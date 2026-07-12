Ron DeSantis la vetó: qué pasará con la ley sobre el control de velocidad de las e-bikes en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó el veto al proyecto de ley SB 382, una propuesta que buscaba establecer nuevas reglas para las bicicletas eléctricas (e-bikes) y otros dispositivos de micromovilidad en el estado. La decisión impide que entren en vigor una serie de medidas relacionadas con la velocidad, circulación y seguridad en senderos compartidos con peatones.

Qué cambios para las e-bikes no entran en vigor en Florida

Según explicó la oficina del mandatario en un documento oficial publicado a fines de junio, la normativa incluía restricciones que resultarían difíciles de aplicar y podrían derivar en una supervisión excesiva por parte de las autoridades locales.

El proyecto de ley proponía prohibir a los ciclistas conducir a más de 10 millas por hora cuando se acercan a menos de 50 pies de un peatón en Florida Freepik

La legislación impulsada por el senador estatal Keith L. Truenow buscaba crear un marco regulatorio más amplio para el uso de e-bikes, scooters y otros vehículos de movilidad personal.

Entre las principales disposiciones que quedaron suspendidas figuraba la prohibición de circular a más de 10 millas por hora (16 kilómetros por hora) cuando el conductor se encontrara a menos de 50 pies (15 metros) de un peatón. Además, el proyecto establecía que los usuarios debían:

Ceder el paso a los peatones.

Reducir la velocidad al aproximarse a personas en senderos compartidos.

Emitir una señal audible antes de adelantar a otro usuario.

Cumplir nuevas pautas de convivencia en parques y áreas recreativas.

La medida también contemplaba la creación de un Grupo de Trabajo sobre Seguridad de Dispositivos de Micromovilidad, encargado de estudiar posibles mejoras regulatorias y promover una circulación más segura en todo el estado.

Por qué Ron DeSantis vetó la ley sobre las e-bikes

En el mensaje de veto, DeSantis sostuvo que el límite de velocidad previsto sería difícil de medir para quienes utilizan bicicletas eléctricas mientras circulan por senderos y espacios públicos.

El nuevo paquete de leyes firmado por Ron DeSantis

El republicano también argumentó que la aplicación de la norma podría favorecer un aumento de los controles gubernamentales mediante sistemas de vigilancia o dispositivos para detectar velocidad, una posibilidad que consideró innecesaria.

Según explicó, las sanciones contempladas por la propuesta, que podían superar los US$100, incentivarían una fiscalización más intensa sobre los ciudadanos. “Por estas razones, retengo mi aprobación de la CS/SB 382 y por la presente pongo mi veto a la misma”, señaló el mandatario en el documento oficial.

Qué reglas seguirán vigentes para las bicicletas eléctricas en Florida

De acuerdo con Click Orlando, tras el veto, las disposiciones incluidas en la SB 382 no entrarán en vigor y las regulaciones actuales se mantienen. Las bicicletas eléctricas reciben en Florida un trato similar al de las bicicletas tradicionales: sus operadores tienen derechos y obligaciones equivalentes y, para e-bikes que cumplen la definición legal, no se exige licencia de conducir, registro, título ni seguro.

Ron DeSantis sostuvo que el límite de velocidad sería difícil de medir para un ciclista en Florida Canva

Por ahora, quienes utilizan e-bikes en Florida continuarán sujetos a las normas actuales mientras el debate sobre nuevas regulaciones para estos dispositivos sigue abierto en la Legislatura estatal.