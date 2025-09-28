Es venezolana, emigró a EE.UU. y dejó su carrera para cumplir su sueño americano: un negocio propio en Florida

La migración a Estados Unidos guarda muchas historias de vida que resultan inspiradoras para quienes atraviesan el mismo proceso. Una mujer venezolana abandonó su carrera junto a su país natal hace 10 años, pero emprendió un camino con un negocio propio en Florida que, poco a poco, consagra un éxito.

Cuál es el negocio venezolano de una migrante que triunfa en Florida

María José Navarrete de Urriola nació en Maracaibo, en el estado de Zulia (Venezuela), pero la situación de ese país la llevó a decidir migrar al territorio norteamericano. Junto a su esposo y sus dos hijos, vive en Florida y protagoniza un gran proyecto laboral que se encuentra en auge en la comunidad.

Desde que llegó a Estados Unidos en 2015, María José extrañaba la comida típica de Venezuela. En diálogo con Telemundo en 2023, relató su recuerdo en las calles zulianas, donde vendían los denominados “pasapalos” (comidas estilo canapés como acompañamiento) en cada esquina.

Aunque estudió medicina en la Universidad de Zulia, su situación migratoria la llevó a inspeccionar una segunda vocación: preparar recetas venezolanas para sentir como en casa a los migrantes que viven en el Estado del Sol.

En 2017, inició el emprendimiento desde su departamento en Orlando. María José estaba embarazada de su segundo hijo cuando comenzó a preparar pastelitos (empanadas elaboradas con harina de trigo) y a ofertarlos a sus allegados.

Del ‘boca en boca’ pasó a promocionar su negocio en las redes sociales, como Instagram, y lo inauguró bajo el nombre de Pastelitos Chips, en honor a la receta pionera que encaminó su rumbo al éxito.

La mujer venezolana asegura que extraña la comida típica de Venezuela y quiso hacer llegar ese sabor a su comunidad Instagram/pastelitoschips

Ocho años después, la marca cuenta con cuatro locales en Florida, además de un centro de distribución y una plantilla de más de 40 empleados.

Dónde están los locales de comida venezolana en Florida

Pastelitos Chips cuenta con cuatro ubicaciones en el Estado del Sol, que se centran en la venta de pastelitos, empanadas y tequeños y producen más de 150 mil unidades al día. Las sucursales se encuentran en:

1425 de Narcoossee Rd, en St. Cloud.

1417 de Smith St., en Kissimmee.

1622 de Pleasant Hill Road, en Kissimmee.

El local de Eat in Chips en 4153 de West Vine St., en Kissimmee.

Pastelitos Chips cuenta con cuatro locales en Florida y planea su expansión Instagram/pastelitoschips

El mensaje de la migrante venezolana en Florida a la comunidad

En diálogo con La Patilla en una entrevista este septiembre, María José insistió en que el secreto de su éxito es la disciplina, la constancia y el apoyo de su comunidad natal en EE.UU. “Cada cliente que nos visita debe sentir que regresa a su tierra”, apuntó.

En la actualidad, Navarrete se enfrenta a un nuevo desafío para expandir su negocio y mantener la calidad de sus productos, que consideró que unieron a la comunidad de Orlando.

Además, se enfoca en tratar de ayudar a las familias migrantes que abandonan Venezuela por la situación en ese país y que buscan una nueva vida en Estados Unidos, con ofertas de empleo para los recién llegados.

“Trabajando duro, con entusiasmo, en equipo, haciendo el bien, con alegría y dando la mano a quien lo necesite; todo es posible y lo puedes lograr”, dijo. Y concluyó: “La oportunidad está allí afuera, así que usa todo tu potencial”.