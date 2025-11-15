Fue a una tienda de segunda mano en Texas y lo que encontró la forzó a abandonar el lugar entre lágrimas: “Tuve que rezar”

Una residente de San Antonio aseguró haber hallado una urna con cenizas a la venta en una tienda Goodwill de Texas, durante una visita casual el 8 de noviembre de 2025. El descubrimiento provocó su salida entre lágrimas y una ola de reacciones en redes sociales, donde la historia se hizo viral.

Qué halló una mujer en una tienda Goodwill de Texas: la historia detrás de la urna con cenizas

La residente, identificada como Tina Soto, explicó que acudió al local ubicado en 2514 SW Military Drive para comprar una canasta como regalo para un baby shower (fiesta de bienvenida de un bebé). Mientras recorría la sección infantil, observó un recipiente rosado con un osito y una etiqueta con el precio: US$5,99, que parecía una urna funeraria, según informó My San Antonio.

La clienta, identificada como Tina Soto, descubrió el recipiente rosa con un osito y una etiqueta de US$5,99 Facebook de Tina Soto

En una publicación de Facebook, la mujer escribió: “Pobre nena, tuve que rezar por ella. Sí, tenía cenizas dentro”. La foto mostraba el contenedor con un código de barras y una etiqueta de precio colocada sobre el costado.

Soto relató que llevaba apenas unos minutos en el local cuando notó el objeto. “Me llamó la atención que todo era rosa, con cosas de bebé. Lo levanté, recé y salí llorando”, contó.

Las imágenes que compartió generaron miles de comentarios. Algunos usuarios afirmaron que la urna podría estar vinculada a un caso reportado en Houston, donde una familia denunció el robo de las cenizas de su hija. Sin embargo, no hay confirmación oficial de esa conexión.

¿Qué dijo Goodwill tras la denuncia de la clienta?

La mujer avisó al personal de Goodwill San Antonio al día siguiente del hallazgo. Según su relato, los empleados le confirmaron que habían recibido “numerosas llamadas” sobre el artículo.

En declaraciones a My San Antonio, la organización explicó que el artículo fue revisado por dos trabajadores, un asociado de producción y un subgerente, antes de ser exhibido. “El objeto se encontraba como nuevo y sin uso. La urna estaba vacía y ya fue comprada”, indicó la entidad en un comunicado.

Goodwill añadió que recibe “miles de donaciones diarias” y que cuenta con protocolos para asegurar que los productos sean seguros, apropiados y aptos para la venta.

En Facebook, la mujer escribió que había rezado por la “nena” al notar que el contenedor tenía cenizas Google Maps

La mujer busca que el objeto vuelva a su posible dueño

Soto sostuvo que su intención al difundir las imágenes fue ayudar a identificar a los dueños originales de la urna, en caso de que realmente contuviera restos humanos. “Solo quiero que, si alguien la perdió, pueda recuperarla”, afirmó.

Hasta el momento, la cadena no confirmó si el comprador del artículo proporcionó información adicional ni si se logró contactar a un posible propietario anterior.

Otro hallazgo sorprendente: encontró una carta de amor de 1954 dentro de un mueble en Louisiana

El 28 de octubre, otro caso similar conmovió a Estados Unidos por su carga emocional y evocativa de memorias. En la ciudad de Baton Rouge, Louisiana, Michelle Chenevert Morgan compró una cómoda usada en la tienda de segunda mano Joseph’s Storehouse y, al revisarla en su casa, descubrió una caja cuidadosamente escondida en el fondo de un cajón. Dentro había un camisón, una bata y una carta escrita en 1954, en la que una mujer relataba los recuerdos de su luna de miel junto a su esposo John en Ruidoso, Nuevo México.

Goodwill informó que la urna había sido revisada por empleados y que se encontraba vacía al ser vendida Google Maps

El mensaje, guardado por más de 70 años, estaba escrito en la tapa de la caja: “Esta bata y este camisón formaron parte de mi ropa de luna de miel. John y yo fuimos a Ruidoso después de la ceremonia, el sábado 10 de abril de 1954”. La inscripción emocionó profundamente a Morgan, quien contó al medio local WBRZ: “Me encantan las historias detrás de las cosas. Cuando la leí, dije: ‘Paren todos, miren esto’”.

Convencida de que las prendas fueron donadas por error, la compradora regresó a la tienda para pedir información, pero los empleados explicaron que no guardan registros detallados de donaciones. Ante la falta de datos, Morgan publicó las fotos en Facebook con la esperanza de encontrar a los herederos de la autora de la carta.