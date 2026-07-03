Florida en vivo hoy: operativos confirmados con el ICE y el partido de Argentina en Miami por el Mundial 2026

En el marco del partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estará presente en Florida. El duelo comienza a las 18 (hora del Este de EE.UU.) en el Estadio Miami, y las autoridades realizarán controles de seguridad en las inmediaciones, aunque también podrán detener a inmigrantes en ciertas circunstancias.

Los operativos confirmados con el ICE en Florida por el partido de Argentina

A las 18 (hora local) de este viernes 3 de julio empezará el enfrentamiento entre Argentina y Cabo Verde, cuyo resultado determinará quién avanza a los octavos de final. En este escenario, agentes migratorios estarán presentes para participar del dispositivo organizado por las autoridades, con el enfoque principal en garantizar la seguridad del evento.

El objetivo del ICE en los partidos del Mundial 2026 en Florida es garantizar la seguridad pública del evento Fotomontaje generado con IA

De este modo, las actividades no apuntarán a realizar controles migratorios, como adelantó Tom Homan, el zar fronterizo designado por el presidente Donald Trump, en una entrevista con CBS News. Allí, sostuvo que las personas con documentación regular no deben temer por controles migratorios.

Pese a estas declaraciones, agregó luego que existen ciertos casos en los que los agentes federales pueden arrestar a personas sin autorización para permanecer en Estados Unidos. “Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto“, concluyó.

En esa línea, Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), explicó que la función del ICE en el torneo internacional será similar a la que desempeña en otros eventos de gran escala, como el Super Bowl. En diálogo con CBS News, aseguró que esto excluye operativos migratorios masivos.

Además, en su sitio web oficial, el DHS clasificó el torneo como Special Event Assessment Rating (SEAR) nivel 1, la máxima categoría en la escala federal para eventos masivos, como el Super Bowl.

Qué se sabe del despliegue del ICE durante el Mundial 2026

De acuerdo con la información oficial, estas jornadas requieren un amplio apoyo interinstitucional federal en el que, además del ICE, participa la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

Los casos en que el ICE puede actuar sobre un inmigrante indocumentado durante el Mundial

Como afirmó Homan, las tareas de los agentes federales estarán centradas en la seguridad del evento, aunque se pueden producir arrestos de inmigrantes indocumentados en ciertas circunstancias.

De acuerdo con el protocolo, los funcionarios pueden intervenir en casos de personas incluidas en listas de vigilancia por terrorismo, individuos buscados por delitos graves o migrantes vinculados al tráfico de drogas. En esas situaciones, los protocolos federales prevén procedimientos de detención.

Durante el Mundial 2026, los agentes del ICE pueden detener a inmigrantes indocumentados en Florida en circunstancias especiales Fotomontaje realizado con IA

Otro eje de las tareas de las fuerzas de seguridad estará en la lucha contra la mercadería falsa y los productos apócrifos. De esta manera, se desarrollarán operaciones destinadas a detectar la venta ilegal de entradas y productos falsificados cerca de los estadios.

Detalles del partido de Argentina en Miami por los 16avos de final del Mundial 2026

Al margen de los operativos del ICE, el duelo entre Argentina y Cabo Verde concentra la atención de los fanáticos del fútbol durante esta jornada. El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni finalizó en el primer puesto del Grupo J con puntaje ideal tras imponerse en sus tres enfrentamientos frente a Argelia, Austria y Jordania.

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Por su parte, Cabo Verde sorprendió en su debut con un empate frente a España, y luego igualó también contra Uruguay. En su último partido, empató con Arabia Saudita, y logró así clasificarse en la segunda posición.

De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, el ganador de este encuentro tendrá su próximo duelo el martes 7 de julio, a las 12 hs (ET) en el Estadio Atlanta, en Georgia.