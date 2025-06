Es colombiana y vive en Miami: cuando llegó al aeropuerto le revisaron su teléfono sin motivo aparente

La colombiana Fernanda Vélez, residente en Miami, publicó un video de TikTok en el que contó su experiencia al intentar reingresar al país estadounidense luego de unas vacaciones en Bahamas. Al llegar al Aeropuerto Internacional de Miami, los agentes le revisaron sus valijas, pidieron acceso a su teléfono y estuvo detenida dos horas en un cuarto de migraciones. “Yo ya me imaginaba en Colombia”, comentó.

La joven colombiana compartió su caso en su cuenta de TikTok, donde tiene más de 18.000 seguidores. Cuando todo ocurrió estaba con su pareja: “Nos detuvo migración en Miami, nos quitaron los teléfonos y nos metieron a un cuarto por dos horas”, recordó.

La pareja había sido de las primeras en intentar pasar por el control de migración

Vélez comentó que fueron de las primeras pasajeras en salir del avión y en intentar pasar por los controles de migración. “Estábamos haciendo la fila y nosotras veíamos que todos pasaban. Cuando llegó nuestro turno, nos quitaron el pasaporte y nos apartaron de la fila”, explicó.

Y continuó: “Nosotras vivimos en Miami, entonces estábamos tranquilas”. La usuaria señaló que luego un oficial de migración les pidió que lo acompañaran y las llevó a un cuarto, donde los agentes revisaron sus maletas y les preguntaron sobre su viaje al Caribe.

Luego, los oficiales pidieron las contraseñas de los teléfonos de las viajeras. “Nos hicieron anotar la clave en una hoja. Nos preguntaron si teníamos cosas raras ahí en el celular”, comentó la colombiana.

Según relató en el video, los agentes les entregaron un folleto donde se describía el procedimiento de rutina. “Si nosotras nos oponíamos a eso, podíamos ir presas. Nosotras entregamos los celulares con la clave ahí”, explicó.

Ante el control, ambas consultaron si habían hecho algo malo. “Nos dicen ‘’tranquilas, es un chequeo de rutina, puede durar unos 10 o 15 minutos”, señaló la joven. “Yo ya me imaginaba en Colombia, yo ya estaba planeando qué hacer, en qué trabajar, o sea, me estaba dando miedo”, expresó.

La usuaria aclaró que está legalmente en Estados Unidos, pero la preocupación llegó al ver que tardaban tanto. En este caso, había una razón y no era la que las viajeras pensaban.

Los agentes revisaron sus maletas y sus teléfonos celulares

“A mí me sudaban las manos, yo rezaba, yo que nunca rezo. Estaba tranquila por fuera, pero por dentro yo me estaba muriendo”, aseguró la colombiana y manifestó: “Obviamente, así tú no hayas hecho algo malo, te sientes culpable. Se sintió como que hayamos hecho algo ilegal y no supimos”.

Luego de dos horas, los agentes le dieron la buena noticia a las viajeras de que podían ingresar a Estados Unidos, incluso se mostraron interesados por conocer su historia y en los detalles de su próximo matrimonio. “¿Tú me estás diciendo que nos hiciste esperar dos horas y media para nada? Solo me revisaron todas las fotos“, concluyó la joven sobre su experiencia al reingresar a Miami.