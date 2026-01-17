“Estilo motel”: el “secreto” de una latina para ahorrar más de US$32.000 de alquiler en Florida

Una influencer colombiana, Angie Urrego, relató cómo ella y su esposo lograron ahorrar 32.400 dólares a lo largo de tres años de alquiler en Estados Unidos al mudarse a un espacio más económico. Parte de ese dinero fue destinado luego a la construcción de departamentos en su país natal.

La búsqueda para ahorrar en el alquiler en Florida

Al recordar sus primeros meses en Florida, Urrego explicó que el primer departamento que encontraron fue uno de dos habitaciones por US$1900 mensuales, con servicios incluidos por US$2100.

La búsqueda de una alternativa comenzó tres meses antes del fin del contrato

En el video, la colombiana dijo que ese gasto elevado la llevó a replantearse la situación sobre si convenía pagar “US$25.000 dólares al año” por algo que nunca iba a ser de su propiedad.

Aunque ya estaban acostumbrados y se sentían cómodos, la mayor parte del tiempo la destinaban al trabajo y a la vivienda solo regresaban para dormir. Para Urrego, su esfuerzo diario terminaba concentrado únicamente en pagar el arriendo.

Frente a ese escenario, consideraron dos caminos posibles: poner en alquiler la habitación extra de la casa o mudarse a una opción más asequible.

Lo que se obtiene por US$800 de alquiler en Florida

Tres meses antes del vencimiento del contrato, la primera opción que encontraron fue una unidad en un edificio que la influencer describió como “estilo motel”, donde los estudios partían desde US$800.

Sin embargo, finalmente alquilaron un departamento de una habitación por US$1200 mensuales, con todos los servicios incluidos. Urrego explicó que la mudanza fue “definitivamente algo nuevo” para ellos y precisó que el inmueble estaba ubicado en una zona de menos confort.

La pareja vivió tres años en ese departamento más económico Captura de angieurrego088

Tras instalarse en el nuevo departamento, limpiaron y desinfectaron cada rincón de su hogar. La joven también señaló que pintaron un poco, colocaron luces y sumaron decoración. Parte de los objetos los compraron en Goodwill y otros los encontraron en Facebook Marketplace. En el video, sostuvo que “con oración, orden y limpieza cualquier ambiente se siente totalmente diferente”.

El balance final en el ahorro del alquiler en Florida

El cambio de vivienda permitió una reducción clara del gasto anual. Urrego desglosó que pasaron de pagar US$25.000 por año a US$14.400. Ese año se ahorraron “US$10.800 extra solamente en arriendo”.

Parte de los ahorros se destinaron a un proyecto inmobiliario en Colombia

La pareja pasó tres años en el departamento. En ese período, según relató la joven, lograron ahorrar US$32.400 en alquiler en comparación con lo que habrían pagado si se quedaban en la vivienda anterior.

Urrego dijo que todo el proceso tuvo un propósito definido: dejar de pagar la casa de alguien más y ahorrar para empezar a pagar su propia casa.

En otro video, la joven explicó que todos los ahorros que generó en Estados Unidos fueron destinados a la construcción de su propiedad en Colombia, un inmueble con seis departamentos.

El proyecto demandó una inversión total cercana a US$94.000 a lo largo de casi cuatro años e incluyó la compra del terreno, los trámites legales y la construcción completa.