Es latino y contó cuánto paga de renta en la lujosa torre elegida por los famosos en Florida

Un joven emprendedor de República Dominicana abrió las puertas de su casa, en uno de los edificios más exclusivos de Miami, y mostró en redes sociales cómo es vivir en el rascacielos que eligieron celebridades como Lionel Messi, Maluma, Thalía y Karol G. Cuáles son las comodidades que ofrece la Porsche Design Tower y cuánto paga por mes de renta por su lujoso apartamento. “Definitivamente barata”, afirmó.

La torre elegida por Lionel Messi: el edificio que redefinió el lujo en Miami

Un garaje dentro del living, ascensores para autos, una terraza con vista al océano y una piscina — jacuzzi. Esos son algunos de los lujos que disfruta Josue Peña, un joven emprendedor nacido en República Dominicana que emigró a Estados Unidos y se instaló en el corazón de Sunny Isles Beach, Florida, en uno de los edificios más exclusivos del estado: la Porsche Design Tower.

Así es un departamento de lujo en la Porsche Design Tower

Durante una entrevista con Robert Sielmann, un especialista en propiedades de lujo en Miami, el influencer dominicano abrió las puertas de su lujoso apartamento y compartió detalles sorprendentes sobre el edificio y los beneficios que ofrece a sus residentes. Según contó, por su exclusivo departamento de cuatro habitaciones paga una renta mensual de US$21.500, una cifra que consideró accesible para los servicios y comodidades que tiene.

Las amenidades más exclusivas: ascensores para autos, cine y spa

La Porsche Design Tower, inaugurada en 2014, no es un rascacielos cualquiera. Con 60 pisos y 132 residencias, se distingue por un concepto innovador: el ascensor para autos que le permite a sus residentes subir hasta el garaje de su departamento en su propio vehículo.

“¿Tienes el garaje en el salón?”, preguntó el corredor inmobiliario mientras recorrían el apartamento de Peña, quien agregó que “nuca había visto algo así”. Precisamente, ese es uno de los diferenciales de esta torre. Los departamentos ofrecen de tres a cinco dormitorios, con comedores de verano, chimeneas y balcones con piscina y jacuzzi que miran al Atlántico.

Estas son las exclusivas vistas que se pueden disfrutar desde los rascacielos de Sunny Isles Beach Miami MLS

Los residentes cuentan con comodidades que podrían competir con cualquier resort cinco estrellas. Entre los servicios destacados se incluyen valet parking, mantenimiento de vehículos, simuladores de golf y de carreras, un restaurante privado y un cine exclusivo para los propietarios.

También hay espacios de relajación como spa, lounge exterior y lockers personalizados. Todo dentro del mismo edificio. Para quienes buscan privacidad, el complejo ofrece acceso directo a dos kilómetros y medio de playa privada. “Esta es la vista con la que trabajo”, dijo Peña al abrir las puertas su oficina con vista al océano. Y reconoció que en ese sitio “cualquiera trabaja motivado”.

Deportistas, celebridades y millonarios, los vecinos de la Porsche Design Tower

A lo largo del video, Sielmann y Peña recorrieron diferentes espacios de la Porsche Design Tower, incluida una de sus terrazas con jacuzzi convertible en piscina y el ascensor de autos. “Vamos a montar en la atracción de Disney”, bromeó Peña cuando lo invitó a bajar con su coche en el elevador.

Messi comrpó una propiedad en Porsche Design Tower Miami, ubicada a 40 minutos del estadio del Inter de Miami

Más allá del lujo y las comodidades que la torre ofrece, el joven emprendedor también destacó otro punto: los vecinos célebres. “Messi, Maluma, Anuel, Karol G… unos cuantos billonarios, millonarios. Hay una buena comunidad de vecinos“, enumeró Peña. Por este motivo, consideró que los US$ 21.500 que paga por mes se compensan. “Por todo lo que consigues, la renta definitivamente está barata”, afirmó.

Porsche Design Tower: ¿una torre que se hunde?

Durante el recorrido, el corredor inmobiliario lanzó una pregunta inesperada a su anfitrión: “¿Este no es el edificio que se estaba hundiendo?”. El emprendedor se rio de sus dichos y contestó que no, que la torre no corría ningún peligro.

“Hay una razón por la cual los multimillonarios y los millonarios viven aquí en toda esta área. Ellos son mucho más inteligentes que uno y si ellos se están mudando aquí y los bancos prestan aquí, no se están hundiendo”, aseguró.

Sin embargo, la consulta del corredor no era infundada. Investigadores como Michael Amelung advirtieron sobre la vulnerabilidad de construcciones costeras como esta frente al cambio climático y la erosión.

Según una investigación, entre 2016 y 2023 se detectaron hundimientos de hasta 7,6 centímetros en estructuras como la Porsche Design Tower, el Ritz-Carlton Residences y las Trump Tower.