nocturna y fiestas.