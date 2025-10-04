Está en Florida: este es el peor aeropuerto del mundo para perder el equipaje en 2025

Extraviar el equipaje es una de las peores experiencias al comenzar o terminar un viaje y muchas veces depende de la terminal aérea la posibilidad de recuperarlo. Un reciente estudio reveló que el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés) es el peor del mundo para perder las maletas.

La empresa Arka realizó una investigación, compartida por el sitio especializado Aviation 2z, en el que analizó las tasas oficiales del extravío de equipaje de diferentes terminales aéreas a nivel global y determinó que el Aeropuerto Internacional de Miami es el que más valijas pierde.

El Aeropuerto Internacional de Miami es la peor terminal aérea del mundo para perder el equipaje Aeropuerto Internacional de Miami

De acuerdo al informe, el MIA extravía 306 maletas por cada millón de vuelos. Calculado por persona, las cifras equivalen alrededor de 5,5 bultos cada 1000 pasajeros.

La terminal gestiona 52 millones de pasajeros anuales y cerca de 1000 vuelos diarios. Además, es el aeropuerto con mayor tráfico de carga internacional de Estados Unidos y el segundo con mayor tráfico de pasajeros internacionales, según su sitio oficial.

Cómo reclamar el equipaje perdido en MIA

Si un pasajero pierde su valija o esta no llega, el reclamo debe hacerlo directamente con la aerolínea en la que voló, ya sea por línea telefónica o personalmente en alguno de sus mostradores. Allí la persona deberá completar el formulario de equipaje demorado o perdido denominado Property Irregularity Report (PIR).

En caso de que las maletas se hayan extraviado en la terminal o hayan sido robadas, los viajeros pueden presentar un reporte en línea completando el formulario de Reclamo de Objetos Perdidos o presentar una denuncia ante la policía local que se encuentre en el aeropuerto.

Si bien MIA tiene un alto nivel de objetos perdidos, las maletas que se pierden durante los vuelos son responsabilidad de las aerolíneas Imagen de Freepik

Qué otros aeropuertos de EE.UU. presentan problemas con las valijas

El estudio situó al MIA a la cabeza del ranking de peores terminales aéreas del mundo, pero también otros aeródromos estadounidenses se ubicaron entre los diez con peor manejo de equipaje.

El Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago se posicionó en el segundo lugar con 20.500 búsquedas en el área de objetos perdidos. Se trata de la cifra más alta, ya que registró 5000 búsquedas más que cualquier otro.

Cuatro aeropuertos de Estados Unidos se encontraron entre los peores del mundo en el manejo de maletas Getty Images

Asimismo, el Aeropuerto Internacional de Denver ocupó el cuarto lugar, mientras que el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth quedó en el noveno puesto.

“Algunos aeropuertos tienen más dificultades que otros en cuanto a la gestión del equipaje, es importante que los viajeros sean conscientes de dónde existen estos problemas para que puedan planificar adecuadamente y tomar precauciones adicionales”, sostuvo un portavoz de Arka, según informó Airport Industry.

En ese sentido, desde la empresa que realizó el estudio consideraron: “Los aeropuertos deben seguir invirtiendo en mejorar sus sistemas para garantizar que las pertenencias de los pasajeros lleguen de forma segura y a tiempo”.

Uno por uno, los 10 peores aeropuertos del mundo para perder el equipaje

A pesar de que varios aeropuertos estadounidenses se encuentran entre los peores, muchas de las terminales son de otras partes del mundo. El ranking posicionó como los diez peores: