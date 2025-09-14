Escapó de su casa en Florida mientras sus padres dormían y lo encontraron en un lugar inesperado

Un niño de 5 años se escapó de su casa en Jacksonville, en Florida, mientras sus padres dormían y fue encontrado por la Policía en un restaurante Chick-fil-A cercano. La curiosa aventura del pequeño, que abrió la reja de entrada de su hogar y caminó solo por la calle, sorprendió tanto a los agentes como a sus padres, quienes no se dieron cuenta de su ausencia hasta que recibieron la visita de las autoridades.

Un niño de 5 años se escapó de su casa en Jacksonville para desayunar en Chik-fil-A

La Policía de Jacksonville difundió en sus redes sociales un video en el que se observa al menor de edad dentro del local de comida rápida sin ninguna compañía. “Cuando entramos al restaurante, vimos a un niño pequeño sentado en la mesa, comiendo su desayuno con uno de los gerentes. Le preguntamos de dónde había venido y él seguía diciendo que había caminado hasta Chick-fil-A", afirmó Kelly, del Distrito 3, que filmó todo con su cámara corporal.

Los policías de Jacksonville encontraron al pequeño en un restaurante y lo llevaron de vuelta a su casa (Instagram: @jaxsheriff)

En la publicación, brindaron precisiones de la divertida secuencia, que ocurrió a las 7 hs: “Dos de nuestros oficiales de patrulla del distrito 3 recibieron una llamada única: un niño de 5 años había vagado hasta el Chick-fil-A en el Boulevard San José. Los oficiales Kelly y Perri encontraron al pequeño William disfrutando felizmente del desayuno y mucha atención por parte del personal".

Al ser consultado por la ubicación de su casa, el nene, identificado como William, respondió: “Está justo al otro lado de la calle”.

“Tengo hijos y lo primero que sientes es ese nudo en el estómago, porque sabes que en algún lugar hay un padre que está buscando a su hijo”, comentó Perri, otro de los agentes involucrados en el episodio.

La misión de regresar al niño a su casa en Florida y una divertida pregunta: “¿Me van a meter a la cárcel?"

Cuando los oficiales lo subieron a la parte trasera de la patrulla, el niño preguntó preocupado: “¿Me van a meter a la cárcel?”. A lo que uno de ellos le respondió: “No, no te voy a meter a una prisión”.

En el video se observa a los policías recorrer el barrio mientras intentaban averiguar con William si alguna de esas casas era la suya. “Nos preguntábamos: ¿de dónde salió este niño? Ninguna de estas puertas está abierta, ninguno de estos garajes está abierto”, recordó Kelly.

El niño abrió la puerta de la reja y caminó calle abajo hasta el restaurante Capturas de pantalla Instagram: @jaxsheriff

En un momento, el menor dijo que su vivienda tenía una cerca blanca y finalmente la localizaron. “Cuando llegamos a la entrada, nos dimos cuenta de que el portón no funcionaba, no había manera de entrar por la reja. Mis primeros pensamientos fueron: ‘No puedo creer que haya salido de acá’. Es la casa más segura de esa cuadra, con una cerca alrededor, al frente, atrás y a los costados”, comentó.

Para ingresar, el oficial estacionó la patrulla junto a la reja, trepó y saltó por encima. Después tocaron la puerta hasta que el padre del menor, Phil, salió a atenderlos. “Se podía ver la expresión en su rostro. Sería la misma para cualquier padre, incluso para mí: incredulidad”, indicó Kelly.

Que dijeron los padres de William al enterarse de que su hijo se escapó mientras ellos dormían

“Es un poco aterrador, en realidad, porque no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando hasta que salimos”, señaló la madre del niño, Victoria. Según explicó la Policía, el menor les dijo que abrió la reja, no encontró a sus padres y caminó “calle abajo”. “Nunca había hecho eso”, afirmó la mujer.

“Sé que él sabe cómo llegar a Chick-fil-A porque vamos caminando hasta allí. Nunca hubiera esperado que fuera solo en la mañana, antes de que alguien más en la casa se hubiera levantado”, añadió.

La madre del menor explicó que su hijo sabe llegar al restaurante desde su casa Capturas de pantalla Instagram: @jaxsheriff

Por su parte, Phil consideró que su hijo “tuvo una aventura”. “Yo estaba preocupado por él, si estaba asustado, llorando, alterado. Estaba callado cuando lo vimos, lo cual es inusual en él. Creo que lo sacudió un poco, así que no creo que necesitáramos insistir demasiado en que no lo volviera a hacer. Creo que entendió que era algo serio, pero igualmente hablamos del tema”, continuó.

En tanto, la Policía indicó que “los padres de William no están en ningún problema” y señaló que la propiedad tenía “varias medidas de seguridad”. “Pero este es un buen recordatorio para enseñar a los niños la dirección de su casa, los nombres de los padres y un número de teléfono. Podría hacer una gran diferencia en una emergencia”, concluyó.