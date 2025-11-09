Guía para tramitar el pasaporte estadounidense en Miami-Dade: requisitos y cuánto cuesta sacarlo

El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) se encarga de procesar y autorizar el pasaporte americano. Los residentes de Miami-Dade, en Florida, deben seguir los pasos indicados por la agencia para todos los estadounidenses. En 2025, estos cuesta tramitar el documento.

Guía para solicitar el pasaporte estadounidense con el Formulario DS-11

Cuando se solicita el pasaporte por primera vez se debe utilizar el Formulario DS-11, mismo que se puede llenar en línea (en inglés) para después imprimirlo o es posible descargarlo para completarlo a mano. El DOS advierte que es importante no firmarlo hasta que sea indicado por el agente que dará la atención en persona.

El DOS aconseja considerar el tiempo total que llevará recibir el pasaporte al momento de reservar un viaje al extranjero Freepik

Con el mismo formato se solicita un libro de pasaporte, una tarjeta de pasaporte o ambos.

Para completar la solicitud de un pasaporte se necesitan documentos personales como una prueba de ciudadanía. También un comprobante de identidad con foto, como una licencia de conducir válida.

Aunado a la documentación, es necesario presentar una fotografía, que deberá cumplir con requisitos específicos, como:

A color de 5x5 cm.

No fotocopias ni fotos escaneadas digitalmente.

Reciente, tomada en los últimos 6 meses.

Una imagen clara del rostro.

Sin cambios o modificaciones con el uso de software de computadora, aplicaciones o filtros de teléfono, o inteligencia artificial.

Mirar directamente a la cámara sin inclinar la cabeza.

Sin gafas.

Con un fondo blanco o blanquecino, sin sombras, texturas ni líneas.

La solicitud DS-11, los documentos y el pago de las tarifas se presentan en un centro autorizado de aceptación de pasaportes. En la cita, el agente verificará la identidad del peticionario, tomará juramento y será en el momento en el que se pedirá la firma.

Para completar la solicitud de un nuevo pasaporte, se necesitan documentos personales Freepik

El centro enviará el trámite por correo postal al DOS para su procesamiento, lo que puede demorar hasta dos semanas. Los solicitantes reciben actualizaciones a la dirección de correo electrónico que proporcionaron.

El costo del pasaporte americano en 2025

Es necesario pagar dos tarifas cuando se solicita un pasaporte con el Formulario DS-11: una al Departamento de Estado y otra a la instalación donde se presenta la solicitud, si es el caso.

Los costos del trámite son:

Pasaporte (libreta): solicitud US$130 + tarifa de aceptación US$35, total US$165 .

. Tarjeta de Pasaporte: Solicitud US$30 + tarifa de Aceptación $35, total US$65 .

. Pasaporte (libreta) y Tarjeta: solicitud US$160 + tarifa de aceptación US$35, total US$195.

Para pagar la tarifa de solicitud de pasaporte se puede utilizar un cheque o giro postal a nombre de “US Department of State”. Es necesario escribir el nombre y la fecha de nacimiento del solicitante en la sección de notas.

Los centros de aceptación de solicitudes de pasaportes del Departamento de Estado de EE.UU. cobran una tarifa aparte Freepik

Tarifas de solicitud opcionales:

Un servicio más rápido y acelerado: US$60.

Si se desea que el nuevo pasaporte sea enviado entre uno y dos días después de la impresión: agregar US$22,05.

Dónde tramitar el pasaporte americano en Miami-Dade

La Agencia de Pasaportes de Miami (administrada por el DOS) solo atiende casos urgentes, como un viaje internacional dentro de los 14 días calendario siguientes. Será necesario pagar la tarifa de trámite acelerado de US$60 junto con las de su solicitud.

Dirección: Omni Center, en el 1501 de Biscayne Blvd, Suite 400 Miami, FL 33132

Horario: de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.de lunes a viernes. Solo con cita previa.

En esta oficina se debe pagar con tarjeta de crédito, de débito o un método de pago sin contacto como Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay. “No se aceptarán otras formas de pago”, advierten.

Las bibliotecas regionales del condado de Miami-Dade son centros oficiales de aceptación de solicitudes de pasaportes del Departamento de Estado. Se requiere una cita por cada solicitante. La programación está disponible todos los días, excepto los domingos.

North Dade Regional Library: 2455 NW 183rd St, Miami Gardens, FL 33056.

Naranja Branch Library: 14850 SW 280th St, Homestead, FL 33032

West Kendall Regional Library: 10201 Hammocks Blvd, Miami, FL 33196.

La Oficina del Secretario Municipal de la Ciudad de Miami es un centro de aceptación de pasaportes de Estados Unidos que funciona solo con cita previa. Las citas deben programarse en línea.