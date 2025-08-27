Florida contraataca: investigan a estados santuario que otorgan licencias de conducir a migrantes indocumentados

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció una investigación contra jurisdicciones santuario que otorgan licencias de conducir a migrantes indocumentados. Esta medida surge luego de un trágico accidente fatal protagonizado por Harjinder Singh, un indio sin estatus legal que conducía un camión de carga y provocó un choque en el que murieron tres personas cerca de Fort Pierce.

El accidente que impulsó una investigación de Florida contra jurisdicciones santuario

Harjinder Singh, que salió ileso luego del choque, fue detenido de inmediato. Según lo retomado por Fox News, tenía licencias de transporte comercial emitidas por California y Washington, pese a que había fallado un examen de inglés básico. La información reveló que solo pudo responder dos de 12 preguntas y reconocer una de cuatro señales de tránsito.

El siniestro dejó tres víctimas fatales y reavivó la tensión política entre republicanos y demócratas X (@MarioNawfal)

El hecho encendió un debate en Florida sobre las políticas migratorias y las llamadas “jurisdicciones santuario” que, según el fiscal general James Uthmeier, entregan permisos de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) a migrantes en situación irregular.

Florida intensificará las inspecciones vehiculares en los puntos de control

El lunes 25 de agosto, Uthmeier anunció que envió una carta al Departamento de Transporte y a la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas. En el documento, pidió que se retire la autoridad a California y Washington para otorgar licencias comerciales y que se les suspenda el financiamiento federal relacionado.

“California y Washington ignoraron las normas al permitir que un inmigrante indocumentado condujera un camión de 40 toneladas. El resultado fueron tres muertes que pudieron evitarse”, enfatizó en un comunicado oficial.

El fiscal añadió que Florida intensificará las inspecciones en los puntos de control agrícola y en las vías interestatales para impedir que migrantes sin autorización o sin dominio del inglés operen vehículos comerciales dentro del Estado Soleado.

“Si está aquí ilegalmente o no habla inglés, no debería operar vehículos comerciales grandes en las carreteras de Florida. Garantizaremos que los conductores peligrosos sean retirados de la carretera y que los criminales cumplan su condena antes de la deportación”, advirtió.

También indicó que, además de pedir la suspensión de fondos a los estados santuario, se investigará a las empresas y funcionarios que permitieron la obtención de licencias sin cumplir con los exámenes federales.

El fiscal general de Florida apuntó contra los estados santuarios y aseguró que intensificará las inspecciones vehiculares en los puntos de control Istock

¿Cuáles son las normas en Estados Unidos sobre el dominio de inglés en conductores?

La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes establece que los operadores de transporte comercial deben demostrar competencia en inglés. Esto incluye la capacidad de leer señales de tránsito, comunicarse con oficiales y describir la carga transportada en caso de inspección.

En junio pasado, el gobierno federal, bajo una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, reforzó estas disposiciones. El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, advirtió que los estados que no las apliquen corren el riesgo de perder financiamiento federal.

De acuerdo con el Departamento de Transporte, los conductores que no cumplan con este requisito deben ser retirados de inmediato del servicio y solo podrán volver a operar cuando demuestren dominio suficiente del idioma.

Refuerzo en estaciones de inspección y certificaciones, tras el accidente fatal en Florida

El comisionado de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (Fdacs, por sus siglas en inglés), Wilton Simpson, confirmó que todos los agentes de su departamento fueron certificados bajo el programa 287(g), que permite a las autoridades estatales colaborar con las federales en la aplicación de las leyes migratorias. Con ello, las estaciones de inspección no solo revisarán la carga agrícola, sino también la situación migratoria de los conductores y su capacidad de comunicarse en inglés.

“Con 23 puestos de inspección en las carreteras de Florida y el 100% de nuestros agentes certificados en el programa 287(g), los agentes de las Fuerzas de Seguridad Agrícolas cuentan con las habilidades y la capacidad únicas para ayudar a prevenir otra tragedia y ser un factor multiplicador en la lucha contra la inmigración ilegal y la delincuencia”, aseguró.

Además, señaló que estos puestos de control también servirán para detectar documentación falsa, tráfico de personas y vehículos comerciales inseguros.

Las medidas de la administración Trump establecieron a partir de junio que los operadores de transporte comercial deben demostrar competencia en inglés

La Fiscalía de Florida busca que Singh, responsable del accidente del 12 de agosto, cumpla condena en prisión antes de que se inicie un proceso de deportación. Los cargos que enfrenta incluyen homicidio vehicular y violaciones a la ley migratoria.