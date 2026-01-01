Filmaba un arresto del ICE y reconoció al agente que detuvo a su esposo: fue deportado a México

Yeimi Jamie Ortiz confrontó el martes 23 de diciembre a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en español) que realizaban un operativo en Yakima, estado de Washington. Cuando comenzó a grabar, reconoció a uno de los oficiales: era el mismo que meses antes había participado en la detención de su esposo a México.

El video publicado por Ortiz en su cuenta de Facebook, muestra a los agentes federales que detienen a un hombre en el estacionamiento de un Walmart sobre Chestnut Avenue.

Al ver la secuencia, Ortiz se acercó para intentar obtener un número de contacto para avisar a la familia de la persona arrestada. Sin embargo, uno de los oficiales se negó y le respondió que le permitirían realizar una llamada telefónica.

Lejos de conformarse con la respuesta, la mujer recordó su propia experiencia: “No, no lo van a hacer. A mi esposo no le permitieron llamar. Ahora está en México”.

En ese cruce verbal, Ortiz reconoció a uno de los oficiales y le dijo que había formado parte del grupo que detuvo a su esposo, Luis. “Así que tu eres uno de los que arrestó a mi marido. Estoy esperando que ese caso llegue a la Justicia”, expresó.

Cuando los agentes se alejaron del lugar, la mujer lanzó un reproche: “Están jodiendo a la gente en Navidad. ¿Qué les pasa? Este es el momento en que se celebra”.

¿Quién es el migrante detenido en Walmart por el ICE?

Días después del episodio, residentes de Yakima se concentraron frente al mismo comercio para manifestarse en contra de los operativos migratorios en la zona. De acuerdo con NBC, el hombre detenido fue identificado como Emilio Moreno, de origen venezolano, quien ahora permanece bajo custodia en el Northwest ICE Processing Center, en Tacoma.

En sus declaraciones a NBC, Ortiz apeló a los comerciantes locales para que adopten una postura frente a este tipo de redadas: “Hagan lo correcto. Defiendan a su comunidad. Estas personas gastan su dinero en sus negocios”.

“Esto no está bien. Si realmente les importa su comunidad, saquen al ICE de sus propiedades y díganles que no son bienvenidos”, agregó.

La experiencia de Ortiz: la detención y deportación de su esposo a México

Ortiz publicó en un grupo de Facebook un relato donde describió el operativo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) que derivó en la detención de su esposo, Luis.

Según comentó, el arresto ocurrió el lunes 8 de septiembre de 2025, cuando su pareja se dirigía a trabajar de madrugada. Entonces, fue abordado por agentes, pese a contar con un permiso laboral vigente y una solicitud migratoria en trámite.

Según ese posteo, oficiales federales lo siguieron desde que salió de su casa a las 5.50 hs. Cinco minutos más tarde, él llamó a su pareja para advertirle que una camioneta blanca lo interceptó. Tras detenerse, cuatro vehículos lo rodearon.

Entonces, varios agentes lo retiraron por la fuerza de su auto y le golpearon la cabeza contra el asfalto, mientras la presionaban con las rodillas, de acuerdo al relato de Ortiz. En la publicación, ella sostuvo que no existía una orden de arresto ni cargos presentados ante una corte federal al momento del procedimiento.

Fue trasladado a la cárcel del condado de Yakima y, recién después de haber ingresado al centro, los agentes acudieron a la fiscalía para solicitar una orden judicial y formular de cargos. En tanto, el fiscal rechazó avanzar con la causa y ordenó su liberación. Sin embargo, volvió a ser capturado.

“Mientras abandonaba la cárcel, un agente del HSI lo esperaba dentro del estacionamiento y arrestó nuevamente”, relató. Semanas después, fue deportado a México.

Según explicó, la expulsión ocurrió sin que se le permitiera finalizar la solicitud en curso, lo que derivó en la interrupción total del trámite. Además, se quejó de que ya habían invertido unos 14.000 dólares en honorarios y gestiones. “Ese dinero se perdió. Tenemos que empezar todo de cero”, lamentó.