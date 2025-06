Es mexicana y la detuvieron en migraciones de Miami para revisar este formulario clave: “No me dejan entrar”

Una joven mexicana vivió momentos de tensión al llegar al Aeropuerto Internacional de Miami cuando el oficial de migraciones la retuvo por no presentar un documento clave. Aunque tenía su visa vigente, las autoridades la demoraron y temió que no le permitieran ingresar a Estados Unidos. “Me hicieron batallar”, contó.

Llegó a EE.UU. desde México y le pidieron este formulario: “No me dejan entrar”

Brenda Dadcia contó en un video que subió a su cuenta de TikTok, el mal momento que pasó cuando llegó al aeropuerto y los oficiales de migración revisaron su documentación. Según detalló, le pidieron un formulario y eso complicó todo. “Me hicieron batallar”, reconoció la migrante, quien finalmente pudo resolver la situación.

Es mexicana y contó por qué los oficiales de migraciones no la dejaban entrar a Miami

De acuerdo a su relato, aunque ya había viajado y regresado a EE.UU. en otras oportunidades, nunca había vivido un momento tan estresante como el que describió en sus redes sociales. Según dijo, los agentes migratorios le solicitaron que presentara el formulario I-94. “Nunca me lo habían pedido”, explicó, por lo que no lo tenía.

Este documento oficial, también conocido como Registro de Entrada/Salida, es emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y es importante porque es indispensable para visitantes no inmigrantes que ingresan a Estados Unidos, ajustan su estatus migratorio o extienden su estadía.

Brenda señaló que en este formulario “viene especificado cuándo has entrado a Estados Unidos, cuándo has salido, el tiempo que has estado dentro y fuera” del país norteamericano. “Yo no lo traía porque obviamente [esa información] está en el sistema”, remarcó.

Los pasajeros adultos mayores de 18 años deben mostrar una identificación válida en el punto de control del aeropuerto para poder viajar Facebook Transportation Security Administration - TSA

Por qué se demoró su control migratorio y el ingreso a EE.UU.

En su clip, Brenda mencionó que su visa había sido renovada recientemente. Sin embargo, en el sistema migratorio aún figuraba la fecha de vencimiento anterior. Esa incongruencia fue, según consideró, la que provocó que los oficiales de migración le pidieran revisar el formulario I- 94. “La visa estaba vigente, pero expiraba al día siguiente”, explicó.

Por este motivo, su trámite de ingreso a EE.UU. se demoró y la hizo temer que algo andaba mal. “Me hizo sudar el oficial”, admitió. Brenda recordó que su trámite tardó tanto que ya no quedaba nadie en la fila de migración, que suele ser extensa para quienes llegan desde vuelos internacionales. “Literal fui la última, o sea, yo volteé y ya no había absolutamente nadie”, señaló.

La experiencia la tomó por sorpresa. “Nunca me había pasado”, insistió. Comentó que tuvo que ingresar a la aplicación oficial de migraciones para descargar el formulario y “mandar a que arreglaran el I-94“.

Aunque sabía que todos sus papeles estaban en orden, se puso nerviosa. “Me estresé un poco”, dijo Brenda. Finalmente, pudo solucionar los inconvenientes y la dejaron pasar. “Afortunadamente, todo salió bien, ya estoy en la calle”, cerró el video.

Qué es el formulario I-94 y por qué es importante

El I-94 es un registro electrónico que utiliza el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) para controlar los ingresos y egresos de los no residentes. Contiene información clave sobre el estatus migratorio, duración de la estadía y fechas de entrada y salida a EE.UU.

El número del I-94 es único para cada viajero y se utiliza como referencia en trámites migratorios. Se puede acceder al formulario a través del sitio oficial del CBP o descargarlo desde la web y llevarlo en formato físico.