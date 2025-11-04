Es oficial: los documentos que se deben presentar ante el ICE para suspender la deportación en Florida

Una suspensión de la deportación es una orden para que el gobierno se abstenga de remover a un inmigrante de Estados Unidos. Cualquier persona que reciba el mandato final de expulsión puede presentar documentos ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para comenzar el trámite de apelación.

En Florida: el documento para suspender la deportación ante el ICE

De acuerdo con el despacho de abogados de inmigración TCB Legacy Law, de Hollywood, Florida, la solicitud de suspensión de deportación otorga a los inmigrantes un aplazamiento temporal de la expulsión forzosa, pero es necesario justificar la permanencia en el país norteamericano.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han incrementado sus operativos en todo el país Archivo

Para iniciar el proceso es necesario presentar personalmente el Formulario I-246 ante la oficina local de Operaciones de Control y Expulsión (ERO, por sus siglas en inglés) del ICE. La tarifa que se debe cubrir es de 150 dólares.

Es importante saber que se debe presentar una solicitud por separado para cada miembro de la familia que enfrenta la deportación.

Los especialistas también advierten que la oficina local podría aceptar la solicitud por correo o mensajería, pero el interesado debe comunicarse para consultar antes de utilizar otro método, ya que no entregar la solicitud en persona podría resultar en su rechazo.

¿Qué documentos deben incluirse con el Formulario I-246?

La guía de TCB Legacy Law señala que el Formulario I-246 no es el único documento que se deberá presentar para solicitar una suspensión de la expulsión. También es necesaria una prueba de identidad, como:

Pasaporte original : debe tener una validez de al menos seis meses posteriores al período solicitado.

: debe tener una validez de al menos seis meses posteriores al período solicitado. Una copia del pasaporte : aplica el mismo requisito de seis meses, además de que se deberá proporcionar una copia del certificado de nacimiento u otro tipo de documento que verifique la identidad.

: aplica el mismo requisito de seis meses, además de que se deberá proporcionar una copia del certificado de nacimiento u otro tipo de documento que verifique la identidad. Comprobante de solicitud de pasaporte: para los que no tienen un pasaporte válido y el país de ciudadanía lo exige, se debe presentar una copia de la solicitud, un comprobante de pago de la tarifa y copias de toda la documentación que se incluyó en la petición del documento.

Si enfrenta una orden de deportación o expulsión de los Estados Unidos, puede solicitar una prórroga temporal mediante el Formulario I-246 Flickr/ICE

Además, el ICE exige que los solicitantes también presenten documentación relativa a cuestiones médicas y legales junto con el formato. Esto puede incluir:

Si la solicitud de suspensión de la deportación se basa en una condición médica: proporcionar documentación justificativa, como historiales médicos que muestren el diagnóstico, pronóstico y necesidades de tratamiento.

se basa en una condición médica: proporcionar documentación justificativa, como historiales médicos que muestren el diagnóstico, pronóstico y necesidades de tratamiento. Informes policiales y las pruebas de cualquier detención, así como los documentos de sentencia y condena si ha sido declarado culpable de un delito.

así como los si ha sido declarado culpable de un delito. Además, será necesario redactar un resumen de los motivos por los que se pide la suspensión de la expulsión.

¿Qué pasa al aprobarse la suspensión de deportación?

Los abogados de Immigration Lawyers USA, firma de Miami, indican que el ICE suele tardar entre tres semanas y aproximadamente 90 días en tomar una decisión sobre la solicitud de suspensión de expulsión. Si la aprueba, el extranjero tendrá permiso legal para permanecer en Estados Unidos hasta por un año.

En Florida, las autoridades locales colaboran con el ICE en la detención de inmigrantes ilegales Foto X @fdlepio

Sin embargo, es importante saber que la aprobación está sujeta a condiciones como la posibilidad de que se exija pagar una fianza con monto mínimo de US$1500.

Además, la suspensión debe renovarse anualmente con una nueva solicitud I-246. Los legistas señalan: “Siempre que el extranjero continúe presentándose ante el ICE según lo requerido y no cometa nuevos delitos, la agencia no debería intentar detenerlo ni deportarlo durante el período en que la suspensión esté pendiente o haya sido aprobada”.