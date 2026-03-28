Freno al ICE en Miami: Eileen Higgins apunta contra la agenda migratoria de la administración Trump

Eileen Higgins, alcaldesa de Miami, apuntó contra los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad. En el pódcast del periodista Jorge Ramos con su hija Paola, señaló la agencia debía enfocarse en apuntar contra los criminales y no contra los migrantes.

ICE en Miami: qué dijo Eileen Higgins sobre la agencia

La alcaldesa demócrata dio su postura sobre la agencia migratoria en el episodio más reciente de The Moment. Allí, reflexionó sobre sus primeros 100 días en Miami y catalogó a la ciudad con una reputación llena de problemáticas previo a su asunción.

La alcaldesa electa está en desacuerdo con la decisión de la ciudad de firmar un acuerdo de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), conocido como 287(g) Instagram/@eileenhigginsmiami

“Creo que en Miami hubo dos cosas a tener en cuenta en las elecciones pasadas: la ciudad tenía una reputación de problemas y corrupción. Así que mi trabajo como concejal trajo credibilidad tanto a demócratas como republicanos", dijo la alcaldesa.

Luego agregó: “Este año estamos en constante cambio. Tenemos en Washington esas políticas que afectan a nuestra comunidad. Sobre todo si eres inmigrante. Por tanto, los residentes de Miami estaban listos para una alcaldesa que los apoyara".

Bajo esta premisa, Higgins destacó que rechazaba la política migratoria de la administración Trump y que no quería que la agencia actuara contra la comunidad migrante.

Higgins destacó que rechazaba la política migratoria de la administración Trump SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“¿Así que quieres que ICE se vaya de Miami?”, le consultó Jorge Ramos. “Si, quiero que la agencia se vaya y se enfoque en lo que hacía antes de ser tan represivos. Necesitamos que vayan contra los criminales”, señaló Higgins.

“Ellos cruzaron una línea. Ahora van a a por todos y pasaron a la inhumanidad. Algunas me dicen susurrado: ‘Mi padre y mi madre están en Alligator Alcatraz, no sabemos dónde están’“, añadió.

Qué dijo Higgins sobre los venezolanos y las ciudades santuario

Higgins también hizo alusión a la comunidad venezolana. Al remarcar la situación de los migrantes con la presencial del ICE, la alcaldesa señaló el limbo migratorio de los venezolanos que contaban con TPS.

Higgins señaló que los venezolanos afectados por la suspensión del TPS se ven afectado por laas redadas del ICE Facebook Illinois Venezuelan Alliance

“En el caso de la eliminación del TPS para los venezolanos, les quitaron el beneficio a personas que viven, trabajan y tienen negocios en Miami. De la nada perdieron su estatus y el ICE ya sabe dónde están”, remarcó sobre el día a día de los venezolanos.

Para ayudar a esta comunidad, Higgins prevé proteger las principales avenidades y condados de la ciudad. No obstante, remarcó que Miami no podía ser una “ciudad santuario” por una normativa estatal.

“Es una violación de ley si Miami o cualquier otro condado fuera una ciudad santuario”, remarcó.

Por qué Miami no puede ser ciudad santuario

Miami no puede modificar sus políticas de protección migratoria debido a la ley SB 168. Esta normativa prohíbe las llamadas “ciudades santuario” en el Estado del Sol y permite que las autoridades locales cooperen con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para detener y deportar inmigrantes.