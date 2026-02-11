Cómo impactará en Florida la tormenta invernal y ola de frío que cubrirá EE.UU. el fin de semana del 13 al 15 de febrero
Al Estado del Sol le tocará un cierre con lluvias, desde el sur del territorio hasta el norte
4 minutos de lectura
Una poderosa tormenta de alcance nacional avanzará desde el suroeste hacia el este de Estados Unidos y promete modificar el patrón meteorológico de buena parte del país norteamericano durante el fin de semana. En Florida el escenario será diferente, aunque no exento de cambios: el pasaje de frentes, la posibilidad de tormentas aisladas y variaciones térmicas marcarán el pulso del tiempo en distintos puntos del estado.
La tormenta que se aproxima a EE.UU. el fin de semana del 13 al 15 de febrero
De acuerdo con el FOX Forecast Center, el sistema se desplazará desde Baja California hacia el suroeste y las Planicies del Sur a partir del viernes, lo que extenderá precipitaciones abundantes desde el desierto del suroeste hasta el sur profundo.
En una amplia franja entre el este de Oklahoma y Georgia, se esperan acumulados generalizados de dos a tres pulgadas (cinco a 7,6 centímetros) de lluvia durante el fin de semana, con sectores que podrían recibir hasta cinco pulgadas (12,7 centímetros).
Este cambio se produce tras un invierno particularmente activo en la mitad oriental del país norteamericano, donde reiteradas tormentas dejaron nieve y hielo debido al dominio de aire ártico durante diciembre, enero y comienzos de febrero. Sin embargo, esa masa fría será reemplazada por un marcado ascenso térmico en el centro de Estados Unidos y un progresivo deshielo en el noreste, lo que permitirá que el sistema actual se manifieste principalmente en forma de lluvias.
Sur de Florida: lluvias aisladas y temperaturas templadas
En el extremo sur del estado, la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Miami anticipa que el impacto directo del sistema será limitado, aunque no inexistente.
Hacia el fin de semana, el frente llegará debilitado y tenderá a estacionarse sobre la región. Según el NWS Miami, su presencia podría favorecer lluvias aisladas a dispersas, especialmente sobre las aguas del Atlántico y sectores inmediatos de la costa este, aunque con probabilidades relativamente bajas, de entre 20% y 30%.
Más adelante, otro frente asociado a un sistema más profundo avanzará hacia la península entre finales del fin de semana y comienzos de la próxima semana. Aun así, los pronósticos indicaron que la humedad disponible será limitada y que los acumulados se mantendrían por debajo de una pulgada (2,5 centímetros) en la mayoría de las localidades.
Norte de Florida y Panhandle: domingo con alta probabilidad de lluvias
El panorama será más dinámico en el norte del estado. La oficina del NWS en Tallahassee advierte que el domingo se perfila con una alta probabilidad de precipitaciones y posibilidad de tormentas eléctricas.
El domingo, el pasaje de un nuevo frente frío generará el entorno necesario para lluvias moderadas a intensas y algunas tormentas. La posibilidad de fenómenos severos dependerá de la inestabilidad disponible, aunque los especialistas subrayaron que el escenario todavía presenta incertidumbres.
Tras el frente, los vientos rotarán al norte y noreste y se instalarán jornadas más agradables lunes y martes, con máximas en los 70°F (21°C) y mínimas entre mediados de los 40°F (7°C) y mediados de los 50°F (13°C).
Noreste de Florida: frente frío, ráfagas y tormentas aisladas
En Jacksonville y el noreste floridano, el NWS local destaca que la región continúa bajo condiciones de sequía severa a extrema, por lo que las precipitaciones previstas podrían resultar beneficiosas.
El domingo, el avance de un sistema de baja presión y su frente asociado incrementarán notablemente las probabilidades de lluvias generalizadas. También se contempla la chance de tormentas eléctricas aisladas y condiciones ventosas.
Si bien el potencial de tiempo severo aún no está definido en el noreste, los meteorólogos señalaron que el evento podría aportar una “lluvia beneficiosa” a la región.
Detrás del frente, la presión alta se fortalecerá y las temperaturas tenderán a ubicarse cerca o ligeramente por debajo de los valores normales para el inicio de la próxima semana.
