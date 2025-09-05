El Aeropuerto de Miami vuelve a tener un servicio muy valorado por los pasajeros

Los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) ya pueden disfrutar de un servicio renovado: los pasillos móviles modernizados. Esto se enmarca en su Plan de Modernización en Acción (MIA, por sus siglas en inglés), que este 2025 ya actualizó 23 pasillos, elevadores y escaleras mecánicas.

El aeropuerto de Miami puso en marcha los nuevos pasillos móviles modernizados

Los nuevos y mejorados pasillos móviles, ubicados en el tercer piso de la terminal Concourse D, están compuestos por más de 12.000 piezas. Su modernización requirió de ocho meses para ser reemplazados y puestos nuevamente en servicio.

Con una inversión de 9000 millones de dólares, el aeropuerto proyecta completar 15 unidades de transporte adicionales antes de fines de 2025. Esto lo pone en camino de alcanzar 38 unidades nuevas y mejoradas este año, lo que marcará un nuevo récord anual para su programa de modernización.

En comparación con años anteriores, el MIA renovó y reemplazó 32 de estos sistemas entre 2023 y 2024. De esta manera, los trabajos de 2025 superarán esos ritmos de actualización, según un comunicado oficial.

El mensaje de Daniella Levine Cava tras las mejoras en el Aeropuerto de Miami

Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade, expresó: “Gracias a los dedicados miembros del equipo que trabajan incansablemente las 24 horas, el 95% de estas unidades ya está operativo, ¡un nuevo récord para MIA!“.

“A través de nuestro Plan de Modernización en Acción, estamos completamente enfocados en mejorar cada elevador, escalera mecánica y pasillo móvil para que los viajeros disfruten de una experiencia más fluida, confiable y acogedora en cada paso de su recorrido por MIA”, agregó.

La actualización de los pasillos móviles forma parte del Plan de Modernización en Acción Captura de pantalla del MIA

Además de haber reemplazado más de 200 escaleras mecánicas, elevadores y pasillos móviles, el Plan de Modernización en Acción busca “transformar cada etapa del recorrido de los pasajeros durante los próximos cinco años”.

Entre los proyectos más destacados se incluyen la renovación de casi 200 baños públicos, la actualización del 75% de los puentes de embarque, la apertura en diciembre próximo del nuevo estacionamiento Ibis con 2240 espacios y la finalización de la nueva Concourse K en 2029.

A su vez, Ralph Cutié, director y CEO del MIA, añadió: “Actualmente, estamos en proceso de modernizar por completo cuatro pasillos móviles más en el tercer piso, incluido uno que conecta la terminal con el MIA People Mover”.

Cómo es el Plan de Modernización en Acción del Aeropuerto de Miami

A través del Plan MIA, se renovarán en fases durante los próximos cinco a siete años un total de 126 puentes de embarque, 196 baños públicos y más de 600 unidades de transporte, que incluyen elevadores, escaleras mecánicas y pasillos móviles, según detalló el aeropuerto.

Actualmente, se esperan modernizar cuatro pasillos móviles más en el tercer piso Captura de pantalla del MIA

La modernización completa de un sistema de transporte suele requerir entre 16 y 20 semanas, debido a la fabricación precisa de las piezas de reemplazo y al uso de equipos especializados para retirar e instalar componentes de gran tamaño en ubicaciones complejas, tal como explicaron las autoridades.

Las áreas más antiguas pueden estar fuera de servicio hasta un año para llevar a cabo renovaciones o reparaciones. Sin embargo, para mantener el MIA accesible a personas en silla de ruedas, se priorizaron los elevadores.

Con respecto a los baños públicos, hasta agosto se modernizaron 44 sanitarios. Las obras comprendieron una demolición interior, nuevas paredes divisorias, compartimentos de inodoros, acabados renovados de pisos, paredes y techos, encimeras de lavabos, accesorios de plomería y luminarias.